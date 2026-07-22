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Garmin Cirqa : un bracelet connecté… sans écran, pensé pour les sportifs qui veulent moins de distractions

Garmin Cirqa : un bracelet connecté… sans écran, pensé pour les sportifs qui veulent moins de distractions

Alors que la plupart des fabricants rivalisent d’écrans toujours plus lumineux et de fonctions d’intelligence artificielle, Garmin prend le contre-pied avec un produit pour le moins atypique. Le constructeur lance le Garmin Cirqa, son premier bracelet connecté dépourvu d’écran, misant sur une expérience volontairement minimaliste centrée sur le suivi de la santé et de la performance sportive.

À 199,99 euros, ce nouveau wearable s’adresse à une catégorie bien précise d’utilisateurs : ceux qui souhaitent suivre leur condition physique sans être sollicités en permanence par un affichage ou des notifications.

Garmin Cirqa : Un bracelet discret, mais riche en capteurs

L’absence d’écran ne signifie pas l’absence de fonctionnalités. Le Garmin Cirqa embarque la plupart des outils de suivi que l’on retrouve sur les bracelets et montres connectés de la marque.

Parmi les principales fonctions figurent le suivi continu de la fréquence cardiaque, la mesure de l’oxygénation sanguine (Pulse Ox), le score de sommeil, le suivi du stress tout au long de la journée, l’indicateur d’énergie Body Battery, la détection des siestes, le suivi de la température de la peau, les fonctions dédiées à la santé féminine, le comptage des pas et des calories et les programmes d’entraînement Garmin Coach.

Le bracelet bénéficie également d’une certification 5 ATM, lui permettant de résister à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Une autonomie qui fait la différence

Le principal argument du Cirqa reste son autonomie. Garmin annonce jusqu’à 10 jours d’utilisation sur une seule charge. Une endurance qui dépasse largement celle de nombreuses montres connectées actuelles, souvent contraintes d’être rechargées quotidiennement ou tous les deux jours.

Cette autonomie pourrait séduire les utilisateurs souhaitant porter leur bracelet en permanence, notamment pour le suivi du sommeil.

Un format compact

Le module principal mesure 27 × 47 × 9 mm pour un poids d’environ 14,8 grammes. Le Garmin Cirqa est proposé en quatre coloris : Noir, Bleu Marine, Lin et Rose. Son design discret lui permet de se faire oublier au poignet, un choix cohérent avec la philosophie du produit.

Toutefois, cette approche minimaliste implique plusieurs compromis. Comme son principal concurrent, le Fitbit Air, le Garmin Cirqa ne dispose ni d’écran tactile, ni de GPS intégré, ni de capteur ECG. Toutes les informations sont consultables depuis l’application mobile Garmin Connect.

L’utilisateur doit donc accepter de ne pas visualiser directement ses données au poignet.

Un prix supérieur à celui du Fitbit Air

Le Garmin Cirqa est commercialisé au tarif de 199,99 euros. À première vue, ce prix peut sembler élevé face au Fitbit Air, vendu environ 99,99 euros. Garmin avance toutefois un argument important : toutes les fonctionnalités sont incluses dès l’achat. Contrairement à certaines solutions concurrentes, aucun abonnement supplémentaire n’est nécessaire pour accéder aux analyses de santé ou aux fonctions de suivi sportif.

À long terme, cette absence de frais récurrents pourrait rendre l’offre plus intéressante pour certains utilisateurs.

Garmin mise sur son expertise sportive

Là où le Cirqa cherche véritablement à se différencier, c’est dans la qualité de son accompagnement sportif. Garmin reste l’un des acteurs de référence pour les coureurs, cyclistes et triathlètes, grâce à des indicateurs avancés portant sur la charge d’entraînement, la récupération, la préparation physique ou encore la progression des performances.

Même sans écran, le bracelet promet d’offrir un niveau d’analyse supérieur à celui de plusieurs concurrents du segment minimaliste.

Pour les sportifs préparant un marathon ou un objectif précis, ces données peuvent constituer un véritable atout.

Le minimalisme devient une nouvelle tendance des objets connectés

L’arrivée du Garmin Cirqa confirme l’émergence d’une catégorie de wearables qui privilégient la discrétion à la multiplication des fonctionnalités visibles. Alors que les montres connectées cherchent à remplacer toujours davantage le smartphone, certains fabricants prennent désormais la direction opposée en supprimant volontairement les éléments les plus susceptibles de détourner l’attention.

Cette stratégie ne séduira pas tous les utilisateurs. Beaucoup continueront de préférer un écran capable d’afficher notifications, cartes ou données sportives en temps réel. Mais pour ceux qui recherchent un suivi de santé complet sans être constamment sollicités par leur montre, le Cirqa pourrait représenter une alternative crédible.

Avec ce premier bracelet sans écran, Garmin démontre qu’il est encore possible d’innover dans l’univers des objets connectés, non pas en ajoutant de nouvelles fonctions, mais en faisant le choix assumé d’en retirer certaines.