Accueil » iPhone 18 Pro : un module photo plus épais pour accueillir une ouverture variable ?

iPhone 18 Pro : un module photo plus épais pour accueillir une ouverture variable ?

iPhone 18 Pro : un module photo plus épais pour accueillir une ouverture variable ?

À moins de trois mois de la présentation attendue de l’iPhone 18 Pro, les fuites continuent de dessiner le portrait du prochain fleuron d’Apple. Cette fois, c’est le module photo qui retient l’attention. Selon plusieurs indiscrétions venues de Chine, Apple accepterait d’épaissir légèrement le bloc caméra afin d’intégrer une technologie longtemps réservée aux appareils photo professionnels.

Un module photo plus imposant pour une ambition plus grande

Le leaker Fixed Focus Digital, généralement bien informé sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple, affirme que les améliorations apportées à l’appareil photo principal de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max sont désormais finalisées.

La conséquence la plus visible serait une plaque arrière en aluminium environ 2 mm plus épaisse, destinée à accueillir un module photo plus volumineux.

À première vue, ce choix pourrait sembler aller à contre-courant de la quête permanente de finesse des smartphones. Pourtant, il répondrait à une évolution technique majeure : l’arrivée d’un système d’ouverture variable.

L’ouverture variable enfin sur l’iPhone ?

D’après les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, Apple préparerait l’intégration d’un objectif à ouverture variable sur son capteur principal. Concrètement, ce système permettrait d’ajuster mécaniquement l’ouverture de l’objectif selon les conditions lumineuses. En plein soleil, les lamelles se refermeraient afin de limiter la quantité de lumière atteignant le capteur, réduisant ainsi les risques de surexposition.

À l’inverse, en faible luminosité, l’ouverture s’élargirait pour laisser entrer davantage de lumière, améliorant la qualité des clichés nocturnes tout en limitant le bruit numérique. Cette technologie, bien connue des appareils photo hybrides et reflex, offrirait également un meilleur contrôle de la profondeur de champ et du rendu photographique.

Apple rattraperait un retard sur la concurrence

Si cette nouveauté venait à se confirmer, Apple ne serait toutefois pas le premier constructeur à adopter cette technologie. En 2018, Samsung avait inauguré un système à double ouverture sur les Galaxy S9 et S9+, alternant entre f/1.5 et f/2.4 selon la luminosité. Huawei est allé encore plus loin en 2022 avec le Mate 50 Pro, premier smartphone à proposer une ouverture variable multi-positions (f/1.4, f/2.0, f/2.8 et f/4.0), se rapprochant du fonctionnement d’un appareil photo traditionnel.

Apple miserait donc moins sur une première mondiale que sur une intégration parfaitement optimisée dans son propre pipeline de traitement d’image.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Au-delà de la photographie, l’iPhone 18 Pro devrait également inaugurer une nouvelle génération de processeurs. Selon plusieurs sources concordantes, les modèles Pro embarqueraient la puce A20 Pro, fabriquée par TSMC selon un procédé de gravure 2 nm associé à une architecture Gate-All-Around (GAA).

Cette évolution technologique devrait permettre une amélioration des performances CPU pouvant atteindre 15 %, une meilleure efficacité énergétique, une réduction des fuites électriques grâce aux nouveaux transistors GAA et des gains supplémentaires pour les traitements liés à Apple Intelligence.

Apple poursuivrait ainsi sa tradition consistant à inaugurer les procédés de gravure les plus avancés du marché sur ses modèles haut de gamme.

Un lancement qui marquerait une nouvelle stratégie

Selon les dernières indiscrétions, Apple dévoilerait en septembre trois modèles premium : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra. Le lancement commercial de ce dernier pourrait toutefois intervenir quelques semaines plus tard, tandis que les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 seraient attendus au printemps 2027.

Apple semble privilégier la qualité d’image à la finesse du design

Depuis plusieurs générations, Apple affine progressivement son approche de la photographie mobile. Après les capteurs plus grands, les algorithmes de photographie computationnelle et les téléobjectifs périscopiques, l’ouverture variable constituerait une évolution logique.

Le choix d’un module photo plus épais illustre un changement de philosophie. Plutôt que de poursuivre à tout prix la course au smartphone le plus fin, Apple semble désormais accepter quelques millimètres supplémentaires lorsque ceux-ci apportent un bénéfice concret à l’expérience photographique.

Dans un marché où les constructeurs Android innovent rapidement sur les capteurs, les objectifs et les traitements IA, cette évolution permettrait à Apple de rester compétitif sans bouleverser son identité. Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait marquer l’une des plus importantes évolutions photographiques de la gamme depuis l’arrivée du capteur 48 mégapixels.