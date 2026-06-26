Après avoir bouleversé l’accès à Internet par satellite, Starlink pourrait s’attaquer à un marché encore plus ambitieux : celui de la téléphonie mobile. Selon un récent rapport du Financial Times, SpaceX étudierait la possibilité de lancer ses propres forfaits mobiles aux États-Unis, une évolution qui transformerait profondément la stratégie de l’entreprise d’Elon Musk.

SpaceX réfléchirait à une offre mobile grand public

D’après les informations rapportées par le Financial Times, SpaceX aurait indiqué à certains investisseurs qu’il envisageait de commercialiser directement des abonnements mobiles sous la marque Starlink.

Jusqu’à présent, l’entreprise jouait essentiellement un rôle d’infrastructure. Son réseau satellitaire venait compléter celui des opérateurs traditionnels en assurant une couverture dans les zones rurales ou isolées où les antennes cellulaires sont absentes.

Une offre directe changerait complètement cette approche.

Au lieu de fournir uniquement la connectivité aux opérateurs, Starlink établirait une relation commerciale avec les utilisateurs finaux, devenant ainsi un concurrent potentiel des géants américains, comme Verizon, AT&T et T-Mobile.

Une évolution logique de la stratégie Starlink

Cette hypothèse n’apparaît pas totalement inattendue. Au cours des dernières années, Starlink a considérablement élargi son empreinte mondiale, dépassant les 10 millions de clients selon les chiffres évoqués dans plusieurs rapports récents.

Parallèlement, SpaceX a renforcé ses ambitions dans les télécommunications avec l’acquisition, l’an dernier, d’actifs de spectre radio appartenant à EchoStar. Cette opération avait déjà alimenté les spéculations autour d’un futur réseau mobile propriétaire.

Ces investissements montrent que l’entreprise ne se limite plus à fournir un accès Internet fixe par satellite, mais cherche progressivement à construire un écosystème de connectivité beaucoup plus large.

Le défi d’un véritable opérateur mobile

Entre l’ambition et la réalité, le chemin reste toutefois considérable. Devenir un opérateur mobile national implique bien davantage que disposer d’une constellation de satellites. SpaceX devrait notamment mettre en place une infrastructure commerciale complète, un service client à grande échelle, des systèmes de facturation, une distribution des offres et ainsi qu’un réseau terrestre complémentaire capable d’assurer une expérience homogène dans les zones urbaines.

Les grands opérateurs américains disposent aujourd’hui de dizaines d’années d’investissements dans leurs infrastructures radio et possèdent une quantité de fréquences bien supérieure à celle actuellement contrôlée par SpaceX.

Autrement dit, les satellites ne suffisent pas à eux seuls pour remplacer un réseau cellulaire classique.

Un levier stratégique dans les négociations ?

Plusieurs analystes invitent également à la prudence. Selon eux, cette perspective pourrait surtout renforcer la position de SpaceX dans ses discussions avec les opérateurs existants. En laissant planer la possibilité de devenir un concurrent direct, l’entreprise disposerait d’un argument supplémentaire pour négocier de meilleurs accords de partage de revenus ou de partenariat autour de la connectivité satellitaire.

Cette stratégie n’exclut pas un lancement futur d’une offre mobile, mais elle montre que plusieurs scénarios restent envisageables.

Une ambition qui dépasse les zones rurales

Si le projet aboutit, il marquerait une nouvelle étape dans la vision de SpaceX. L’objectif ne serait plus uniquement de connecter les régions les plus isolées, mais d’offrir une expérience réseau capable d’accompagner les utilisateurs partout, des campagnes jusqu’aux centres urbains.

Cette évolution placerait Starlink face aux opérateurs historiques sur un terrain beaucoup plus vaste que celui de l’Internet satellitaire, tout en renforçant la stratégie d’intégration verticale de SpaceX.

Rien n’est encore officiel

À ce stade, SpaceX n’a confirmé ni le lancement d’un opérateur mobile, ni un calendrier précis. Les informations proviennent principalement de sources proches des investisseurs et doivent donc être considérées avec prudence.

Néanmoins, entre l’expansion rapide de Starlink, l’acquisition de nouvelles fréquences radio et les investissements continus dans les communications satellitaires, il apparaît de plus en plus clairement que SpaceX nourrit des ambitions bien plus larges que le simple accès Internet.

Si cette stratégie se concrétise, Elon Musk pourrait bientôt ne plus seulement concurrencer les fournisseurs d’accès Internet, mais également les principaux opérateurs mobiles américains. Une évolution qui transformerait Starlink en acteur majeur de la connectivité mondiale.