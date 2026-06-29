À quelques jours de son lancement officiel, Nothing continue de dévoiler les premières pièces du puzzle autour de son prochain smartphone. La marque londonienne confirme désormais que le Phone (4b) embarquera un processeur Snapdragon, une décision qui traduit sa volonté d’offrir une expérience fluide, moderne et tournée vers l’intelligence artificielle, tout en s’adressant à un public plus large.

Snapdragon au cœur du Nothing Phone (4b)

Nothing a officiellement annoncé que son futur Phone (4b) sera équipé d’une plateforme Qualcomm Snapdragon. Si le constructeur n’a pas encore dévoilé la référence exacte de la puce, il promet un équilibre entre performances, efficacité énergétique et capacités d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil.

Ce choix s’inscrit dans une tendance de fond du marché, où les constructeurs misent désormais autant sur la puissance de calcul dédiée à l’IA que sur les performances traditionnelles du processeur. Nothing explique ainsi vouloir proposer une expérience plus réactive, tout en ouvrant la voie à de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA embarquée.

Les caractéristiques techniques complètes seront dévoilées lors de la présentation officielle prévue le 7 juillet.

Une nouvelle gamme pour élargir l’écosystème Nothing

Le Phone (4b) inaugure également une nouvelle famille de produits. Avec cette série « b », Nothing souhaite créer une porte d’entrée plus accessible vers son écosystème, sans pour autant renoncer aux éléments qui ont fait son identité. L’objectif est de proposer l’expérience Nothing à un tarif plus compétitif, tout en conservant l’approche minimaliste de la marque, son interface logicielle épurée et ses fonctionnalités emblématiques.

Cette stratégie rappelle celle adoptée par plusieurs fabricants Android qui segmentent désormais leur catalogue afin de toucher un public plus large sans diluer leur image premium.

Un design fidèle à l’identité de la marque

Nothing avait déjà levé le voile sur le design du Phone (4b) à travers plusieurs teasers officiels. Le smartphone conservera le célèbre dos transparent, devenu la signature visuelle du constructeur, ainsi que le Glyph Bar, une version plus compacte du système lumineux Glyph Interface introduit sur les précédents modèles.

Au-delà de son aspect esthétique, ce bandeau lumineux devrait continuer d’assurer plusieurs fonctions pratiques, notamment les notifications, l’état de la recharge ou encore certains indicateurs liés aux applications.

Les caractéristiques restent encore secrètes

À ce stade, Nothing entretient volontairement le suspense autour de la fiche technique. Plusieurs fuites évoquent toutefois un écran AMOLED de 120 Hz, une batterie de grande capacité et un double module photo, mais ces informations n’ont pas encore été confirmées par le constructeur.

Le choix du processeur Snapdragon reste donc, pour l’instant, la principale information officielle concernant les composants internes du smartphone.

Nothing poursuit sa stratégie de différenciation

En lançant la série Phone (4b), Nothing semble poursuivre une stratégie désormais bien établie : proposer des appareils au design immédiatement reconnaissable tout en démocratisant progressivement son univers logiciel et matériel.

Plutôt que d’entrer dans une guerre des spécifications, la jeune entreprise mise sur une expérience utilisateur cohérente, une identité visuelle forte et une intégration toujours plus poussée de l’intelligence artificielle.

Si le positionnement tarifaire se montre suffisamment agressif, le Phone (4b) pourrait devenir l’un des smartphones les plus attractifs du segment milieu de gamme dans les prochains mois.

Toutes les réponses seront apportées lors de la conférence de lancement du 7 juillet, où Nothing dévoilera enfin les spécifications complètes, les prix et la disponibilité du Phone (4b).