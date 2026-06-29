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iPhone 18, Air 2 et iPhone pliable : une fuite révèle la feuille de route d’Apple jusqu’en 2027

iPhone 18, Air 2 et iPhone pliable : une fuite révèle la feuille de route d’Apple jusqu’en 2027

Alors que les iPhone 18 Pro ne sont pas encore officiels, les premières indiscrétions sur la génération suivante commencent déjà à circuler. Selon le leaker Digital Chat Station, Apple prépare une profonde réorganisation de sa gamme d’iPhone pour 2027, avec l’arrivée de nouveaux modèles, une stratégie de lancement en deux temps et le développement déjà bien avancé d’une seconde génération d’iPhone pliable.

Les iPhone 18 et Air 2 se précisent pour 2027

D’après les informations publiées par Digital Chat Station sur Weibo, Apple prévoit de lancer au début de l’année 2027 trois nouveaux modèles destinés au segment grand public : l’iPhone Air 2, l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.

Les trois smartphones adopteraient des écrans OLED affichant une définition d’environ 1,5K, mais avec des différences importantes selon leur positionnement.

L’iPhone Air 2 embarquerait une dalle OLED LTPO de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, confirmant son orientation premium malgré son design particulièrement fin. L’iPhone 18 conserverait un format plus compact avec un écran de 6,3 pouces, lui aussi compatible 120 Hz LTPO.

En revanche, l’iPhone 18e resterait le modèle le plus accessible de la gamme avec une dalle OLED de 6,12 pouces limitée à 60 Hz et reposant sur une technologie LTPS, moins coûteuse que le LTPO.

Apple poursuivrait sa stratégie de lancement en deux vagues

Cette fuite vient renforcer un scénario déjà évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois. Apple préparerait une séparation plus nette entre ses modèles premium et ses modèles grand public. Selon plusieurs rapports, les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le tout premier iPhone pliable seraient dévoilés dès l’automne 2026.

Quelques mois plus tard, au début de 2027, la marque lancerait les modèles plus accessibles : l’iPhone 18, l’iPhone 18e ainsi que l’iPhone Air 2.

Cette stratégie permettrait à Apple d’étaler son calendrier commercial tout en offrant davantage de visibilité à ses appareils les plus haut de gamme.

Les premiers travaux sur l’iPhone 19 auraient déjà commencé

La fuite va encore plus loin. Digital Chat Station affirme que Apple aurait déjà lancé les premières phases de développement de la future génération, actuellement désignée sous le nom provisoire iPhone 19. Toutefois, la source précise qu’il s’agit simplement d’une appellation interne correspondant à la « prochaine génération d’iPhone ». Le nom commercial définitif pourrait naturellement évoluer d’ici sa présentation.

Le développement anticipé de nouveaux modèles n’a rien d’inhabituel chez Apple. Les travaux sur les composants, les moules industriels et les prototypes débutent généralement plus d’un an avant la commercialisation.

Un deuxième iPhone pliable serait également en préparation

La feuille de route évoque également le successeur du premier iPhone pliable. Toujours selon Digital Chat Station, Apple aurait déjà commencé les phases de validation du futur iPhone Ultra 2, avec des premiers essais concernant son écran flexible.

De précédentes indiscrétions suggéraient déjà que cette seconde génération proposerait une surface d’affichage plus large que le premier modèle, signe qu’Apple chercherait à faire évoluer rapidement son concept après une première génération attendue comme particulièrement prudente.

Cependant, aucune caractéristique technique supplémentaire n’a filtré à ce stade.

Une stratégie qui creuse l’écart entre les gammes

Ces nouvelles rumeurs confirment surtout une tendance de fond. Apple semble vouloir accentuer la différenciation entre ses iPhone standard et ses modèles Pro. La génération iPhone 18 devrait déjà inaugurer cette évolution avec des exclusivités importantes réservées aux versions Pro : processeur plus performant, système photo avancé, ouverture variable pour l’appareil principal et nouvelles capacités liées à l’intelligence artificielle embarquée.

Les modèles classiques conserveraient des caractéristiques plus accessibles tout en bénéficiant progressivement des innovations introduites sur les versions premium.

Une vision à long terme qui devient plus lisible

Même si ces informations restent à prendre avec prudence, elles dessinent une stratégie particulièrement cohérente. Apple ne semble plus raisonner uniquement génération par génération, mais construit progressivement un calendrier où les smartphones classiques, les modèles ultra-premium et les appareils pliables évolueront chacun à leur propre rythme.

Cette approche permettrait au constructeur de renouveler plus fréquemment son actualité de produit tout en segmentant davantage son offre face à une concurrence toujours plus agressive sur le marché Android.

Comme toujours avec des fuites aussi lointaines, plusieurs éléments pourraient encore évoluer d’ici la commercialisation. Mais une chose semble désormais se confirmer : les prochaines années seront marquées par une diversification sans précédent de la gamme iPhone.