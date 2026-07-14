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Pixel 11 : Amazon dévoile par erreur les coloris, les caractéristiques… et un mystérieux Pixel Tag

Pixel 11 : Amazon dévoile par erreur les coloris, les caractéristiques… et un mystérieux Pixel Tag

À un mois de la présentation officielle des Pixel 11, Google semble avoir été devancé par une fuite inattendue. Plusieurs fiches produits provisoires sont brièvement apparues sur Amazon, révélant non seulement les différents coloris des futurs smartphones, mais aussi une partie de leur fiche technique et un accessoire inédit qui pourrait accompagner leur lancement.

Repérées par 9to5Google, ces pages semblent correspondre à des brouillons publiés par erreur avant l’événement Made by Google, prévu le 12 août.

Les Pixel 11 misent sur la continuité

Les fiches concernent les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro Fold. Le modèle standard serait proposé en trois coloris : Midnight, Fuchsia et Moss. Les intitulés visibles sur Amazon diffèrent légèrement de ceux présents dans les descriptions, mais les références internes, notamment le numéro de modèle 4CS4, correspondent à des identifiants déjà associés au Pixel 11 dans de précédentes fuites.

Les versions Pro resteraient elles aussi dans une palette relativement sobre. Le Pixel 11 Pro apparaîtrait en Dune et Sterling, tandis que le Pixel 11 Pro Fold serait décliné en Pine et Midnight.

À première vue, Google ne semble donc pas chercher à renouveler profondément l’identité visuelle de sa gamme, préférant miser sur des évolutions internes plutôt que sur un nouveau design.

Une fiche technique qui confirme plusieurs rumeurs

Les fiches Amazon révèlent également plusieurs caractéristiques du Pixel 11. Le smartphone embarquerait un écran de 6,3 pouces affichant une définition de 2 424 x 1 080 pixels, une batterie de 4 985 mAh, légèrement plus généreuse que celle de la génération actuelle, 12 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage et un poids de 204 grammes.

Le prix de départ serait fixé à 899 dollars.

Un détail retient particulièrement l’attention : les 12 Go de RAM. Plusieurs rumeurs évoquaient ces derniers mois un retour à 8 Go sur le modèle de base afin de contenir les coûts de production. Cette fuite suggère finalement que Google conserverait la mémoire vive de la génération précédente, quitte à augmenter légèrement le tarif d’entrée.

Le Pixel Tag fait une apparition inattendue

La plus grande surprise ne concerne pourtant pas les smartphones. Parmi les accessoires compatibles figure un produit inédit baptisé Google Pixel Tag. Aucun appareil portant ce nom n’a encore été officialisé par Google, mais plusieurs rumeurs évoquent depuis longtemps le développement d’un traceur Bluetooth concurrent de l’Apple AirTag.

Si cette référence s’avère authentique, Google pourrait enfin compléter son écosystème matériel avec son propre objet connecté dédié à la localisation d’effets personnels. Le produit s’intégrerait naturellement au réseau Find My Device, largement renforcé ces derniers mois par Google.

Une fuite crédible… mais encore incomplète

Comme souvent avec ce type de publication accidentelle, plusieurs informations restent à prendre avec prudence. Les fiches étaient manifestement inachevées et pourraient encore évoluer avant la commercialisation. Les intitulés des coloris, certaines caractéristiques techniques ou même les tarifs définitifs restent susceptibles d’être modifiés.

En revanche, la cohérence des références produits et des numéros de modèle renforce la crédibilité de cette fuite.

Google joue la carte de l’évolution plus que de la révolution

À mesure que l’événement du 12 août approche, une tendance se dessine. La série Pixel 11 semble privilégier les améliorations progressives : davantage de mémoire, une batterie légèrement revue, de nouveaux coloris et un écosystème qui pourrait s’enrichir avec un premier traceur connecté.

Si cette stratégie se confirme, l’essentiel de la présentation reposera probablement sur les nouveautés logicielles, l’intelligence artificielle et les capacités du futur processeur Tensor G6 plutôt que sur une refonte esthétique.

Le véritable suspense concerne désormais le Pixel Tag, qui pourrait bien être la surprise matérielle de cet événement Made by Google.