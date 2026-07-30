L’automobile entre dans une nouvelle ère où la puissance de calcul devient aussi stratégique que le moteur lui-même. BMW et Qualcomm Technologies viennent d’officialiser un partenariat pluriannuel destiné à équiper les prochaines générations de véhicules du constructeur allemand avec une nouvelle plateforme de calcul dédiée au cockpit numérique, aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et à la conduite automatisée.

Au-delà d’un simple accord d’approvisionnement en semi-conducteurs, cette collaboration confirme l’évolution de l’industrie vers des véhicules définis par le logiciel, où l’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale.

Qualcomm fournira les puces des futures plateformes BMW

Dans le cadre de cet accord, BMW intégrera les solutions Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm dans ses futurs modèles. Le constructeur exploitera notamment les nouveaux Snapdragon Elite destinés au secteur automobile, des accélérateurs dédiés aux traitements d’intelligence artificielle et une architecture informatique capable de gérer simultanément le cockpit numérique, les fonctions de sécurité et la conduite automatisée.

L’objectif est de disposer d’une plateforme matérielle unique capable d’alimenter l’ensemble des systèmes électroniques des véhicules de prochaine génération.

Le Snapdragon Digital Chassis au cœur des voitures définies par logiciel

Avec Snapdragon Digital Chassis, Qualcomm propose une architecture informatique unifiée conçue pour centraliser la puissance de calcul auparavant répartie entre plusieurs calculateurs.

Cette plateforme permet de gérer depuis un même environnement les systèmes d’infodivertissement, les interfaces homme-machine, les fonctions de réalité augmentée et d’affichage avancé, les systèmes d’aide à la conduite et les capacités de conduite automatisée.

Cette approche réduit la complexité électronique des véhicules tout en facilitant les mises à jour logicielles et l’intégration de nouvelles fonctionnalités tout au long de leur cycle de vie.

Une collaboration qui s’inscrit dans la continuité de la Neue Klasse

Ce partenariat s’appuie sur plusieurs années de coopération entre les deux entreprises. Une étape importante avait déjà été franchie en 2025 avec l’intégration de Snapdragon Ride Pilot dans le BMW iX3, premier modèle reposant sur la plateforme électrique Neue Klasse. Développée conjointement par BMW et Qualcomm, cette technologie alimente le système Symbiotic Drive, qui combine automatisation de la conduite et interaction permanente avec le conducteur.

L’idée n’est pas de remplacer complètement le conducteur, mais de créer une expérience où l’assistance intelligente reste capable de collaborer efficacement avec l’humain.

Dix ans pour construire la prochaine génération de BMW

Le nouvel accord prévoit un déploiement progressif des technologies Qualcomm sur une période d’environ dix ans. BMW pourra ainsi faire évoluer ses futurs véhicules au rythme des nouvelles générations de puces Snapdragon, dont les capacités de calcul et les performances en intelligence artificielle continueront d’augmenter.

Cette stratégie répond à l’évolution rapide des véhicules connectés, qui nécessitent désormais une puissance informatique comparable à celle des centres de données miniaturisés.

La bataille automobile se joue désormais dans les semi-conducteurs

Ce partenariat illustre une tendance de fond : les constructeurs automobiles deviennent progressivement des entreprises logicielles. À mesure que les fonctions d’aide à la conduite, les interfaces numériques et les services connectés gagnent en sophistication, les performances des processeurs embarqués deviennent un facteur déterminant de différenciation.

Pour Qualcomm, déjà solidement implanté dans les smartphones, l’automobile représente l’un des marchés les plus stratégiques de la décennie. Face à NVIDIA, Intel, AMD ou encore aux solutions développées en interne par certains constructeurs, l’entreprise cherche à imposer Snapdragon Digital Chassis comme une référence des véhicules intelligents.

BMW prépare une nouvelle génération de véhicules centrés sur l’IA

Avec cet accord de long terme, BMW confirme que la prochaine révolution automobile ne reposera pas uniquement sur l’électrification, mais également sur la puissance de calcul embarquée. Les futurs modèles de la marque seront conçus autour d’une architecture informatique capable d’exécuter des algorithmes toujours plus complexes, d’améliorer la conduite automatisée et d’offrir une expérience numérique en constante évolution.

Cette alliance avec Qualcomm dépasse donc le simple choix d’un fournisseur de puces. Elle dessine les contours d’une nouvelle génération de véhicules où le logiciel, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs deviendront les véritables moteurs de l’innovation automobile.