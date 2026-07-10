La hausse des prix des composants continue de bouleverser l’industrie du smartphone, et Apple n’échappe plus à la tendance. Selon une nouvelle analyse de Counterpoint Research, le coût de fabrication de l’iPhone 18 Pro Max pourrait bondir de manière spectaculaire par rapport à son prédécesseur, notamment sur les modèles dotés d’un important espace de stockage.

Le principal responsable est désormais bien identifié : la mémoire.

Jusqu’à 300 dollars de composants supplémentaires

D’après Counterpoint Research, la version 1 To de l’iPhone 18 Pro Max pourrait coûter près de 300 dollars de plus à produire que l’iPhone 17 Pro Max doté de la même capacité. Cette hausse ne provient pas d’une refonte complète de l’appareil, mais essentiellement de l’augmentation du prix des composants mémoire.

Les puces NAND Flash, utilisées pour le stockage interne, ainsi que la mémoire DRAM, indispensable au fonctionnement du système et aux traitements liés à l’intelligence artificielle, connaissent une forte inflation depuis plusieurs mois.

Les modèles offrant les plus grandes capacités de stockage sont logiquement les plus touchés, puisqu’ils embarquent davantage de mémoire. Chaque hausse du prix des puces se répercute donc plus fortement sur les versions 1 To que sur les configurations d’entrée de gamme.

La gravure en 2 nm fait également grimper les coûts

La mémoire n’est toutefois pas le seul poste de dépense en hausse. L’iPhone 18 Pro Max devrait inaugurer la nouvelle puce Apple A20 Pro, gravée selon le procédé 2 nanomètres de TSMC.

Cette technologie promet des gains significatifs en matière de performances et d’efficacité énergétique, tout en renforçant les capacités de calcul dédiées à l’IA embarquée. En contrepartie, les coûts de production de cette nouvelle génération de puces sont nettement supérieurs à ceux de la gravure 3 nm actuellement utilisée.

Autrement dit, Apple devra absorber simultanément une augmentation du coût de la mémoire et de son processeur haut de gamme.

Certaines pièces deviennent néanmoins moins coûteuses

Tout n’évolue pas dans le même sens. Counterpoint estime que certains composants, notamment l’écran et plusieurs éléments secondaires, devraient coûter moins cher que sur l’iPhone 17 Pro Max. Ces économies permettraient de compenser partiellement l’inflation des composants les plus stratégiques, sans toutefois suffire à annuler la hausse globale du coût de fabrication.

Apple pourrait revoir sa stratégie tarifaire

Face à cette situation, Apple pourrait modifier sa politique de prix. Plutôt que d’appliquer une augmentation uniforme à toute la gamme, le constructeur pourrait privilégier une hausse différenciée selon la capacité de stockage.

Les modèles 512 Go et surtout 1 To, davantage exposés à la flambée des prix de la mémoire, pourraient ainsi connaître des augmentations plus importantes que les versions d’entrée de gamme.

Une telle stratégie permettrait à Apple de préserver ses marges sur les configurations les plus coûteuses, qui sont également les plus rentables.

Des marges sous pression malgré une hausse des prix

Counterpoint va encore plus loin dans son analyse. Le cabinet estime que même si Apple augmentait le prix moyen de vente de l’iPhone 18 Pro Max d’environ 200 dollars, sa marge brute pourrait malgré tout être légèrement inférieure à celle générée par l’iPhone 17 Pro Max.

Cette situation illustre un phénomène de plus en plus visible dans l’industrie technologique : les fabricants ne répercutent plus uniquement les coûts de recherche et développement sur leurs prix, mais doivent désormais composer avec une inflation durable des composants stratégiques.

Une nouvelle réalité pour le marché du smartphone

La mémoire est progressivement devenue l’un des éléments les plus coûteux d’un smartphone premium. Avec la généralisation de l’intelligence artificielle embarquée, les constructeurs multiplient les besoins en DRAM et en stockage rapide, accentuant encore la pression sur les chaînes d’approvisionnement.

Apple n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Samsung, Google, Xiaomi et d’autres fabricants ont déjà laissé entendre que la hausse des prix de la mémoire compliquait fortement le maintien de tarifs compétitifs.

Si cette tendance se poursuit, les smartphones haut de gamme pourraient continuer à franchir de nouveaux paliers tarifaires dans les prochaines années, les versions à grande capacité de stockage étant les premières concernées.