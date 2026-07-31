Les ordinateurs tout-en-un sous Windows n’ont jamais été réputés pour leur audace esthétique. Depuis des années, ce segment privilégie des châssis sobres, souvent noirs ou argentés, destinés avant tout aux bureaux et aux environnements professionnels. Mais cela pourrait bientôt changer.

Selon une récente fuite, Lenovo préparerait une nouvelle génération de son IdeaCentre All-in-One, avec une approche qui rappelle fortement la philosophie de l’iMac d’Apple : faire d’un ordinateur un véritable objet de décoration.

Au-delà du simple changement de couleur, ce futur modèle pourrait marquer une évolution importante de la stratégie de Lenovo sur le marché des PC familiaux.

Un design qui rompt avec les codes habituels des PC Windows

Des images obtenues par le média Windows Latest montrent un IdeaCentre entièrement repensé. La première évolution saute immédiatement aux yeux : Lenovo abandonnerait les traditionnelles finitions monochromes au profit d’une palette de teintes pastel. Contrairement aux couleurs très vives de l’iMac, le constructeur miserait sur des nuances plus douces, pensées pour s’intégrer facilement dans un salon, un bureau à domicile ou un espace de travail moderne.

Les versions grise et argentée resteraient au catalogue, mais elles seraient désormais accompagnées de plusieurs coloris plus chaleureux, une approche encore rare dans l’univers des PC Windows.

Une esthétique plus proche du mobilier que de l’informatique

Le reste du design semble également évoluer. Les rendus dévoilent des bordures d’écran particulièrement fines, un pied texturé au style plus raffiné et une silhouette minimaliste mettant davantage l’écran en valeur. L’ensemble évoque davantage un objet de décoration qu’un ordinateur de bureau traditionnel.

Cette évolution reflète une tendance de fond : avec le développement du télétravail, les fabricants cherchent de plus en plus à concevoir des appareils capables de s’intégrer harmonieusement dans les espaces de vie.

Lenovo conserverait une connectique particulièrement complète

Malgré cette orientation plus esthétique, Lenovo ne semble pas renoncer à l’aspect pratique. Les images montrent la présence de nombreux ports, à l’avant comme à l’arrière, parmi lesquels : USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet et une prise casque.

Le futur IdeaCentre intégrerait également une webcam équipée d’un cache physique, un détail devenu essentiel pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité.

Autre élément intéressant : certaines configurations seraient livrées avec un clavier et une souris assortis à la couleur de l’ordinateur, renforçant l’homogénéité visuelle de l’ensemble.

Des fonctionnalités premium pourraient être conservées

La fuite ne révèle pas encore les caractéristiques techniques de cette nouvelle génération. En revanche, Lenovo pourrait reprendre plusieurs fonctionnalités déjà appréciées sur l’actuel IdeaCentre. Le précédent modèle proposait notamment un écran tactile QHD en option, un pied inclinable, une caméra infrarouge compatible Windows Hello et des haut-parleurs JBL certifiés Harman avec traitement Dolby.

L’une des fonctions les plus originales était également la présence d’un chargeur sans fil Qi intégré directement dans la base du support.

Aucune confirmation n’indique son retour, mais cette solution constituerait un atout différenciant dans un segment où les innovations restent relativement rares.

Lenovo cible toujours les familles et le télétravail

Aucune fiche technique officielle n’a encore été dévoilée. Traditionnellement, la gamme IdeaCentre vise principalement les particuliers, les familles, les étudiants et les utilisateurs de bureau. Les images de démonstration montrent d’ailleurs des applications comme Outlook ou PowerPoint, soulignant un positionnement clairement orienté vers la productivité plutôt que vers la création de contenu haut de gamme.

Cette stratégie pourrait permettre à Lenovo de proposer un ordinateur élégant sans atteindre les niveaux de prix des machines destinées aux professionnels.

Les PC deviennent aussi des objets de décoration

Cette fuite illustre une évolution plus large du marché informatique. Longtemps, les fabricants de PC ont concentré leurs efforts sur les performances et les caractéristiques techniques, laissant souvent le design au second plan. Pendant ce temps, Apple a démontré avec l’iMac qu’un ordinateur pouvait également devenir un élément central de l’aménagement intérieur.

Aujourd’hui, plusieurs constructeurs semblent suivre cette voie, conscients que les utilisateurs souhaitent des appareils capables de s’intégrer naturellement dans leur environnement domestique.

Lenovo pourrait redonner de l’intérêt aux PC tout-en-un

Si ces visuels se confirment, Lenovo pourrait signer l’une des évolutions les plus marquantes de sa gamme IdeaCentre depuis plusieurs années. L’entreprise ne chercherait pas seulement à moderniser son ordinateur tout-en-un, mais à modifier la perception même de cette catégorie de produits, souvent considérée comme austère face à l’iMac.

Reste désormais à connaître les spécifications, le prix et la date de lancement de cette nouvelle génération. Si Lenovo parvient à associer un design plus séduisant à des fonctionnalités pratiques et un tarif compétitif, ce futur IdeaCentre pourrait bien devenir l’une des alternatives Windows les plus crédibles à l’ordinateur emblématique d’Apple.