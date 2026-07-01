La concurrence s’intensifie entre les acteurs de l’intelligence artificielle. Après les récentes annonces d’OpenAI et de Google, Anthropic présente à son tour Claude Sonnet 5, une nouvelle version de son modèle intermédiaire qui mise sur une meilleure autonomie, des performances en forte hausse et un coût d’utilisation réduit.

L’objectif est clair : proposer une IA capable d’accomplir seule des tâches complexes tout en restant beaucoup plus abordable que les modèles les plus puissants de la gamme Claude.

Un modèle conçu pour les agents IA

Avec Claude Sonnet 5, Anthropic poursuit sa stratégie autour des agents d’intelligence artificielle. Contrairement aux assistants conversationnels classiques, le nouveau modèle est capable de planifier des actions, d’utiliser différents outils, comme un navigateur web ou un terminal, puis d’exécuter des tâches de manière largement autonome.

Selon Anthropic, ce niveau d’autonomie nécessitait encore récemment des modèles beaucoup plus imposants et plus coûteux, comme Claude Opus. Désormais, Claude Sonnet 5 offre des capacités similaires dans un format plus léger et plus économique.

Cette évolution confirme une tendance de fond dans le secteur de l’IA : les modèles ne sont plus seulement conçus pour répondre à des questions, mais pour mener à bien des missions complètes avec un minimum d’intervention humaine.

Des performances proches de Claude Opus 4.8

Anthropic affirme que Claude Sonnet 5 se rapproche des performances de Claude Opus 4.8, son modèle le plus performant destiné aux tâches les plus complexes.

Les progrès concernent notamment :

le raisonnement avancé

la programmation

l’utilisation d’outils externes

les tâches de recherche

l’automatisation de workflows.

Sur certains benchmarks internes, Claude Sonnet 5 obtient même de meilleurs résultats qu’Opus 4.8 pour certaines tâches de traitement de l’information et de travail documentaire. En programmation agentique, le modèle affiche également une nette progression par rapport à Claude Sonnet 4.6, lancé quelques mois plus tôt.

Anthropic indique également que Claude Sonnet 5 termine davantage de tâches sans interruption et qu’il vérifie plus souvent ses propres réponses sans que l’utilisateur ait besoin de le lui demander.

Un tarif bien plus compétitif

L’un des principaux arguments de Claude Sonnet 5 reste son prix. Jusqu’au 31 août, Anthropic facture 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million de tokens en sortie. À partir du 1er septembre, le tarif passera à 3 dollars par million de tokens en entrée, tandis que le prix des tokens en sortie restera inchangé.

Même après cette augmentation, Claude Sonnet 5 demeure nettement moins coûteux que Claude Opus 4.8 et se positionne également sous les tarifs de plusieurs modèles concurrents, comme GPT-5.5 d’OpenAI ou Gemini 3.1 Pro de Google.

En revanche, Gemini 3.5 Flash conserve l’avantage sur le terrain du prix.

Le nouveau modèle devient la référence chez Anthropic

Autre changement important : Claude Sonnet 5 devient dès aujourd’hui le modèle par défaut pour les utilisateurs des offres Free et Pro. Il est également disponible dans l’ensemble des abonnements proposés par Anthropic, y compris les offres Team et Enterprise.

Cette décision montre que l’entreprise considère désormais Claude Sonnet 5 comme son modèle de référence pour la majorité des usages quotidiens. Claude Opus 4.8 reste quant à lui réservé aux scénarios nécessitant une précision maximale ou des capacités de raisonnement particulièrement poussées.

Une IA plus fiable et plus sécurisée

Anthropic met également en avant les progrès réalisés en matière de sécurité. Selon l’entreprise, Claude Sonnet 5 présente un taux plus faible de comportements indésirables que son prédécesseur. Le modèle refuse plus efficacement les requêtes malveillantes, résiste mieux aux attaques de type prompt injection et produit moins d’informations erronées.

L’entreprise affirme également avoir réduit les phénomènes de sycophantie, un comportement observé chez certaines IA consistant à approuver automatiquement les affirmations de l’utilisateur, même lorsqu’elles sont incorrectes.

Toutefois, Anthropic précise que Claude Opus 4.8 conserve une avance sur les sujets les plus sensibles, notamment en matière d’alignement et de sécurité.

Les premiers retours sont encourageants

Plusieurs entreprises partenaires ont déjà pu tester Claude Sonnet 5. Chez Zapier, les ingénieurs expliquent que le modèle est désormais capable de mener des tâches complexes de bout en bout, comme mettre à jour automatiquement des comptes Salesforce avant d’envoyer une campagne de communication, là où les précédentes versions s’interrompaient en cours d’exécution.

Du côté de Lovable, plateforme spécialisée dans le développement assisté par IA, les premiers tests mettent en avant un comportement plus fiable. Les équipes soulignent notamment que le modèle refuse de manière cohérente les demandes jugées dangereuses, sans compromettre ses capacités de développement.

La bataille des modèles IA entre dans une nouvelle phase

Le lancement de Claude Sonnet 5 intervient seulement quelques jours après celui de GPT-5.6 Sol chez OpenAI et quelques mois après l’arrivée de Gemini 3.5 Flash chez Google.

Tous les grands acteurs semblent désormais suivre la même direction : développer des modèles capables d’agir de façon autonome, de manipuler différents outils et d’exécuter des tâches complexes sans supervision constante.

La véritable différence ne repose plus uniquement sur les performances brutes, mais également sur le coût d’utilisation, la rapidité d’exécution et la fiabilité des résultats.

Avec Claude Sonnet 5, Anthropic cherche clairement à se positionner comme l’un des meilleurs compromis entre puissance, autonomie et prix, dans un marché où les agents IA deviennent progressivement la nouvelle norme.