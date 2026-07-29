Après avoir bousculé le marché des smartphones et des écouteurs avec un design singulier, Nothing pourrait désormais s’attaquer aux montres connectées haut de gamme. Selon une nouvelle fuite, le constructeur britannique travaillerait sur sa première smartwatch sous la marque Nothing, un modèle plus ambitieux que les montres commercialisées jusqu’à présent via sa filiale CMF.

Si les informations se confirment, ce lancement marquerait une nouvelle étape dans la stratégie de Carl Pei, qui cherche progressivement à construire un écosystème complet autour de la marque Nothing.

Une montre premium attendue dès septembre

D’après un leaker, la première smartwatch estampillée Nothing serait lancée au mois de septembre. Le modèle serait proposé à un tarif inférieur à 300 dollars aux États-Unis et ne serait commercialisé, dans un premier temps, que sur un nombre limité de marchés.

Comme souvent avec les produits Nothing, le design constituerait l’un des principaux arguments. La montre reprendrait le « DNA Nothing », cette identité visuelle minimaliste et futuriste qui caractérise déjà les smartphones, les écouteurs et les accessoires de la marque.

La fuite a rapidement été suivie d’un message énigmatique publié par Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing. Sans confirmer officiellement le produit, cette publication alimente les spéculations autour de l’arrivée prochaine d’une montre connectée.

Une montée en gamme par rapport aux modèles CMF

Nothing commercialise déjà plusieurs montres via sa marque CMF, positionnée sur l’entrée de gamme. La plus récente, la CMF Watch 3 Pro, propose notamment un écran AMOLED de 1,43 pouce, un GPS intégré, les appels Bluetooth, le suivi de la santé et plusieurs jours d’autonomie.

Fonctionnant sous un système d’exploitation propriétaire (RTOS), cette montre privilégie la simplicité et l’autonomie, mais ne bénéficie pas de l’écosystème applicatif d’une plateforme comme Wear OS.

La future montre Nothing évoluerait dans une catégorie bien plus premium, avec un positionnement tarifaire susceptible de la placer face aux références du marché.

Wear OS, la grande inconnue

À ce stade, Nothing n’a communiqué aucun détail concernant les caractéristiques techniques de sa future montre. Plusieurs éléments restent inconnus :

le type d’écran ;

le processeur ;

les capteurs de santé ;

l’autonomie ;

le système d’exploitation.

L’une des principales interrogations concerne justement Wear OS. Si Nothing adopte la plateforme de Google, sa première smartwatch pourrait offrir un accès aux applications tierces, une intégration plus poussée avec Android ainsi que des fonctionnalités avancées comparables à celles proposées par les principaux acteurs du marché.

Un défi majeur face aux leaders du secteur

Avec un prix annoncé inférieur à 300 dollars, Nothing viendrait concurrencer des modèles bien établis, notamment la Google Pixel Watch 4, dont le tarif débute autour de 349 dollars.

La marque devra donc convaincre au-delà de son identité visuelle.

Les précédentes montres CMF ont montré que le design seul ne suffisait pas à rivaliser avec les références du secteur. Si la CMF Watch Pro 2 a largement corrigé les défauts de la première génération grâce à un boîtier métallique circulaire, un écran AMOLED convaincant et un bon rapport qualité-prix, une montre commercialisée sous la marque Nothing sera naturellement attendue sur un tout autre niveau de prestations.

Nothing joue une carte décisive pour son écosystème

Le lancement d’une smartwatch premium représenterait une évolution logique dans la stratégie de Nothing. Après les smartphones, les écouteurs et les accessoires connectés, la marque poursuit la construction d’un écosystème cohérent capable de rivaliser avec ceux de Google, Samsung ou Apple. Une montre connectée bien intégrée renforcerait considérablement cette ambition.

Mais le défi dépasse largement l’aspect esthétique. Pour séduire un public prêt à investir près de 300 dollars, Nothing devra proposer une expérience logicielle aboutie, un suivi de santé fiable et des fonctionnalités suffisamment différenciantes pour justifier son positionnement. Si la marque parvient à appliquer à l’univers des wearables la même approche disruptive qui a fait son succès sur les smartphones, elle pourrait bien apporter un vent de fraîcheur à un marché devenu particulièrement prévisible.