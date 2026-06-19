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Google Health 5.02 : les fonctionnalités Fitbit les plus demandées font leur retour

Google Health 5.02 : les fonctionnalités Fitbit les plus demandées font leur retour

Après plusieurs semaines de critiques et de retours négatifs, Google commence à remettre de l’ordre dans son application santé. La firme déploie aujourd’hui la version 5.02 de Google Health, une mise à jour qui ne révolutionne pas l’expérience utilisateur, mais qui corrige plusieurs fonctionnalités que les utilisateurs Fitbit et Pixel Watch réclamaient depuis le remplacement de l’ancienne application Fitbit.

Suivi d’activité horaire, gestion du sommeil, siestes et personnalisation de l’interface : Google semble enfin répondre aux frustrations apparues après la transition vers sa nouvelle plateforme santé unifiée.

Le retour de fonctionnalités très demandées

La mise à jour 5.02 est actuellement en cours de déploiement sur Android et iOS. Parmi les principales améliorations annoncées :

Retour du suivi d’activité horaire dans les onglets Aujourd’hui et Santé.

Correction du bug empêchant la modification des sessions de sommeil.

Retour de la détection et du suivi des siestes sur Android.

Suppression simplifiée des données provenant d’applications partenaires.

Améliorations générales de stabilité et de performances.

Ces fonctionnalités avaient disparu ou étaient devenues moins accessibles lors du passage de Fitbit vers Google Health, suscitant de nombreuses critiques de la part des utilisateurs historiques.

Une mise à jour plus importante qu’il n’y paraît

À première vue, le changelog semble relativement modeste. Pourtant, cette version marque une étape importante dans la stratégie santé de Google. Depuis le lancement de Google Health, les utilisateurs reprochaient notamment une perte de fonctionnalités présentes sur Fitbit, une interface moins intuitive, une expérience parfois incomplète sur Pixel Watch et des bugs affectant le suivi du sommeil.

Les critiques ont été suffisamment nombreuses pour pousser Google à publier une feuille de route détaillant plusieurs dizaines de correctifs.

La version 5.02 représente ainsi l’un des premiers grands jalons de cette phase de reconstruction.

Les propriétaires de Fitbit Air sont particulièrement concernés

Ces améliorations prennent encore plus d’importance avec la récente arrivée du Fitbit Air. Ce bracelet connecté sans écran repose entièrement sur l’application Google Health pour afficher les données de santé et d’activité physique. Autrement dit, la qualité de l’expérience logicielle devient désormais aussi importante que le matériel lui-même.

Google ne peut plus se permettre d’offrir une application incomplète si elle souhaite convaincre les utilisateurs de rester dans l’écosystème Fitbit et Pixel Watch. L’une des nouveautés les plus visibles concerne l’onglet Aujourd’hui. Google introduit une vue enrichie permettant d’afficher davantage de métriques simultanément.

Les utilisateurs Android peuvent désormais :

Réorganiser les indicateurs.

Modifier leur ordre d’affichage.

Personnaliser plus facilement leur tableau de bord santé.

Cette évolution répond directement aux critiques formulées depuis plusieurs mois concernant le manque de personnalisation de l’application.

Comment activer la vue étendue ?

Google indique qu’il suffit de :

Ouvrir l’onglet Aujourd’hui. Appuyer sur l’icône en forme de crayon. Sélectionner « Vue étendue ». Réorganiser les indicateurs selon ses préférences.

L’objectif est de permettre un accès plus rapide aux données les plus importantes sans multiplier les écrans.

Android est privilégié, iOS devra encore patienter

Comme souvent chez Google, toutes les nouveautés n’arrivent pas simultanément sur les différentes plateformes. Les utilisateurs Android bénéficient immédiatement du retour des siestes, de la réorganisation des widgets et des améliorations de gestion du sommeil.

Les utilisateurs iPhone devront attendre une future mise à jour 5.03 pour accéder à certaines de ces fonctions. La seule nouveauté commune aux deux plateformes concerne actuellement l’évolution de l’onglet Aujourd’hui.

Google renforce son écosystème santé

Cette mise à jour intervient à un moment stratégique pour Google. Le groupe cherche à renforcer son positionnement face à Apple Health, Samsung Health, Garmin Connect ou encore Huawei Health.

L’ambition est claire : transformer Google Health en centre névralgique de l’ensemble de ses produits santé et bien-être.

Pixel Watch, Fitbit Air et futurs appareils connectés dépendront tous de cette plateforme unique.

Un chantier encore loin d’être terminé

Même si la version 5.02 corrige plusieurs problèmes majeurs, Google n’a pas encore totalement convaincu sa communauté. Certains utilisateurs signalent déjà que certaines nouveautés n’apparaissent pas immédiatement après l’installation, preuve que le déploiement reste progressif. La prochaine étape sera probablement la version 5.03, qui devra notamment réduire l’écart fonctionnel entre Android et iOS.

Une chose est certaine : pour que les Pixel Watch et les futurs appareils Fitbit puissent rivaliser durablement avec l’Apple Watch ou les montres Galaxy, Google devra continuer à améliorer rapidement son logiciel.

Car dans l’univers des objets connectés, la qualité de l’application devient aujourd’hui presque aussi importante que celle du capteur au poignet.