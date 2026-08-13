OpenAI continue d’étendre les usages de ChatGPT bien au-delà de la conversation. Après la génération d’images, l’édition de contenu et les intégrations avec de nombreux services, le chatbot pourrait prochainement simplifier la création de stickers personnalisés pour WhatsApp.

Une analyse de la dernière version Android de l’application révèle qu’OpenAI travaille sur une fonctionnalité permettant de générer un sticker directement depuis ChatGPT, puis de l’ajouter à WhatsApp sans passer par une application tierce.

Une intégration directe avec WhatsApp en préparation

L’information provient d’une analyse APK réalisée par Android Authority. Du code caché dans la dernière version de ChatGPT pour Android fait référence à une nouvelle option baptisée « Add to WhatsApp ».

Le principe serait particulièrement simple : l’utilisateur génère une image grâce à ChatGPT, il sélectionne ensuite l’option de partage vers WhatsApp et ChatGPT convertit automatiquement l’image au format sticker avant son transfert vers l’application de messagerie.

L’objectif est de supprimer les nombreuses étapes actuellement nécessaires pour créer un sticker personnalisé.

Une procédure beaucoup plus fluide

Aujourd’hui, transformer une image en sticker WhatsApp implique généralement plusieurs manipulations :

générer ou télécharger une image

supprimer son arrière-plan si nécessaire

l’enregistrer localement

utiliser une application spécialisée pour la convertir au bon format

enfin l’importer dans WhatsApp

La solution imaginée par OpenAI condenserait l’ensemble de ce processus en quelques secondes, directement depuis ChatGPT. Les utilisateurs pourraient ainsi créer facilement des réactions personnalisées, des mèmes, des avatars ou encore des illustrations générées à partir d’une simple description textuelle.

ChatGPT devient progressivement un véritable outil de création

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large menée par OpenAI. Depuis plusieurs mois, ChatGPT ne se limite plus à répondre aux questions des utilisateurs. L’application devient progressivement une véritable plateforme de création capable de produire des images, modifier des visuels, rédiger des documents ou encore interagir avec des logiciels tiers.

L’intégration native avec WhatsApp irait dans cette logique : permettre aux contenus générés par l’IA de quitter plus facilement l’écosystème ChatGPT pour être utilisés dans les applications du quotidien.

Une concurrence qui se joue aussi sur les usages

Cette fonctionnalité pourrait également renforcer la position de ChatGPT face à des concurrents comme Gemini ou Meta AI. Alors que les grands modèles d’intelligence artificielle offrent désormais des performances relativement proches pour les tâches classiques, les intégrations pratiques deviennent un véritable facteur de différenciation.

Faciliter la création de stickers directement destinés à WhatsApp représente un exemple concret de cette nouvelle bataille : celle des usages plutôt que de la seule puissance des modèles.

Une fonctionnalité encore en développement

Toutefois, il convient de rester prudent. Cette découverte provient d’une analyse du code de l’application Android. Comme souvent avec les APK teardown, rien ne garantit que cette fonctionnalité sera effectivement déployée auprès du grand public.

OpenAI n’a pour l’instant fait aucune annonce officielle concernant cette intégration.

Si elle voit le jour, elle pourrait néanmoins transformer une opération parfois fastidieuse en une expérience quasiment instantanée, renforçant encore le rôle de ChatGPT comme outil créatif du quotidien.