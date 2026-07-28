Télécharger un jeu de plus de 100 Go pourrait bientôt être beaucoup moins frustrant. Microsoft a commencé à tester un nouveau Smart Download Client auprès des membres du programme Xbox Insider Alpha Skip-Ahead. Cette technologie promet d’optimiser les téléchargements en sélectionnant automatiquement les serveurs les plus rapides disponibles, aussi bien pour les installations que pour les mises à jour.

Si les premiers retours se confirment, cette évolution pourrait résoudre l’un des problèmes les plus fréquemment critiqués par les utilisateurs de l’écosystème Xbox et du Xbox PC App.

Un système capable de choisir automatiquement le serveur le plus rapide

Selon les dernières notes de version publiées par Microsoft, le Smart Download Client adopte une approche plus dynamique que le système actuel. Avant de lancer un téléchargement, le client vérifie la disponibilité des serveurs de contenu, analyse plusieurs groupes de serveurs et sélectionne automatiquement celui offrant les meilleures performances.

La nouveauté ne s’arrête pas là.

Contrairement au fonctionnement classique, le système peut réévaluer régulièrement la qualité de la connexion pendant le téléchargement et basculer de manière transparente vers un serveur plus performant dès qu’une meilleure option est disponible.

Cette optimisation concerne aussi bien l’installation initiale des jeux que le téléchargement des mises à jour.

Une réponse à une frustration de longue date

Depuis plusieurs années, de nombreux utilisateurs de l’application Xbox sur PC comme sur console constatent que les téléchargements n’exploitent pas toujours pleinement le débit disponible de leur connexion Internet. Même avec une fibre très haut débit, les vitesses observées restent parfois nettement inférieures aux capacités réelles du réseau.

En permettant au client de changer automatiquement de serveur lorsque les performances diminuent, Microsoft espère offrir des débits plus stables et plus élevés pendant toute la durée du téléchargement.

Cette amélioration pourrait avoir un impact particulièrement important alors que les productions AAA dépassent désormais très régulièrement les 100 Go, voire les 150 Go pour certains titres.

D’autres améliorations arrivent avec la nouvelle version Xbox Insider

Le Smart Download Client fait partie d’une mise à jour plus large destinée aux membres du programme Alpha Skip-Ahead. Cette version apporte également plusieurs améliorations, notamment une nouvelle présentation des pages de jeux sur le Microsoft Store afin de faciliter la découverte des contenus additionnels (DLC), des corrections liées aux installations de jeux, des améliorations des mises à jour système, des optimisations de Remote Play et divers correctifs concernant l’audio et la stabilité générale de la console.

L’objectif est d’améliorer progressivement l’expérience utilisateur avant un déploiement plus large.

Les premiers tests sont encourageants

Pour l’instant, cette fonctionnalité reste réservée aux testeurs du programme Xbox Insider. Cependant, plusieurs essais réalisés par Windows Central indiquent que le nouveau système serait déjà en cours d’intégration dans l’application Xbox sur PC, où les vitesses de téléchargement apparaissent plus proches des débits réellement disponibles sur les connexions Internet des utilisateurs.

Microsoft n’a toutefois communiqué aucune date concernant un déploiement mondial auprès de l’ensemble des joueurs.

Microsoft optimise l’expérience Game Pass à l’heure des jeux toujours plus volumineux

Avec la montée en puissance du Xbox Game Pass et l’augmentation constante de la taille des jeux, l’optimisation des téléchargements devient un enjeu majeur. Les performances du réseau ne dépendent plus uniquement de la qualité de la connexion des utilisateurs, mais également de la manière dont les plateformes distribuent leurs contenus. En rendant son système de téléchargement plus intelligent et capable de s’adapter en temps réel aux meilleures infrastructures disponibles, Microsoft cherche à réduire un point de friction qui accompagne les joueurs depuis plusieurs années.

Cette évolution peut sembler discrète, mais elle pourrait avoir un impact concret sur le quotidien des utilisateurs. À mesure que les jeux deviennent plus lourds et que les mises à jour se multiplient, chaque minute gagnée lors d’un téléchargement améliore sensiblement l’expérience. Si les résultats observés durant la phase de test se confirment, le Smart Download Client pourrait rapidement devenir l’une des améliorations les plus appréciées de l’écosystème Xbox.