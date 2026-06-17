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Android 17 est disponible : voici toutes les nouveautés de la mise à jour de Google

Android 17 est disponible : voici toutes les nouveautés de la mise à jour de Google

Après plusieurs mois de bêta et deux grandes présentations lors de The Android Show et de Google I/O 2026, Google lance enfin la version stable d’Android 17. La mise à jour est déployée dès aujourd’hui sur les smartphones Pixel compatibles, depuis la gamme Pixel 6 jusqu’aux récents Pixel 10.

Si certaines fonctions d’intelligence artificielle basées sur Gemini arriveront plus tard cet été, Android 17 apporte déjà une série d’améliorations concrètes centrées sur la productivité, la création de contenu, le gaming et la sécurité.

Bulles : le multitâche devient plus fluide

La nouveauté la plus visible d’Android 17 est sans doute Bulles. Cette fonction permet d’afficher certaines applications sous forme de fenêtres flottantes ou d’icônes réduites superposées à l’interface principale.

L’objectif est de simplifier les workflows impliquant plusieurs applications utilisées simultanément. Par exemple, il devient possible de répondre à un message, consulter une note et vérifier une information, sans quitter l’application en cours.

Sur les smartphones pliables et les tablettes, les bulles s’intègrent dans une barre dédiée située en bas de l’écran, renforçant encore l’expérience multitâche.

Screen Reactions simplifie la création de contenus

Google officialise également Screen Reactions, une fonctionnalité destinée aux créateurs de contenus. Elle permet d’enregistrer simultanément l’écran du smartphone et la vidéo issue de la caméra frontale. Concrètement, un utilisateur peut filmer ses réactions en direct pendant qu’il commente une application, un jeu ou une vidéo, sans passer par un logiciel de montage externe.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans la stratégie de Google visant à faciliter la production de contenus courts pour les réseaux sociaux.

Les smartphones pliables gagnent de nouvelles fonctions gaming

Android 17 apporte aussi plusieurs optimisations pour le jeu mobile. Les appareils pliables bénéficient désormais d’un mode d’affichage 50/50. Le jeu occupe la partie supérieure de l’écran tandis qu’une manette virtuelle dynamique apparaît dans la partie inférieure.

Google annonce également une gestion mémoire plus efficace afin de réduire les chutes de framerate, les ralentissements et les interruptions liées aux processus en arrière-plan. Une amélioration particulièrement importante alors que les jeux Android deviennent de plus en plus exigeants.

Android 17 introduit également plusieurs nouveautés importantes en matière de protection des données :

Autorisations de localisation temporaires : Les utilisateurs peuvent désormais accorder un accès ponctuel à leur position sans autoriser une application à conserver cette permission de manière permanente.

Partage sélectif des contacts : Au lieu d’autoriser l’accès à l’ensemble du carnet d’adresses, il devient possible de partager uniquement certains contacts spécifiques. Une évolution qui réduit considérablement l’exposition des données personnelles.

Protection renforcée des appareils perdus : La fonction Marquer comme perdu intégrée à Find Hub gagne en efficacité. Lorsqu’un appareil est marqué comme perdu, l’authentification biométrique devient obligatoire pour certaines opérations sensibles, empêchant un tiers de contourner la protection simplement à l’aide du code PIN.

Limitation des tentatives de code PIN : Android 17 allonge également les délais entre plusieurs tentatives de déverrouillage infructueuses. Cette mesure complique davantage les attaques par force brute sur les appareils volés.

Une multitude de petites améliorations

Au-delà des nouveautés majeures, Google ajoute plusieurs raffinements destinés à améliorer l’expérience quotidienne. Parmi eux, un masquage des noms d’applications sur l’écran d’accueil, un contrôle indépendant du volume de l’assistant IA, une extension du contrôle parental à davantage d’appareils Android et de nouvelles limites mémoire pour les applications gourmandes.

Pris individuellement, ces changements peuvent sembler modestes. Ensemble, ils participent à rendre Android plus cohérent et plus efficace au quotidien.

Gemini Intelligence arrivera plus tard

L’absence la plus notable reste celle de Gemini Intelligence. Google confirme que ses nouvelles fonctions d’IA avancées seront déployées plus tard dans l’année sur certains appareils compatibles.

Parmi les fonctionnalités attendues figurent des widgets générés automatiquement, des automatisations complexes entre applications et des recommandations ultra-personnalisées basées sur le contexte utilisateur.

Google semble vouloir finaliser cette couche d’intelligence artificielle avant de la rendre accessible au grand public.

Les constructeurs Android préparent leurs propres versions

Comme toujours, les smartphones Pixel bénéficient de la mise à jour en premier. Les autres fabricants devraient annoncer leurs calendriers dans les prochaines semaines.

Samsung Electronics préparerait notamment le lancement de sa surcouche One UI 9 lors du prochain événement Galaxy Unpacked attendu en juillet. D’autres acteurs comme OnePlus ou Xiaomi devraient suivre rapidement avec leurs propres déclinaisons d’Android 17.

Android 17 marque le début de la nouvelle génération Android

Si Android 17 n’est pas une révolution visuelle, il représente une évolution stratégique importante. Google améliore le multitâche, renforce la sécurité, optimise les performances et prépare progressivement l’intégration profonde de Gemini dans l’ensemble de l’écosystème Android.

L’intelligence artificielle n’est pas encore au centre de cette version, mais tout indique qu’elle deviendra le véritable moteur des prochaines évolutions du système.

Android 17 apparaît ainsi comme une mise à jour de transition : suffisamment riche pour améliorer l’expérience utilisateur dès aujourd’hui, tout en préparant le terrain à une nouvelle génération de smartphones profondément assistés par l’IA.