Snapdragon X2 Elite Extreme : Qualcomm dépasse le Apple M4 Max sur Geekbench !

Qualcomm vient de lâcher (indirectement) un signal fort pour ses PC Windows haut de gamme. Le Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) a fait une apparition remarquée dans Geekbench 6.6.0, associé à une configuration Asus Zenbook A16 avec 48 Go de RAM.

Et les chiffres, s’ils se confirment sur des machines commerciales, pourraient marquer un vrai tournant dans la crédibilité « performance » de Windows on Arm.

Snapdragon X2 Elite Extreme : Des scores qui bousculent la hiérarchie… surtout en monocoeur

Le benchmark fuitée attribue au X2E-96-100 4 033 points en monocoeur et 23 198 points en multicoeurs. C’est particulièrement notable sur le monocoeur, où Qualcomm se positionne au niveau — voire au-dessus — de ce que l’on voit souvent sur l’Apple M4 Max dans Geekbench 6 (selon les runs et machines, Apple varie).

En multicoeurs, Apple garde généralement l’avantage, mais l’écart devient suffisamment faible pour que la discussion sorte enfin du registre « ARM Windows = compromis ».

GPU : le Adreno X2-90 ferait un bond

Autre donnée qui fait lever un sourcil : l’iGPU Adreno X2-90 (mentionné avec 16 unités de calcul) grimperait à 44 786 points en OpenCL sur Geekbench, soit une hausse massive par rapport à la génération Snapdragon X Elite précédente dans ce test synthétique.

Ce point est crucial : sur PC, ce n’est pas seulement le CPU qui décide de l’expérience, mais la capacité à tenir des usages créatifs légers, de l’accélération IA, et des workloads graphiques « quotidiens » sans basculer en dGPU.

Ce que Qualcomm prépare : 18 cœurs, Oryon, NPU 80 TOPS

Les rumeurs autour du Snapdragon X2 Elite Extreme évoquent une plateforme plus musclée : architecture Oryon mise à jour, design 18 cœurs, et des fréquences pouvant grimper haut sur les cœurs « prime » (selon variantes). Côté IA, Qualcomm met toujours en avant un NPU autour de 80 TOPS sur cette génération X2.

Et le choix de Asus n’est pas anecdotique : le constructeur affiche déjà des Zenbook A16 configurables avec Snapdragon X2 Elite Extreme, orientés « Copilot+ PC » et autonomie longue.

Avant de crier au « MacBook killer », il faut rappeler trois choses :

Un benchmark isolé peut être optimisé (BIOS, profils d’énergie, build OS, drivers). Les fréquences réelles en charge longue et la tenue thermique déterminent la performance perçue. L’intérêt de Qualcomm se joue aussi sur compatibilité applicative, pilotes, stabilité et écosystème — pas seulement sur Geekbench.

Mais, le signal reste puissant : Qualcomm ne cherche plus seulement à être « efficace », il veut être désirable.

L’offensive Qualcomm vise le point faible historique de Windows on Arm

Depuis deux ans, Windows on Arm a progressé (fluidité, autonomie, intégration IA), mais la critique persistait : « OK, mais est-ce aussi rapide qu’un bon x86 ou qu’Apple Silicon ? ».

Si les machines finales confirment un single-core aussi haut et un multi-core à ce niveau, Qualcomm pourrait enfin proposer le combo qui change tout :

performances de premier plan

autonomie et efficacité

plateforme IA embarquée

designs fins / silencieux (là où Apple a construit une partie de son mythe)

Reste une variable : le prix. Si les « Elite Extreme » arrivent au tarif d’un ultrabook premium, Qualcomm devra convaincre par l’expérience globale — pas seulement par des scores.