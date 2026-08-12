Apple change de stratégie pour éviter une pénurie d’iPhone 18 Pro

À un mois de la présentation de l’iPhone 18 Pro, Apple semble revoir en profondeur sa gestion de la chaîne d’approvisionnement. Face à la flambée des prix des composants et aux tensions persistantes sur le marché de la mémoire, le constructeur aurait décidé d’adopter une approche inhabituelle : constituer davantage de stocks de dalles OLED afin de sécuriser la production de ses futurs smartphones.

Une décision qui illustre les difficultés auxquelles l’ensemble de l’industrie est confrontée à l’approche des prochains lancements majeurs.

Apple augmente ses réserves de dalles OLED

Selon un rapport du média sud-coréen ETNews, Apple aurait porté son stock de panneaux OLED à six semaines de production, contre environ quatre semaines jusqu’à présent. Ce changement marque une rupture avec la philosophie traditionnelle du groupe de Cupertino, historiquement adepte du « just-in-time », une méthode visant à limiter les stocks afin de réduire les coûts logistiques et financiers.

Cette fois, l’objectif est différent : disposer d’une marge de sécurité suffisante pour limiter les perturbations si les fournisseurs rencontrent de nouvelles difficultés.

Une réponse à la crise des composants

Cette évolution ne concerne pas uniquement les écrans. Depuis plusieurs mois, l’industrie fait face à une forte hausse des prix des mémoires DRAM et NAND, alimentée par la demande croissante des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Cette pression se répercute progressivement sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des smartphones aux ordinateurs.

Selon plusieurs sources industrielles, cette situation affecterait également d’autres composants essentiels, poussant Apple à sécuriser davantage ses approvisionnements avant le lancement de l’iPhone 18 Pro.

Samsung Display et LG Display restent les partenaires clés

Apple continuerait de s’appuyer principalement sur Samsung Display et LG Display pour la fabrication de ses écrans OLED. Le constructeur chinois BOE participerait également à la production, mais dans des volumes nettement plus limités que ses concurrents sud-coréens.

Aucun changement majeur de fournisseur ne serait donc prévu. Apple chercherait avant tout à renforcer sa politique de stockage plutôt qu’à modifier l’équilibre de sa chaîne de production.

Une nouvelle politique appelée à durer

Le plus intéressant est que cette stratégie ne serait pas temporaire. Toujours selon ETNews, Apple envisagerait de conserver ce stock tampon de six semaines même après le lancement de l’iPhone 18 Pro, faisant de cette approche une nouvelle norme pour ses futurs produits.

Cette décision traduit une prise de conscience : les tensions actuelles sur les composants ne devraient pas disparaître rapidement. Les fabricants privilégient donc désormais la sécurité d’approvisionnement plutôt que l’optimisation maximale des coûts.

La mémoire reste le véritable point de blocage

Si Apple tente de sécuriser les écrans, le principal problème concernerait toujours la mémoire. De précédents rapports évoquaient déjà des difficultés d’approvisionnement suffisamment importantes pour ralentir la production des futurs iPhone. Certaines estimations faisaient même état d’environ un milliard de dollars de puces A20 Pro temporairement immobilisées chez TSMC, faute de composants mémoire disponibles pour poursuivre l’assemblage.

Autrement dit, disposer de suffisamment d’écrans ne garantit pas que les chaînes de production puissent fonctionner à pleine capacité.

Vers des stocks limités au lancement ?

Ces contraintes pourraient se traduire par des disponibilités plus faibles lors des premières semaines de commercialisation, notamment pour les modèles les plus demandés comme l’iPhone 18 Pro Max ou le futur iPhone Ultra pliable. Apple n’a évidemment rien confirmé à ce stade, mais plusieurs observateurs estiment que l’entreprise pourrait privilégier certains marchés afin de mieux répartir les volumes disponibles.

Pour les consommateurs, cela pourrait signifier des délais de livraison plus longs que d’habitude, en particulier pour certaines configurations de stockage ou certains coloris.

Une industrie sous pression

Apple n’est pas un cas isolé. La hausse des coûts des composants touche l’ensemble du secteur, qu’il s’agisse des smartphones, des PC ou des objets connectés. Les fabricants doivent désormais arbitrer entre absorber une partie de l’augmentation ou la répercuter sur les prix de vente.

Dans ce contexte, constituer davantage de stocks apparaît comme une stratégie défensive visant à limiter les ruptures d’approvisionnement, même si cela représente un coût supplémentaire.

Cette évolution montre également que la priorité d’Apple n’est plus uniquement l’optimisation financière de sa logistique, mais la capacité à maintenir un rythme de production suffisant pour accompagner le lancement de ses futurs appareils.