Accueil » iPhone Air 2 : Apple préparerait un double capteur photo et une meilleure autonomie

iPhone Air 2 : Apple préparerait un double capteur photo et une meilleure autonomie

iPhone Air 2 : Apple préparerait un double capteur photo et une meilleure autonomie

L’iPhone Air n’a pas encore réellement trouvé sa place sur le marché que son successeur commence déjà à faire parler de lui. Selon plusieurs sources concordantes, Apple travaillerait activement sur une deuxième génération de son smartphone ultra-fin, alias iPhone Air 2, avec pour objectif de corriger certaines des principales limites du modèle actuel.

Au programme : un système photo plus polyvalent, une autonomie renforcée et des performances dignes des modèles Pro. Une évolution qui pourrait permettre à l’iPhone Air de devenir bien plus qu’une simple vitrine de design.

Apple ne renoncerait pas à son concept d’iPhone ultra-fin

D’après les informations rapportées par Bloomberg, Apple développe actuellement un nouvel appareil portant le nom de code interne V62. Le futur modèle conserverait l’ADN qui caractérise l’iPhone Air : un design extrêmement fin et léger destiné à séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone premium plus élégant que les modèles traditionnels.

L’existence même d’une seconde génération constitue déjà une information importante.

Elle suggère qu’Apple considère l’iPhone Air comme une nouvelle famille de produits appelée à s’installer durablement dans sa gamme, et non comme une expérimentation ponctuelle.

Un second capteur photo pour combler l’une des principales critiques

L’un des changements les plus attendus concernerait la photographie. L’iPhone Air actuel se contente d’un unique capteur arrière de 48 mégapixels, un choix qui a suscité des réactions mitigées malgré la qualité globale des images produites.

Selon plusieurs fuites, Apple prévoirait d’ajouter un second capteur de 48 mégapixels sur l’iPhone Air 2. Il pourrait s’agir d’un module ultra grand-angle, une configuration déjà présente sur les iPhone standards.

Cette évolution permettrait d’élargir considérablement les possibilités photographiques du smartphone tout en conservant une distinction claire avec les modèles Pro, qui continueraient à proposer des systèmes plus avancés intégrant notamment un téléobjectif.

Une autonomie qui devrait progresser

L’autre point régulièrement critiqué sur les appareils ultra-fins concerne l’endurance. Réduire l’épaisseur implique souvent des compromis sur la taille de la batterie, un défi auquel Apple serait justement en train de s’attaquer.

Les rapports évoquent plusieurs pistes envisagées par l’entreprise : une batterie de capacité supérieure, une optimisation de l’architecture interne, une meilleure efficacité énergétique des composants et une combinaison de ces différentes approches. Apple n’aurait pas encore arrêté définitivement sa stratégie, mais l’amélioration de l’autonomie figurerait parmi les priorités du projet.

Une puce de niveau Pro dans un modèle non Pro

L’une des surprises pourrait venir du processeur. Selon les rumeurs actuelles, l’iPhone Air 2 embarquerait la future puce A20 Pro, la même que celle attendue dans les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Un tel choix permettrait au modèle ultra-fin de bénéficier de performances comparables aux smartphones les plus puissants de la gamme.

Cette stratégie rappelle l’évolution récente de l’offre Apple, où les différences entre modèles reposent de plus en plus sur les fonctionnalités photo ou les matériaux utilisés plutôt que sur la puissance brute.

L’iPhone Air pourrait ainsi devenir un appareil particulièrement attractif pour les utilisateurs recherchant un smartphone performant sans nécessairement opter pour un modèle Pro.

Une nouvelle stratégie de lancement pour les iPhone

Les informations concernant l’iPhone Air 2 s’inscrivent également dans un changement plus profond du calendrier d’Apple. Selon plusieurs rapports récents, la marque envisagerait désormais de répartir ses lancements sur deux périodes distinctes de l’année.

Les futurs iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable pourraient être présentés dès la fin de l’année 2026. Quelques mois plus tard suivraient l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2.

Cette stratégie permettrait à Apple d’étaler sa communication tout au long de l’année et d’offrir davantage de visibilité à chacune de ses gammes.

L’iPhone Air devient un pilier de la gamme Apple

À travers cette seconde génération, Apple semble vouloir affiner une formule encore jeune. Le premier iPhone Air a principalement mis l’accent sur le design et la finesse. L’iPhone Air 2 pourrait quant à lui apporter l’équilibre qui lui manquait entre esthétique, autonomie et polyvalence.

Cette évolution témoigne également d’un changement de philosophie chez Apple.

Pendant longtemps, les utilisateurs devaient choisir entre légèreté et fonctionnalités avancées. Avec l’iPhone Air 2, la marque semble chercher à réduire cet écart en proposant un appareil capable de combiner les deux.

Si les rumeurs se confirment, le futur iPhone Air pourrait devenir bien plus qu’un simple iPhone ultra-fin. Il pourrait s’imposer comme l’un des modèles les plus équilibrés et les plus attractifs de toute la gamme.