À quelques heures de la présentation officielle des Pixel 11, Google dégaine déjà l’arme des promotions. Alors que les quatre nouveaux smartphones devraient subir une hausse de prix, certains utilisateurs inscrits aux offres de lancement commencent à recevoir des codes permettant d’économiser 100 dollars, voire jusqu’à 250 dollars dans certains cas.

Une stratégie qui pourrait permettre à Google d’atténuer immédiatement l’effet d’une augmentation tarifaire difficile à faire accepter sur une génération annoncée comme relativement évolutive.

Jusqu’à 250 dollars de remise sur les Pixel 11

Depuis plusieurs semaines, Google invitait les internautes à s’inscrire afin de recevoir une « offre exclusive » liée à sa prochaine génération de Pixel. Sans préciser exactement la nature de cet avantage, le constructeur entretenait volontairement le suspense.

Les premiers e-mails sont désormais arrivés.

D’après plusieurs témoignages ainsi que les informations rapportées par 9to5Google, la majorité des utilisateurs concernés auraient reçu un code promotionnel de 100 dollars, valable sur l’un des futurs modèles de la gamme :

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

Si les informations tarifaires qui circulent se confirment, le Pixel 11 standard devrait démarrer à 899 dollars. Avec la réduction de 100 dollars, son prix retomberait donc à 799 dollars, soit le niveau de lancement de son prédécesseur.

Certains utilisateurs obtiennent une réduction de 250 dollars

Google semble toutefois réserver une surprise supplémentaire à certains clients. Des utilisateurs de Reddit affirment avoir reçu un coupon beaucoup plus généreux de 250 dollars. Dans le cas du Pixel 11 standard, celui-ci ferait théoriquement tomber le prix de 899 à 649 dollars.

Une remise particulièrement agressive pour un smartphone venant tout juste d’être commercialisé.

Il n’est cependant pas clair comment Google sélectionne les bénéficiaires. Il pourrait s’agir d’offres personnalisées en fonction de l’historique du compte, de la région ou simplement d’une campagne promotionnelle distribuée à différents groupes d’utilisateurs.

À ce stade, mieux vaut donc considérer la remise de 250 dollars comme une offre ciblée plutôt que comme une promotion accessible à tous.

Le programme de reprise pourrait encore réduire la facture

Ces coupons pourraient par ailleurs être combinés avec les offres de reprise proposées par Google. Pour les propriétaires d’un smartphone récent, notamment d’un ancien Pixel, la réduction totale pourrait ainsi devenir nettement plus importante. Google utilise régulièrement cette stratégie lors du lancement de ses smartphones : plutôt que de diminuer officiellement le prix catalogue, l’entreprise multiplie les crédits, reprises avantageuses et promotions temporaires.

Cette approche permet de conserver un positionnement premium tout en réduisant fortement le coût réel payé par les premiers acheteurs.

Une promotion valable jusqu’au 27 août

Les codes actuellement distribués ne resteront pas actifs très longtemps. Selon les conditions communiquées aux utilisateurs, ils expireront le 27 août 2026 à 23 h 59, heure du Pacifique. Ils pourront être utilisés exclusivement via le Google Store ou l’application My Pixel.

La fenêtre promotionnelle couvre donc essentiellement les premières semaines de commercialisation, ce qui confirme qu’il s’agit avant tout d’une opération destinée à stimuler les précommandes.

Une manière de faire oublier la hausse des prix ?

Cette campagne arrive à un moment stratégique. Les différentes fuites indiquent que Google pourrait augmenter le prix de plusieurs modèles de la gamme Pixel 11. Une décision particulièrement délicate alors que les évolutions matérielles attendues semblent relativement mesurées.

Le Pixel 11 standard devrait notamment profiter du nouveau Tensor G6, tandis que les versions Pro introduiraient plusieurs nouveautés supplémentaires, dont le système lumineux Pixel Glow aperçu dans les premiers teasers.

Mais, l’architecture générale et le design resteraient proches de ceux de la génération précédente.

Une remise de 100 dollars permettrait donc à Google de neutraliser temporairement une partie de la hausse tarifaire, tandis qu’un coupon de 250 dollars transformerait complètement l’équation pour certains acheteurs.

Google joue sur deux prix à la fois

Cette stratégie révèle surtout une réalité devenue courante sur le marché des smartphones premium : le prix officiel n’est plus nécessairement le prix réellement payé. Samsung utilise depuis longtemps les bonus de précommande, reprises et augmentations temporaires de stockage. Google applique désormais une logique similaire avec ses Pixel.

Le constructeur peut ainsi annoncer un smartphone plus cher — protégeant ses marges face à la hausse du coût des composants — tout en proposant suffisamment d’avantages pour convaincre les premiers acheteurs.

Cela permet également de créer un sentiment d’urgence : les clients bénéficiant d’un coupon important ont tout intérêt à commander rapidement plutôt qu’à attendre plusieurs mois.

Le véritable test commencera après les promotions

La gamme Pixel 11 sera officiellement dévoilée ce 12 août 2026 lors du Made by Google. Les promotions pourraient faciliter les premières semaines de commercialisation, mais elles ne régleront pas la question centrale : Google devra démontrer que les évolutions du Tensor G6, de l’IA et des nouveaux modèles justifient une génération supplémentaire.

Car une réduction spectaculaire peut accélérer une précommande. Elle ne suffit pas, à elle seule, à transformer une évolution incrémentale en mise à niveau indispensable.