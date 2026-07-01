À quelques semaines de la présentation officielle des nouveaux iPhone, les fuites continuent de se multiplier. Cette fois, c’est la future palette de couleurs de l’iPhone 18 Pro qui fait parler d’elle. Une nouvelle image publiée sur le réseau social chinois Weibo laisserait entrevoir la finition baptisée Dark Cherry, une teinte encore jamais proposée par Apple sur ses smartphones haut de gamme.

Si cette fuite se confirme, Apple pourrait abandonner une nouvelle fois le traditionnel modèle noir au profit d’une couleur plus originale.

Un tiroir SIM qui donne un premier aperçu

L’information provient du leaker bien connu Instant Digital, régulièrement à l’origine de révélations concernant les futurs produits Apple. Celui-ci a partagé une photo présentée comme étant le tiroir SIM d’un iPhone 18 Pro dans sa finition Dark Cherry. Bien que la qualité du cliché soit relativement faible, il permet d’avoir une première idée de cette nouvelle couleur.

Contrairement aux précédents rendus qui évoquaient un rouge cerise assez vif, cette fuite montre une teinte beaucoup plus sombre. Le coloris semble osciller entre un bordeaux profond, un violet très foncé et un noir légèrement teinté de rouge.

Si cette interprétation est correcte, la finition Dark Cherry pourrait finalement s’apparenter à une alternative plus élégante et discrète qu’à un véritable smartphone rouge.

Apple abandonnerait encore le noir

Selon Instant Digital, Apple ne prévoirait que trois coloris pour l’iPhone 18 Pro : Dark Cherry, Bleu clair et Gris argenté. Le leaker affirme même qu’aucune version noire ne serait commercialisée cette année.

Cette information rejoint plusieurs rumeurs apparues ces dernières semaines, même si d’autres sources évoquent toujours le développement d’un quatrième coloris gris foncé. À ce stade, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’il sera effectivement lancé lors de la présentation officielle.

Si Apple confirme l’absence d’un modèle noir, il s’agirait de la deuxième génération consécutive d’iPhone Pro à faire l’impasse sur cette finition pourtant très populaire auprès des utilisateurs.

Une couleur qui pourrait remplacer le noir

Avec son aspect très sombre, Dark Cherry pourrait justement être la réponse d’Apple à cette absence. La finition semble suffisamment discrète pour séduire les utilisateurs qui préfèrent des smartphones aux couleurs sobres, tout en offrant une touche d’originalité grâce à ses reflets bordeaux.

Apple a déjà expérimenté ce type de stratégie avec plusieurs coloris exclusifs sur les précédentes générations d’iPhone Pro, comme le Bleu Titan ou le Titane naturel.

Une présentation attendue en septembre

Sauf changement de calendrier, Apple devrait officialiser la gamme iPhone 18 au début du mois de septembre. Les rumeurs évoquent également l’arrivée d’un tout nouveau modèle iPhone Ultra, tandis que le premier iPhone pliable pourrait être dévoilé à la même période ou quelques semaines plus tard selon les sources.

Comme toujours, les couleurs définitives ne seront connues qu’au moment de l’annonce officielle.

Des rumeurs à prendre avec prudence

Même si Instant Digital bénéficie d’une réputation solide concernant les produits Apple, cette fuite reste à considérer avec précaution.

Une simple photo d’un tiroir SIM ne permet pas de reproduire fidèlement le rendu final d’un smartphone, d’autant que l’éclairage et la qualité de l’image peuvent fortement modifier la perception des couleurs.

Il faudra donc attendre la présentation officielle de l’iPhone 18 Pro pour découvrir si cette mystérieuse finition Dark Cherry correspond réellement à ce que prépare Apple… et surtout pour savoir si la marque renoncera définitivement au classique coloris noir.