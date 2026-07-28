La bataille de l’Internet par satellite s’étend désormais aux smartphones. Amazon a officiellement déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission (FCC) afin d’obtenir l’autorisation de lancer Leo Direct-to-Device, un nouveau service de connectivité satellite destiné aux téléphones mobiles. L’objectif est clair : offrir des appels, des messages et un accès aux données dans les zones dépourvues de couverture cellulaire, tout en venant concurrencer directement Starlink Mobile de SpaceX.

Si le calendrier est respecté, le déploiement des premiers satellites pourrait débuter en 2028, marquant une nouvelle étape dans la course à la connectivité mondiale.

Plus de 5 000 satellites pour connecter les smartphones

Selon les documents transmis à la FCC, Amazon prévoit de déployer jusqu’à 5 105 satellites en orbite terrestre basse (LEO). Cette constellation permettra de fournir plusieurs services directement aux appareils compatibles : l’accès aux données mobiles, les appels vocaux, la messagerie et les communications d’urgence dans les zones sans réseau terrestre.

Contrairement aux réseaux cellulaires classiques, cette infrastructure vise à assurer une couverture dans les régions où le déploiement d’antennes est difficile ou économiquement peu rentable.

Une architecture pensée pour réduire la latence

Amazon affirme que son futur réseau ne se contentera pas de relayer les communications entre le smartphone et les stations au sol. L’entreprise prévoit d’intégrer davantage de traitements directement à bord des satellites afin de limiter les temps de réponse. Le système reposera également sur des liaisons laser inter-satellites, permettant aux différents satellites d’échanger des données entre eux et d’optimiser automatiquement le routage du trafic.

Cette architecture doit contribuer à améliorer la stabilité du réseau et à réduire la latence, un point crucial pour les communications en temps réel.

Un projet étroitement lié à l’écosystème Apple

Cette annonce intervient quelques mois après qu’Amazon a confirmé l’acquisition de Globalstar, une opération destinée à accélérer le développement de ses services de communication par satellite. L’entreprise dispose déjà d’un partenariat avec Apple pour fournir certaines fonctionnalités de connectivité satellite sur les iPhone et les Apple Watch.

À terme, Leo Direct-to-Device ne se limiterait toutefois pas aux appareils Apple.

Amazon indique vouloir rendre son infrastructure compatible avec tout appareil prenant en charge cette technologie, qu’il s’agisse de smartphones Android, de montres connectées ou d’autres équipements mobiles.

Un lancement progressif face à Starlink

Amazon n’a communiqué ni calendrier commercial précis ni grille tarifaire. L’entreprise présente toutefois son futur service comme un complément aux réseaux cellulaires, destiné à assurer une continuité de service lorsque la couverture mobile devient insuffisante.

Le coût pourrait être intégré directement aux forfaits proposés par les opérateurs partenaires ou prendre la forme d’une option supplémentaire, à l’image des offres actuellement envisagées autour de Starlink. Le déploiement pourrait également être progressif.

Amazon a déjà démontré cette approche avec Project Kuiper, dont les premiers services d’accès Internet fixe devraient être proposés alors que seule une partie de la constellation est actuellement en orbite.

Une concurrence qui s’intensifie sur le marché de la connectivité spatiale

Le calendrier d’Amazon s’inscrit dans un contexte où SpaceX accélère également le développement de Starlink Mobile, un service de connexion directe aux smartphones dont les premiers déploiements commerciaux avec des opérateurs partenaires sont attendus à partir de 2027.

L’arrivée d’Amazon renforcerait ainsi la concurrence sur un marché en pleine structuration, où plusieurs entreprises cherchent à transformer les satellites en relais permanents des réseaux mobiles terrestres.

Les satellites deviennent le prochain relais des réseaux mobiles

Longtemps réservée aux situations d’urgence ou aux usages professionnels, la connectivité satellite évolue rapidement vers une fonctionnalité grand public. L’ambition d’Amazon illustre cette transformation : demain, un smartphone pourrait passer automatiquement du réseau cellulaire à une connexion satellite sans intervention de l’utilisateur, garantissant une couverture quasiment mondiale.

Au-delà de la rivalité entre Amazon et SpaceX, cette évolution pourrait profondément modifier l’industrie des télécommunications. En offrant une alternative crédible aux infrastructures terrestres dans les zones isolées, les constellations en orbite basse ouvrent la voie à une nouvelle génération de services mobiles. Les prochaines années seront déterminantes pour savoir quel acteur parviendra à imposer son écosystème comme la référence de cette connectivité hybride entre Terre et espace.