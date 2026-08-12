Les joueurs Linux pourraient bientôt accéder nativement au catalogue Xbox PC. Un projet open source baptisé Xodus ambitionne de rendre compatibles les jeux Xbox PC avec Linux — et potentiellement macOS — sans passer par le cloud gaming ni installer Windows.

Encore en développement, cette initiative pourrait combler l’une des dernières grandes lacunes de l’écosystème Linux.

Un pont entre Xbox PC et Linux

Derrière Xodus se trouvent plusieurs développeurs issus de la communauté open source, dont certains participent déjà au développement du populaire Heroic Games Launcher. L’objectif est ambitieux : permettre aux utilisateurs de Linux d’exécuter directement les jeux achetés sur le Microsoft Store ou accessibles via l’écosystème Xbox PC, sans machine virtuelle ni double démarrage avec Windows.

Selon les développeurs, plusieurs étapes essentielles ont déjà été franchies. Le projet est désormais capable de s’authentifier auprès des serveurs Xbox, vérifier les licences des jeux, télécharger les packages officiels et déchiffrer les fichiers nécessaires à leur installation.

L’équipe concentre désormais ses efforts sur la prise en charge du Game Development Kit (GDK) de Microsoft, indispensable pour lancer les jeux.

Une compatibilité ciblée sur les jeux les plus récents

Xodus ne cherche pas à rendre l’ensemble du catalogue Xbox compatible dès son lancement. Le projet vise uniquement les titres développés avec la nouvelle architecture de Microsoft, basée sur GDK et le format MSIXVC. Les anciens jeux reposant sur des technologies plus anciennes ne seront donc pas compatibles. Concrètement, cela signifie que les prochaines exclusivités Xbox pourraient fonctionner sous Linux, tandis que certains titres plus anciens resteront réservés à Windows.

Un futur jeu comme Gears of War: E-Day fait ainsi partie des candidats potentiels, alors que Gears of War 4, développé avec une architecture précédente, ne devrait pas être pris en charge.

Une opportunité stratégique pour le Steam Deck

L’intérêt de Xodus dépasse largement le simple aspect technique. Aujourd’hui, les utilisateurs de Steam Deck ou d’autres PC Linux peuvent déjà accéder à une immense bibliothèque grâce à Steam, Proton ou Heroic Games Launcher. En revanche, le catalogue Xbox PC demeure largement inaccessible en dehors du cloud gaming ou de l’installation complète de Windows.

Si Xodus atteint ses objectifs, les joueurs pourraient enfin profiter d’une partie de l’écosystème Xbox directement sous Linux, sans compromis sur leur système d’exploitation.

À terme, le projet pourrait même ouvrir la porte à une compatibilité avec le PC Game Pass, permettant aux abonnés d’accéder à leur bibliothèque Xbox sur Linux sans passer par un navigateur ou le streaming.

Microsoft regarde vers le PC… mais pas vers Linux

Cette initiative intervient alors que Microsoft renforce plus que jamais sa stratégie autour du jeu sur PC. Les premières informations concernant Project Helix, la future génération de consoles Xbox, montrent que l’entreprise souhaite rapprocher davantage son écosystème des PC Windows, avec une bibliothèque toujours plus unifiée.

En revanche, rien n’indique que Microsoft envisage d’offrir un support officiel à Linux. Le système d’exploitation reste absent de sa feuille de route, laissant à la communauté open source le soin de construire ses propres passerelles.

Un projet encore jeune, mais très prometteur

Il faudra encore du temps avant de voir Xodus devenir une solution utilisable au quotidien. Le projet n’en est qu’à ses premiers prototypes et de nombreux défis techniques restent à relever, notamment autour de la compatibilité du SDK Xbox, des DRM et de l’exécution des jeux.

Malgré tout, les progrès réalisés ces dernières semaines montrent que l’objectif n’est plus purement théorique. Si le développement se poursuit à ce rythme, Xodus pourrait devenir l’un des projets open source les plus importants pour le jeu vidéo sous Linux depuis l’arrivée de Proton.

Pour les utilisateurs du Steam Deck comme pour les adeptes de distributions Linux sur PC, cette initiative représente une perspective particulièrement séduisante : celle d’accéder enfin à une partie de l’écosystème Xbox sans quitter leur environnement de prédilection.