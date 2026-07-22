Accueil » Galaxy Z Fold 8 : Samsung augmenterait sa production avant son lancement, convaincu par son nouveau format

Galaxy Z Fold 8 : Samsung augmenterait sa production avant son lancement, convaincu par son nouveau format

Galaxy Z Fold 8 : Samsung augmenterait sa production avant son lancement, convaincu par son nouveau format

À quelques jours de son prochain événement Galaxy Unpacked, Samsung ajusterait déjà sa stratégie industrielle. Selon plusieurs informations en provenance de Corée du Sud, le constructeur aurait revu à la hausse les objectifs de production du futur Galaxy Z Fold 8, signe d’une confiance accrue dans son nouveau smartphone pliant et, surtout, dans son évolution de design.

Cette décision intervient alors que le marché des smartphones pliants entre dans une nouvelle phase de maturité, avec l’arrivée attendue de nouveaux concurrents de poids.

Samsung miserait davantage sur le Galaxy Z Fold 8

D’après un rapport du média sud-coréen ETNews, Samsung prévoirait désormais de produire 2,8 millions de Galaxy Z Fold 8, contre un objectif initial estimé à 2 millions d’unités.

À titre de comparaison, le constructeur viserait également environ 2 millions de Galaxy Z Fold 8 Ultra et près de 1,5 million de Galaxy Z Flip 8. Si ces chiffres se confirment, le Galaxy Z Fold 8 deviendrait le smartphone pliant le plus produit par Samsung cette année.

Cette révision des volumes intervient seulement quelques heures avant la présentation officielle des nouveaux appareils. À ce stade, Samsung n’a pas confirmé ces données, qui reposent exclusivement sur des informations issues de la chaîne d’approvisionnement.

Un écran plus large pour une expérience plus proche d’une tablette

Au-delà des volumes de production, c’est surtout le nouveau positionnement du Galaxy Z Fold 8 qui attire l’attention. Selon ETNews, Samsung abandonnerait progressivement le format étroit qui caractérise la série Galaxy Z Fold depuis ses débuts au profit d’un écran interne au ratio 4:3.

Cette évolution offrirait plusieurs avantages : une navigation web plus confortable, une meilleure lecture de documents, un affichage des photos plus naturel et une expérience plus proche de celle d’une tablette lorsqu’il est déplié. Les premières informations évoquent un écran intérieur de 7,6 pouces associé à un écran externe de 5,4 pouces.

Le Galaxy Z Fold 8 viendrait ainsi compléter la gamme en dessous du modèle Ultra.

Un changement stratégique assumé

Les premières estimations laissaient entendre que Samsung souhaitait initialement répartir sa production de manière relativement équilibrée entre le Galaxy Z Fold 8 et sa version Ultra, afin d’ajuster ensuite les volumes selon les premières commandes.

Le relèvement du volume de production du Fold 8 suggère toutefois que le constructeur croit désormais davantage au potentiel commercial de cette nouvelle approche.

Ce choix pourrait traduire la conviction que les utilisateurs recherchent avant tout un smartphone pliant offrant une surface d’affichage plus pratique au quotidien, plutôt qu’un appareil toujours plus fin ou plus spectaculaire sur le plan technique.

L’ombre du futur iPhone pliable

Cette évolution intervient alors que les rumeurs autour du premier iPhone pliable se multiplient. Plusieurs fuites indiquent que Apple travaillerait lui aussi sur un écran adoptant un ratio 4:3, un format qui offrirait une expérience proche de celle d’un iPad une fois l’appareil ouvert.

Selon ETNews, cette perspective pousserait déjà certains fabricants à revoir leur vision des smartphones pliants premium.

Aucune preuve ne permet toutefois d’affirmer que la stratégie de Samsung est directement liée aux projets d’Apple. Le constructeur coréen développe cette catégorie de produits depuis plusieurs années et pourrait simplement estimer que ce format constitue désormais le meilleur compromis entre productivité et confort d’utilisation.

Le prochain duel des smartphones pliables

Pendant plusieurs années, la concurrence sur le marché des smartphones pliables s’est principalement concentrée sur la finesse des appareils, la qualité des charnières ou la réduction de la pliure au centre de l’écran. L’arrivée de nouveaux acteurs pourrait désormais déplacer le débat vers un autre critère : le format même de l’affichage.

Si les rumeurs se confirment, Samsung et Apple pourraient bientôt partager une vision similaire du smartphone pliant, privilégiant des écrans plus larges et plus proches d’une tablette compacte. Dans ce contexte, la bataille ne se jouera peut-être plus uniquement sur les performances ou le design, mais sur la capacité à proposer l’expérience utilisateur la plus naturelle une fois l’appareil déplié.