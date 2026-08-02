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TSMC préparerait une hausse du prix de ses puces dès 2027 : Apple, Qualcomm et tout le marché pourraient être concernés

TSMC préparerait une hausse du prix de ses puces dès 2027 : Apple, Qualcomm et tout le marché pourraient être concernés

Le coût des smartphones haut de gamme pourrait encore augmenter dans les prochaines années. Selon plusieurs informations relayées par Nikkei Asia puis Reuters, le fondeur taïwanais TSMC, principal fabricant des puces utilisées par Apple, Qualcomm, NVIDIA ou encore AMD, envisagerait de relever ses tarifs à partir de 2027.

Si cette hausse venait à se confirmer, elle pourrait avoir des répercussions bien au-delà de l’industrie des semi-conducteurs, en influençant directement le prix des futurs smartphones, ordinateurs et appareils électroniques.

Une augmentation comprise entre 5 % et 10 %

D’après des sources proches du dossier, TSMC préparerait une hausse de ses prix comprise entre 5 % et 10 %, selon le type de puce fabriqué et les accords conclus avec chaque client. Le groupe n’a pas confirmé ces informations.

Interrogé par plusieurs médias, TSMC a simplement indiqué qu’il ne commentait pas sa politique tarifaire, tout en précisant que sa stratégie reposait sur une vision de long terme et non sur des décisions opportunistes.

Sur le papier, une augmentation de quelques pour cent peut sembler limitée. Dans les faits, son impact est considérable. Aujourd’hui, une seule plaque de silicium (wafer) gravée en 3 nanomètres coûterait environ 19 500 dollars. Avec une hausse de 10 %, son prix dépasserait 21 000 dollars.

Or, des entreprises comme Apple, Qualcomm ou NVIDIA commandent chaque année des centaines, voire des milliers de wafers destinés à produire leurs processeurs. Une telle évolution représenterait donc des coûts supplémentaires de plusieurs millions de dollars pour les grands acteurs du secteur.

Une pression liée à la demande en intelligence artificielle

Cette éventuelle augmentation ne serait pas une surprise. Le directeur général de TSMC avait déjà laissé entendre que les prix pourraient continuer à progresser dans les années à venir. En cause, une demande toujours plus forte pour les puces dédiées à l’intelligence artificielle, qui mobilise une part importante des capacités de production du fondeur.

Selon ses déclarations, cette hausse devrait toutefois rester progressive et ne pas intervenir de manière brutale. TSMC a déjà procédé à plusieurs augmentations tarifaires ces dernières années, ce qui renforce la crédibilité de ces nouvelles informations.

Samsung pourrait en profiter

Face à cette situation, les fabricants disposent de peu d’alternatives. L’une des principales reste Samsung Foundry, qui développe actuellement sa technologie de gravure en 2 nanomètres, notamment utilisée pour le processeur Exynos 2600. Toutefois, changer de partenaire industriel représente une opération complexe.

Adapter un processeur à un nouveau procédé de fabrication nécessite plusieurs années de développement et des investissements importants. Pour cette raison, de nombreux clients de TSMC pourraient préférer absorber une partie de la hausse plutôt que modifier leur chaîne de production.

Des appareils toujours plus chers en perspective

Cette possible augmentation intervient alors que l’industrie subit déjà une hausse du coût de plusieurs composants essentiels. Depuis le début de l’année, les prix des mémoires et des solutions de stockage ont déjà progressé, poussant certains fabricants à revoir leurs tarifs ou à réduire leurs marges.

Si les coûts de fabrication des processeurs venaient également à augmenter à partir de 2027, l’ensemble du marché premium pourrait être concerné.

Les smartphones haut de gamme, les ordinateurs portables, les tablettes et même certaines consoles de jeu pourraient voir leurs prix progresser à mesure que les nouveaux composants arriveront sur le marché.

Le coût de l’innovation continue de grimper

Les rumeurs autour de TSMC illustrent une tendance de fond : les progrès technologiques deviennent de plus en plus coûteux à produire. À mesure que les procédés de gravure atteignent des niveaux de finesse extrêmes, les investissements nécessaires pour développer et exploiter de nouvelles usines se chiffrent en dizaines de milliards de dollars.

Pour les constructeurs comme Apple, Qualcomm ou NVIDIA, ces dépenses sont devenues un élément incontournable de la course à la performance. Reste à savoir quelle part de ces coûts sera absorbée par les fabricants eux-mêmes… et quelle part sera finalement répercutée sur les consommateurs. Si les informations évoquant une hausse des tarifs de TSMC se confirment, 2027 pourrait marquer une nouvelle étape dans l’augmentation du prix des appareils électroniques haut de gamme.