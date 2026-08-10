Google semble prêt à faire évoluer l’une des fonctionnalités les plus emblématiques des smartphones Pixel. Après avoir popularisé l’application Enregistreur, capable de retranscrire des conversations en local grâce à l’IA, le constructeur préparerait une nouvelle expérience bien plus ambitieuse avec la série Pixel 11.

Baptisée Conversation Capture, cette fonctionnalité ne se contenterait plus d’enregistrer un échange. Elle analyserait automatiquement les conversations, en extraierait les informations importantes et transformerait les paroles en actions concrètes.

Enregistreur, l’une des meilleures exclusivités des Pixel

Pour comprendre l’intérêt de Conversation Capture, il faut revenir en 2019. Avec les Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google introduisait plusieurs nouveautés devenues célèbres. Si le système de reconnaissance faciale inspiré de Face ID et la puce radar Soli n’ont jamais réellement rencontré le succès, une autre innovation a traversé les générations : Enregistreur.

L’application est rapidement devenue l’une des signatures de l’écosystème Pixel.

Elle permet d’enregistrer des réunions, des interviews, des cours, des idées musicales ou encore des conversations. Sa particularité réside dans son traitement entièrement local. Même sans connexion Internet, les smartphones Pixel compatibles sont capables de retranscrire automatiquement les échanges en texte.

Au fil des années, Google y a ajouté l’identification des différents intervenants, une recherche dans les transcriptions, des résumés générés par Gemini et une navigation directe vers le passage recherché.

Conversation Capture va beaucoup plus loin

Selon des lignes de code découvertes par Android Authority, Google prépare désormais une évolution majeure. Contrairement à Enregistreur, Conversation Capture fonctionnerait discrètement en arrière-plan, sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur un bouton d’enregistrement.

L’objectif n’est plus simplement de conserver une conversation, mais d’en comprendre le contenu. Le système analyserait automatiquement les décisions prises, les tâches à effectuer, les rendez-vous évoqués et les informations importantes.

Une fois la conversation terminée, l’utilisateur recevrait une notification contenant une transcription, un résumé et des suggestions d’actions.

Gemini au cœur de l’expérience

L’intelligence artificielle jouerait un rôle central. Si une personne déclare par exemple « Rendez-vous mardi prochain à 12 h 30 chez Popeye pour relire le projet », Conversation Capture pourrait automatiquement créer un événement dans Google Agenda, ajouter les informations de lieu, générer un rappel ou encore proposer d’autres actions via Gemini.

Cette logique rapproche davantage le Pixel d’un véritable assistant personnel que d’un simple enregistreur vocal. L’IA ne se limiterait plus à comprendre les conversations : elle participerait directement à l’organisation du quotidien.

Une application indépendante

Les informations découvertes dans le code d’Android laissent également penser que Conversation Capture disposera de sa propre application, distincte de Enregistreur. Magic Cue, une autre fonctionnalité attendue sur les Pixel 11, pourrait permettre de transmettre certains enregistrements à Gemini afin d’obtenir des recommandations supplémentaires ou des automatisations plus avancées.

Google semble ainsi construire un ensemble cohérent de fonctions où Gemini devient progressivement le moteur de l’expérience Pixel.

Confidentialité : Google mise sur le traitement local

Face aux préoccupations liées à la vie privée, Google préparerait plusieurs garanties. Les données seraient enregistrées localement sur le smartphone, sauvegardées dans le cloud avec un chiffrement de bout en bout et jamais transmises à Google sans le consentement explicite de l’utilisateur.

Cette approche reprend la philosophie déjà adoptée avec Enregistreur, dont le traitement des transcriptions s’effectue principalement directement sur l’appareil.

L’IA devient un véritable assistant du quotidien

Conversation Capture illustre parfaitement l’évolution actuelle des smartphones. Pendant plusieurs années, l’intelligence artificielle s’est concentrée sur la photographie, la traduction ou la génération de texte. Désormais, elle cherche à devenir proactive. Transformer automatiquement une conversation en rendez-vous, en rappel ou en liste de tâches représente une évolution bien plus tangible que de simples résumés ou réponses générées.

Si cette fonctionnalité est bien officialisée lors de la conférence Made by Google du 12 août, elle pourrait rapidement devenir l’une des exclusivités les plus marquantes de la gamme Pixel, à l’image de Enregistreur en son temps.

Après avoir appris à écouter, les smartphones Pixel pourraient bientôt apprendre à agir.