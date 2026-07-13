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Pixel 11 Pro Fold : ce nouveau rendu refroidit les attentes autour de Pixel Glow

Pixel 11 Pro Fold : ce nouveau rendu refroidit les attentes autour de Pixel Glow

Le Pixel 11 sera officiellement présenté le 12 août, mais les fuites continuent d’arriver au compte-gouttes. Après plusieurs révélations sur son design et sa fiche technique, un nouveau rendu du Pixel 11 Pro Fold vient jeter un doute sur l’une des fonctionnalités les plus attendues de cette génération : Pixel Glow.

Si Google semblait préparer une expérience lumineuse inédite inspirée des Glyph de Nothing, les dernières images suggèrent une réalité bien plus discrète.

Une finition « Pine » qui mise sur la sobriété

Le leaker Mystic Leaks a publié un rendu haute définition du Pixel 11 Pro Fold, dévoilant un nouveau coloris baptisé Pine. Cette teinte gris-vert très douce rappelle fortement le coloris Jade du Pixel 10 Pro Fold. À première vue, les deux smartphones semblent presque identiques, confirmant que Google ne prévoit pas de révolution esthétique cette année.

En regardant de plus près, quelques évolutions apparaissent toutefois.

Le bloc photo conserve son format horizontal caractéristique, mais son contour métallique est nettement plus discret. Les deux principaux capteurs prennent toujours place dans la partie inférieure, tandis que le téléobjectif occupe l’angle supérieur droit.

Autre changement remarqué : le capteur autofocus, auparavant placé au-dessus des modules photo, semble avoir été repositionné.

Un flash plus imposant… et une théorie qui prend forme

L’élément qui attire le plus l’attention est finalement le flash. Plus volumineux que sur le Pixel 10 Pro Fold, il affiche désormais une taille proche de celle d’un objectif photo. Ce détail a rapidement alimenté une hypothèse : et si Pixel Glow ne reposait pas sur une nouvelle bande LED dédiée, mais utilisait simplement le flash existant ? Jusqu’à présent, les rumeurs évoquaient un système lumineux intégré autour du bloc photo, comparable à l’interface Glyph popularisée par Nothing.

Or, aucun des rendus ayant fuité jusqu’à présent — qu’il s’agisse du Pixel 11 ou du Pixel 11 Pro Fold — ne montre la moindre trace d’une bande lumineuse supplémentaire.

Pixel Glow pourrait être beaucoup moins spectaculaire que prévu

Les premières références découvertes dans Android 17 Beta 4 décrivaient pourtant Pixel Glow comme une fonctionnalité matérielle capable d’utiliser des jeux de lumière colorés au dos du smartphone. L’objectif serait d’afficher des notifications, des indicateurs d’état ou encore des animations liées à Gemini, sans avoir à retourner l’appareil.

Si Google se contente finalement d’exploiter le flash LED existant pour produire ces effets, le résultat pourrait être nettement moins ambitieux que ce que laissaient espérer les premières fuites.

La fonctionnalité resterait potentiellement utile, mais perdrait une bonne partie de son impact visuel.

Une génération Pixel qui devra convaincre autrement

Ce revirement intervient à un moment délicat pour Google. La série Pixel 11 devrait adopter un design très proche de celui des Pixel 10, tandis que plusieurs rumeurs évoquent également une hausse des prix.

Dans ce contexte, Pixel Glow apparaissait comme l’une des rares nouveautés susceptibles de différencier réellement cette génération.

Si cette fonction se limite finalement à quelques animations via le flash, Google devra probablement miser davantage sur son nouveau processeur Tensor G6, ses fonctions d’intelligence artificielle et les améliorations logicielles pour justifier le renouvellement de sa gamme.

Une fuite qui ne raconte peut-être pas toute l’histoire

Il reste toutefois une possibilité. La taille plus importante du flash pourrait simplement être un effet visuel lié au rendu ou au contraste de l’image. Google pourrait également avoir choisi une intégration beaucoup plus discrète de Pixel Glow, invisible sur les premiers visuels promotionnels.

Autre scénario : la fonctionnalité ne serait pas destinée au Pixel 11, mais à une future génération de smartphones Pixel.

La réponse ne devrait plus tarder. Google lèvera officiellement le voile sur les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold lors de son événement Made by Google, prévu le 12 août.