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Samsung transforme la Galaxy Watch en outil de prévention contre les coups de chaleur au travail

Samsung transforme la Galaxy Watch en outil de prévention contre les coups de chaleur au travail

Les montres connectées ne servent plus seulement à compter les pas ou à surveiller le sommeil. Samsung vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité destinée à protéger les travailleurs exposés aux fortes chaleurs grâce à sa Galaxy Watch.

Développé en partenariat avec le ministère sud-coréen de l’Emploi et du Travail, ce nouveau système de gestion du stress thermique utilise les données des Galaxy Watch LTE et de la plateforme SmartThings Pro afin de détecter les risques liés aux températures extrêmes.

Une surveillance en temps réel des conditions de travail

Contrairement aux montres connectées classiques qui se contentent d’afficher la météo ou d’alerter lorsqu’un utilisateur reste assis trop longtemps, cette solution va beaucoup plus loin.

Le système analyse en permanence plusieurs paramètres : la température ambiante, le taux d’humidité, la fréquence cardiaque du travailleur ou encore son niveau d’activité physique. En combinant ces informations, l’algorithme estime le niveau de stress thermique auquel chaque personne est réellement exposée.

L’objectif n’est plus de se baser uniquement sur la température extérieure, mais bien de mesurer le risque propre à chaque individu.

Déjà utilisé sur un immense chantier Samsung

Cette technologie est actuellement déployée sur le chantier de construction d’une nouvelle usine de semi-conducteurs située sur le campus de Samsung à Pyeongtaek, en Corée du Sud. Le système calcule en temps réel la température ressentie sur le site de travail.

Lorsque certains seuils sont atteints, les responsables reçoivent immédiatement une alerte via SmartThings Pro. Samsung s’appuie sur les recommandations officielles du gouvernement sud-coréen avec trois niveaux d’alerte :

33 °C : vigilance renforcée

35 °C : alerte chaleur

38 °C : danger important nécessitant l’arrêt des activités

Les responsables peuvent prévenir directement les employés

L’une des fonctions les plus intéressantes concerne la communication avec les travailleurs. Dès qu’un risque est détecté, les responsables peuvent envoyer directement une notification sur les Galaxy Watch des employés concernés.

Ces alertes recommandent notamment de faire une pause, de s’hydrater, de se mettre à l’ombre, voire d’interrompre complètement le travail lorsque la situation devient critique.

La montre devient ainsi un véritable outil de prévention capable d’intervenir avant l’apparition d’un coup de chaleur.

Une analyse personnalisée grâce aux données biométriques

Samsung indique avoir développé son algorithme avec des chercheurs de l’Université nationale d’Incheon. Contrairement à un simple thermomètre, le système prend en compte de nombreux paramètres propres à chaque travailleur : l’âge, le sexe, la taille, le poids, la fréquence cardiaque, l’intensité de l’effort fourni ou encore les conditions de travail.

L’objectif est d’estimer en temps réel la température corporelle interne et d’évaluer le niveau de risque de manière beaucoup plus précise.

Le constructeur explique également avoir collaboré avec le Samsung Medical Center afin de comparer les estimations de l’algorithme aux réactions physiologiques réelles observées lors d’expositions à de fortes chaleurs.

Cette approche personnalisée est particulièrement pertinente puisque deux personnes peuvent réagir de manière très différente face à une même température selon leur condition physique, leur niveau d’hydratation ou encore leur état de santé.

Des questions de confidentialité restent en suspens

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas destinée au grand public. Il s’agit d’une solution professionnelle (B2B) intégrée à SmartThings Pro, la plateforme de gestion des bâtiments et infrastructures de Samsung. Les données biométriques collectées sont centralisées dans un tableau de bord accessible aux responsables des équipes.

Samsung précise que SmartThings Pro est certifié ISO 27001, une norme internationale relative à la sécurité des systèmes d’information.

Néanmoins, un déploiement à grande échelle soulève déjà plusieurs questions importantes concernant le consentement des salariés, la durée de conservation des données, les personnes autorisées à consulter ces informations médicales ou encore l’utilisation qui pourrait en être faite par les employeurs.

Une technologie utile, mais qui ne remplace pas les mesures de sécurité

Samsung rappelle que cette solution ne constitue pas une protection miracle contre les fortes chaleurs. Une montre connectée ne peut évidemment pas remplacer des conditions de travail adaptées, un accès à l’eau, des zones ombragées ou des pauses régulières.

En revanche, elle peut aider les responsables à identifier rapidement les travailleurs dont l’organisme commence à souffrir de la chaleur et intervenir avant qu’une situation dangereuse ne se produise.

Avec les épisodes de canicule de plus en plus fréquents dans de nombreuses régions du monde, ce type de technologie pourrait rapidement trouver sa place dans les secteurs du BTP, de l’industrie ou encore de la logistique en extérieur.