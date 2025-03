ChatGPT Mode Vocal Avancé : une mise à jour réduit les interruptions, l’IA devient plus patiente

Si vous trouviez que le Mode Vocal Avancé de ChatGPT avait tendance à vous interrompre trop souvent, bonne nouvelle : une récente mise à jour vient améliorer son comportement.

Manuka Stratta, chercheur en post-formation chez OpenAI, a expliqué dans une vidéo publiée lundi que cette mise à jour ajuste la personnalité de l’IA. Désormais, le mode vocal avancé de ChatGPT interrompt beaucoup moins les utilisateurs, leur laissant ainsi plus de temps pour réfléchir et formuler leurs idées sans pression.

En plus de cette réduction des interruptions, le ton de ChatGPT devient plus engageant et naturel, avec des réponses plus directes et concises.

Un mode vocal de ChatGPT en constante évolution

Le Mode Vocal Avancé a été initialement lancé pour certains abonnés ChatGPT Plus en mai dernier, avant d’être élargi à tous les utilisateurs de cette formule en septembre. Puis, en novembre, OpenAI a étendu l’accès à tous les utilisateurs, qu’ils soient en version gratuite ou payante.

Comment l’activer ? Il suffit d’ouvrir l’application mobile, puis d’appuyer sur l’icône en forme d’onde sonore située à côté du microphone. Une fois le cercle affiché à l’écran, l’IA est à l’écoute et prête à engager une conversation fluide. Attention cependant à ne pas partager d’informations personnelles sensibles pour garantir votre confidentialité.

Différences entre les versions gratuites et payantes :

Utilisateurs gratuits : Ils ont accès au Mode Vocal Avancé, mais avec des limites d’utilisation quotidiennes et un modèle d’IA GPT-4o mini, moins performant.

Abonnés Plus (20 dollars/mois) : Ils bénéficient de conversations plus longues et d’un modèle GPT-4o plus avancé, offrant une meilleure compréhension et des réponses plus pertinentes.

Abonnés Pro (200 dollars/mois) : Ils peuvent utiliser le Mode Vocal sans restriction, avec une expérience optimisée pour une interaction encore plus fluide.

Avec ces améliorations, OpenAI continue de peaufiner son assistant vocal pour offrir une expérience toujours plus naturelle et immersive. Reste à voir comment les utilisateurs accueilleront ces changements et si d’autres ajustements seront apportés dans les mois à venir.