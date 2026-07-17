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1Password s’intègre à Claude : l’IA peut désormais se connecter à vos comptes sans voir vos mots de passe

1Password s’intègre à Claude : l’IA peut désormais se connecter à vos comptes sans voir vos mots de passe

L’intelligence artificielle devient de plus en plus autonome, mais la sécurité reste un défi majeur. Pour répondre à cette problématique, 1Password annonce une nouvelle intégration avec Claude, le chatbot d’Anthropic, permettant à l’IA d’utiliser les identifiants stockés dans votre coffre-fort numérique… sans jamais y avoir réellement accès.

L’objectif est clair : permettre aux agents IA d’exécuter des tâches complexes en ligne tout en conservant les données sensibles sous le contrôle exclusif de l’utilisateur.

Claude peut se connecter à votre place

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité baptisée 1Password for Claude, les utilisateurs peuvent autoriser Claude à réaliser des actions nécessitant une authentification, comme se connecter à un compte en ligne, réserver un voyage, gérer un abonnement ou encore effectuer diverses démarches sur le Web nécessitant une identification.

Jusqu’à présent, ces opérations obligeaient souvent l’utilisateur à interrompre l’agent IA afin de saisir manuellement ses identifiants. Désormais, cette étape peut être automatisée sans que Claude n’ait connaissance du mot de passe utilisé.

Une architecture « zéro exposition »

Pour rendre cette automatisation possible, 1Password a développé ce qu’il appelle un « Zero-Exposure Security Framework ». Le principe consiste à transmettre les informations d’authentification via un canal sécurisé directement au navigateur, sans que le modèle d’intelligence artificielle puisse consulter ou mémoriser les données.

Autrement dit, Claude reçoit uniquement l’autorisation d’utiliser un identifiant pour une tâche précise, sans jamais voir le mot de passe, le code d’authentification à deux facteurs (MFA) et les clés d’accès (passkeys).

Même pendant l’exécution de la tâche, l’IA ne peut pas accéder au reste du coffre-fort 1Password.

Comme le précise l’entreprise :

Dès qu’un agent IA prend le contrôle du navigateur, 1Password se verrouille automatiquement et limite l’accès aux seuls identifiants explicitement autorisés pour la tâche en cours. Aucun autre élément du coffre-fort n’est accessible.

Une validation biométrique reste nécessaire

Si Claude peut désormais gérer certaines connexions de manière autonome, l’utilisateur conserve le contrôle. Chaque demande d’accès doit être validée via une authentification biométrique (Touch ID, Face ID ou équivalent selon l’appareil). Une seule confirmation suffit ensuite à autoriser Claude à utiliser les identifiants nécessaires pour accomplir l’action demandée.

Une fois le formulaire rempli, 1Password effectue également une analyse automatique de la page afin de vérifier qu’aucune donnée sensible ne reste affichée avant de rendre le contrôle à l’agent IA.

Une première étape vers des agents IA réellement autonomes

Cette intégration illustre une évolution importante de l’intelligence artificielle. Les nouveaux agents, capables de naviguer sur Internet et d’effectuer des actions complexes, ont besoin d’accéder à des services protégés par authentification. Jusqu’à présent, la gestion des mots de passe constituait l’un des principaux freins à leur adoption.

En séparant totalement les informations d’identification de l’agent IA, 1Password tente de résoudre ce problème sans compromettre la sécurité des utilisateurs.

Disponibilité

1Password for Claude est disponible dès maintenant sur macOS pour les abonnés 1Password Individuel, Famille et Business. Pour utiliser cette fonctionnalité, plusieurs éléments sont nécessaires : l’application de bureau 1Password, l’extension navigateur 1Password, l’application de bureau Claude et l’extension navigateur Claude.

Dans un premier temps, Claude peut uniquement utiliser les identifiants de connexion stockés dans le coffre-fort.

1Password indique toutefois que la prise en charge d’autres types de données, notamment les cartes bancaires, les passkeys, les codes MFA ainsi que certaines informations d’identité, arrivera dans une prochaine mise à jour.

L’IA franchit une nouvelle étape

Cette collaboration entre Anthropic et 1Password montre que la prochaine génération d’agents IA ne se limitera plus à répondre à des questions ou à rédiger des textes. Ils seront progressivement capables d’effectuer des tâches complètes sur Internet, à condition de disposer d’un cadre de sécurité suffisamment robuste.

L’enjeu dépasse largement cette seule intégration : à mesure que les assistants IA deviennent plus autonomes, la protection des identifiants numériques pourrait devenir l’un des piliers de leur adoption auprès du grand public comme des entreprises.