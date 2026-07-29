Google semble une nouvelle fois avoir dévoilé l’un de ses futurs produits avant même sa présentation officielle. Alors que la conférence Pixel est attendue le 12 août, la Pixel Watch 5 est apparue dans l’application Google Health, alimentant les spéculations sur son lancement imminent. Une fuite qui s’ajoute à une longue série de révélations involontaires autour des futurs appareils de la marque.

Si cette apparition ne révèle pas encore de caractéristiques techniques inédites, elle confirme un peu plus l’arrivée prochaine de la nouvelle montre connectée de Google.

La Pixel Watch 5 repérée dans Google Health

L’information a été repérée par un utilisateur sur Telegram avant d’être relayée par Android Authority. Dans la dernière version de Google Health, la Pixel Watch 5 apparaît désormais dans la liste des appareils compatibles.

Lors du processus d’ajout d’un nouvel appareil, l’application affiche une page complète de configuration et un écran expliquant la connexion entre Google Health et la Pixel Watch 5. En revanche, aucun détail supplémentaire concernant les fonctionnalités ou les caractéristiques de la montre n’est dévoilé à ce stade.

Une simple préparation avant le lancement ?

Selon les premières analyses, cette présence dans l’application correspondrait principalement à un placeholder, autrement dit un élément intégré par Google afin de préparer la sortie officielle du produit. Les illustrations utilisées pendant la configuration sont en effet identiques à celles de la Pixel Watch 4. Les icônes, les visuels ainsi que les différents textes affichés semblent avoir été repris sans modification majeure.

Cette similitude pourrait simplement refléter un travail de préparation interne. Elle pourrait également confirmer les rumeurs évoquant une évolution relativement discrète du design.

Peu de changements attendus sur le plan esthétique

Les différentes indiscrétions publiées ces derniers mois convergent vers une même conclusion : la Pixel Watch 5 conserverait largement l’identité visuelle de sa devancière.

Ce choix ne serait pas forcément surprenant. La Pixel Watch 4 a été largement saluée pour son design circulaire et son intégration réussie de Wear OS, offrant une base solide que Google pourrait préférer faire évoluer progressivement plutôt que de repenser entièrement.

Les principales améliorations concerneraient donc davantage les performances que l’apparence.

Une présentation attendue le 12 août

Google a déjà confirmé l’organisation d’un événement matériel le 12 août, au cours duquel plusieurs nouveaux produits devraient être dévoilés. La conférence devrait notamment accueillir le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL,le Pixel 11 Pro Fold et donc la Pixel Watch 5.

Selon les rumeurs, la montre serait proposée en 41 mm et 45 mm. Elle conserverait le même processeur et le même GPU que la génération précédente, mais pourrait bénéficier d’une augmentation de la mémoire vive, passant de 2 Go à 3 Go de RAM.

À ce stade, Google n’a confirmé aucune de ces caractéristiques.

Les fuites deviennent presque une tradition chez Google

Les révélations anticipées autour des produits Pixel sont devenues presque systématiques. Smartphones aperçus avant leur lancement, prototypes retrouvés dans des lieux improbables ou références découvertes dans les applications de la marque : chaque nouvelle génération semble échapper au secret bien avant sa présentation officielle.

Cette nouvelle apparition de la Pixel Watch 5 s’inscrit dans cette tendance. Si elle ne dévoile pas encore les innovations de la montre, elle confirme que Google prépare activement son lancement. Le rendez-vous du 12 août devrait permettre de découvrir si la firme de Mountain View mise sur une évolution progressive de sa montre connectée ou si certaines nouveautés, encore absentes des fuites, viendront enrichir l’expérience Wear OS.