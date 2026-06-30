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Huawei Mate 90 : lancement prévu en septembre 2026, la série Pura 90s finalement abandonnée ?

Huawei Mate 90 : lancement prévu en septembre 2026, la série Pura 90s finalement abandonnée ?

Huawei continuerait d’affiner sa stratégie sur le marché premium. D’après une nouvelle fuite, le constructeur chinois prévoirait de lancer la série Mate 90 dès septembre 2026, tout en répartissant plusieurs annonces au cours de l’été afin de maintenir son rythme d’innovation.

Huawei miserait sur une stratégie de lancements étalés

Sur un marché des smartphones haut de gamme de plus en plus concurrentiel, Huawei ne semble plus vouloir concentrer toutes ses nouveautés sur un seul événement. Selon le leaker @RuryRen, la très attendue série Huawei Mate 90 serait toujours programmée pour septembre 2026, soit plusieurs semaines plus tôt que les précédentes générations Mate, généralement dévoilées en novembre.

Un calendrier qui placerait directement Huawei face aux prochains iPhone d’Apple, traditionnellement présentés au début du mois de septembre.

Des modèles supplémentaires attendus dès cet été

La fuite indique également que Huawei préparerait plusieurs nouveaux appareils pour les mois de juillet et août, sans toutefois préciser leur identité. Ces lancements intermédiaires permettraient au constructeur de maintenir sa visibilité avant l’arrivée de son véritable porte-étendard de fin d’année.

En revanche, le même informateur affirme que la gamme Pura 90s, évoquée dans plusieurs rumeurs ces derniers mois, aurait finalement été abandonnée. À ce stade, Huawei n’a évidemment confirmé aucune de ces informations.

La série Pura 90 a déjà ouvert le bal

Cette stratégie s’inscrirait dans la continuité du lancement de la série Pura 90 au premier semestre 2026. Les Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max, commercialisés en avril, ont inauguré la nouvelle puce Kirin 9030S, tandis que le Pura 90, animé par le Kirin 9010S, a suivi quelques semaines plus tard.

Ces smartphones illustrent les efforts continus de Huawei pour renforcer son indépendance technologique grâce au développement de ses propres processeurs, malgré les contraintes auxquelles le groupe reste confronté sur le marché mondial des semi-conducteurs.

Le Mate 90 devrait pousser encore plus loin l’intégration de HarmonyOS

Si les spécifications techniques restent encore largement inconnues, plusieurs évolutions sont attendues pour la série Mate 90. Les prochains flagships devraient proposer une nouvelle évolution de la plateforme Kirin, une meilleure efficacité énergétique, des capacités d’intelligence artificielle renforcées et une intégration encore plus poussée avec HarmonyOS.

Comme à son habitude, Huawei pourrait également mettre l’accent sur la photographie mobile, domaine où la gamme Mate occupe historiquement une place centrale.

Une stratégie qui vise à maintenir la pression toute l’année

En répartissant ses annonces sur plusieurs mois, Huawei cherche visiblement à rester présent dans l’actualité technologique face à des concurrents comme Apple, Samsung, Xiaomi ou OPPO, qui multiplient eux aussi les lancements tout au long de l’année.

Les modèles attendus durant l’été pourraient servir de transition avant l’arrivée du Mate 90, présenté comme le véritable fleuron de la marque pour 2026.

Reste désormais à savoir si Huawei officialisera rapidement ce calendrier. Si ces informations se confirment, la rentrée s’annonce particulièrement animée sur le segment des smartphones premium, où chaque constructeur tentera d’imposer sa vision de la prochaine génération de l’intelligence artificielle mobile.