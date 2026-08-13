Accueil » iPhone 18 : Apple confirmerait un lancement en deux temps, avec les modèles Pro dès l’automne

iPhone 18 : Apple confirmerait un lancement en deux temps, avec les modèles Pro dès l’automne

iPhone 18 : Apple confirmerait un lancement en deux temps, avec les modèles Pro dès l’automne

La stratégie de lancement de l’iPhone s’apprête à changer profondément. D’après des déclarations attribuées à des dirigeants de Pegatron, fournisseur historique d’Apple, les iPhone 18 Pro arriveraient bien à l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18 standard serait repoussé au premier trimestre 2027.

Ce calendrier, évoqué depuis plus d’un an par plusieurs analystes et médias, semble désormais prendre une tournure beaucoup plus concrète.

Les iPhone 18 Pro resteraient les vedettes de l’automne

Selon un rapport de l’Economic Daily News relayé par MacRumors, Pegatron aurait confirmé lors d’un appel financier que les modèles iPhone 18 Pro sont toujours prévus pour cet automne.

Apple conserverait donc son rendez-vous traditionnel de septembre pour ses appareils les plus haut de gamme, avec probablement :

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra pliable

En revanche, l’iPhone 18 classique ne ferait pas partie de cette première vague. Il serait décalé au premier trimestre 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et d’une nouvelle génération d’iPhone Air.

Une stratégie déjà évoquée depuis plusieurs mois

Ce scénario n’arrive pas de nulle part. L’analyste Ming-Chi Kuo ainsi que The Information avaient déjà indiqué en 2025 qu’Apple préparait une séparation plus nette entre ses modèles premium et ses appareils plus accessibles. Plus tôt cette année, un autre fournisseur d’Apple avait également évoqué le report d’un lancement important de smartphone vers début 2027.

Les nouvelles déclarations de Pegatron viennent donc renforcer une feuille de route désormais assez cohérente : Apple réserverait l’automne à ses produits les plus chers, puis relancerait l’attention quelques mois plus tard avec les modèles plus abordables.

Les pénuries de mémoire accélèrent le changement

Le contexte industriel joue manifestement un rôle important. Pegatron aurait expliqué que les tensions sur les puces et la mémoire modifient progressivement les saisons traditionnelles de production. Les fabricants doivent désormais arbitrer plus finement la manière dont ils répartissent leurs composants disponibles.

Dans ce contexte, les modèles les plus chers deviennent naturellement prioritaires.

Les iPhone Pro et l’éventuel iPhone Ultra offrent des marges plus élevées que l’iPhone standard. En période de pénurie, réserver la mémoire et les composants les plus contraints à ces références est donc économiquement logique.

Cette stratégie permet aussi à Apple d’éviter de disperser trop fortement ses volumes au moment critique du lancement.

L’iPhone Ultra pourrait profiter de toute la lumière médiatique

Le grand gagnant de cette nouvelle organisation pourrait être le futur iPhone Ultra pliable. S’il est bien présenté aux côtés des iPhone 18 Pro, Apple disposerait d’un événement entièrement consacré au très haut de gamme, sans iPhone standard pour détourner une partie de l’attention.

Ce choix permettrait de positionner le premier pliable d’Apple comme une nouvelle catégorie à part entière, plutôt que comme une simple variante supplémentaire de l’iPhone.

D’un point de vue marketing, la séparation semble presque idéale : septembre pour l’innovation et les marges, début 2027 pour les volumes.

Apple pourrait aussi lisser ses ventes sur l’année

Ce nouveau calendrier présente un autre avantage stratégique. Jusqu’à présent, Apple concentrait l’essentiel de l’attention autour de l’iPhone sur une seule période de l’année. En séparant les lancements, l’entreprise pourrait créer deux grands cycles commerciaux : l’un à l’automne avec les Pro et l’Ultra, l’autre au printemps avec l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air.

Cela permettrait de mieux répartir la demande, la production et les campagnes marketing sur l’ensemble de l’exercice.

C’est aussi une réponse intéressante à un marché du smartphone devenu plus mature, où les cycles de renouvellement s’allongent et où les fabricants cherchent davantage de moments pour relancer l’intérêt.

Un changement historique pour la gamme iPhone

Si ce calendrier se confirme, 2026 marquera une rupture importante avec la tradition. Depuis des années, Apple présente simultanément ses principaux iPhone en septembre. Désormais, la gamme serait fragmentée selon son positionnement commercial. Ce choix pourrait sembler dicté par les pénuries de composants, mais il pourrait très bien perdurer au-delà de la crise actuelle si Apple y trouve un avantage financier et marketing.

L’iPhone 18 standard ne serait donc pas réellement « retardé » au sens classique du terme. Il deviendrait plutôt le centre d’un nouveau cycle de lancement printanier.

Et si Apple conserve cette organisation dans les années suivantes, 2026 pourrait finalement être l’année où le calendrier de l’iPhone aura changé aussi profondément que sa gamme elle-même.