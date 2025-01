CES 2025 : ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, l’écran extensible qui révolutionne les PC portables

Parmi les nombreuses innovations présentées au CES 2025, le Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable a clairement volé la vedette. Ce portable unique offre une expérience visuelle inédite grâce à son écran OLED extensible, passant de 14 pouces à 16,7 pouces avec une simple pression sur un bouton ou un geste de la main. Ce concept devenu réalité sera commercialisé à un prix de 3 499 dollars dès le premier trimestre 2025.

Le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable commence comme un ordinateur portable relativement classique, avec un écran OLED de 14 pouces, une résolution de 2000 x 1600 et un ratio d’aspect légèrement carré. Mais une pression sur un bouton ou un geste devant la webcam active de petits moteurs dans la charnière, déployant l’écran pour atteindre une hauteur de 16,7 pouces et une résolution de 2000 x 2350 pixels.

Le processus de déploiement ou de rétraction de l’écran prend environ 10 secondes, et bien que les moteurs ne soient pas particulièrement bruyants, ils attirent inévitablement l’attention dans un environnement calme.

Voir son écran grandir littéralement de manière quasi-magique est une expérience unique, même si cela peut sembler exagéré pour des tâches quotidiennes comme parcourir des feuilles Excel.

Des innovations pratiques pour maximiser l’espace

Une fois déployé, l’écran offre assez d’espace pour afficher deux fenêtres 16:9 empilées verticalement, un avantage évident pour les utilisateurs multitâches ou ceux qui travaillent sur des documents longs. Lorsqu’il est replié, la partie inférieure de l’écran se cache dans le châssis, éteignant ses pixels pour économiser la batterie.

Lenovo affirme que la charnière et le mécanisme d’enroulement ont été testés pour garantir une durabilité d’au moins 30 000 ouvertures/fermetures du capot et 20 000 cycles de déploiement/repliement de l’écran. Ces chiffres témoignent de la confiance de Lenovo dans la robustesse de cette technologie innovante.

Une conception étonnamment robuste

Malgré sa complexité, le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable n’est pas fragile. L’écran flexible est basé sur les panneaux pliables de Samsung Display. Comme pour les smartphones pliables, de légères marques de plis sont visibles sur la moitié inférieure de l’écran, mais elles ne gênent pas l’expérience d’utilisation, sauf sous des angles de vision spécifiques ou dans des conditions d’éclairage particulier.

Caractéristiques techniques et compromis du ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

En dehors de son écran novateur, le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable reste un ordinateur portable haut de gamme mais minimaliste dans ses fonctionnalités. Il peut être configuré avec un processeur Intel Core Ultra 7 Series 2, jusqu’à 1 To de SSD, et 32 Go de RAM DDR5x. Cependant, le choix de ports est limité, avec seulement deux ports Thunderbolt 4 et une prise audio 3,5 mm, obligeant les utilisateurs à adopter des hubs ou des adaptateurs pour plus de connectivité.

Contrairement à la plupart des ordinateurs portables modernes, il n’est pas conçu pour être utilisé avec des écrans externes, une contrainte due au fonctionnement de l’écran déployable comme un second moniteur dans Windows.

Des défis logiciels à surmonter

Bien que l’écran soit impressionnant sur le plan matériel, il est freiné par des limitations logicielles. Par exemple, Windows ne prend pas encore en charge nativement les écrans enroulables. Cela oblige Lenovo à utiliser un logiciel propriétaire pour gérer l’écran supplémentaire, ce qui peut entraîner des frictions. Par défaut, il n’est pas possible d’ancrer des fenêtres ou des applications directement sur la partie déployée ; cela nécessite de passer par le logiciel de Lenovo pour assigner des fenêtres spécifiques à cette zone.

Le Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable est un mélange d’innovation technique et de plaisir ludique, mais son prix élevé et ses défis logiciels risquent de le cantonner à une niche de passionnés ou de professionnels en quête d’une solution hors du commun. Malgré tout, il représente un pas audacieux vers le futur des ordinateurs portables et montre que Lenovo est prêt à expérimenter avec des concepts audacieux pour redéfinir les standards du secteur.