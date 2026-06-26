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Claude séduit de plus en plus d’utilisateurs payants : Anthropic accélère face à ChatGPT

Claude séduit de plus en plus d’utilisateurs payants : Anthropic accélère face à ChatGPT

Longtemps perçu comme un outil principalement destiné aux développeurs et aux entreprises, Claude semble désormais conquérir un public bien plus large. De nouvelles données issues des transactions bancaires américaines montrent que l’assistant IA d’Anthropic attire un nombre croissant d’utilisateurs payants, confirmant une dynamique qui dépasse désormais son cœur de cible historique.

Si ChatGPT conserve une avance considérable, les indicateurs montrent que Claude s’impose progressivement comme le principal challenger sur le marché des assistants IA grand public.

Une croissance soutenue des abonnements payants

Les nouvelles données proviennent d’Indagari, une société spécialisée dans l’analyse des transactions par carte bancaire. L’entreprise examine plusieurs milliards de paiements anonymisés provenant d’environ 28 millions de consommateurs américains, ce qui permet d’identifier les grandes tendances de consommation, sans pour autant révéler les chiffres exacts de revenus des entreprises concernées.

Selon cette analyse, les dépenses des particuliers liées à Claude — qu’il s’agisse d’abonnements ou d’utilisation de l’API — progressent régulièrement depuis le début de l’année. Entre janvier et mai 2026, le nombre de consommateurs payants ainsi que les revenus associés auraient augmenté d’environ 75 %.

Cette croissance s’est poursuivie après le pic observé en mars, lorsque Anthropic avait publiquement refusé que ses modèles soient utilisés pour des programmes de surveillance de masse ou des systèmes d’armes autonomes destinés au gouvernement américain.

Claude gagne aussi en popularité auprès du grand public

La montée en puissance de Claude ne se limite pas aux abonnements. La plateforme de formation DataCamp, qui revendique près de 20 millions d’utilisateurs, observe une explosion des recherches consacrées à Claude. Selon l’entreprise, le terme « Claude » est désormais le mot-clé le plus recherché sur la plateforme, devant le simple mot « IA ».

Autre indicateur révélateur : parmi les utilisateurs qui se forment de manière autonome, les cours consacrés à Claude enregistreraient une demande trois fois supérieure à celle des formations dédiées à ChatGPT.

Plus impressionnant encore, DataCamp affirme que la demande pour les cours Claude aurait été multipliée par 18 en seulement un mois.

ChatGPT conserve néanmoins une avance considérable

Toutefois, cette progression ne remet pas en cause la domination d’OpenAI. Les données de Sensor Tower montrent que ChatGPT demeure très largement le service d’intelligence artificielle générative le plus utilisé par le grand public.

Sa croissance apparaît aujourd’hui plus modérée, mais cela s’explique en grande partie par une base d’utilisateurs déjà massive.

Les données d’Indagari confirment également que ChatGPT génère toujours nettement plus de revenus auprès des consommateurs que Claude. Autrement dit, Anthropic progresse rapidement… mais part encore de beaucoup plus loin.

Une image qui évolue

Cette dynamique est particulièrement intéressante car elle modifie progressivement l’image d’Anthropic. Jusqu’à présent, Claude était surtout associé aux développeurs, aux startups et aux entreprises utilisant Claude Code ou les API professionnelles de la société.

Les nouvelles données montrent que l’assistant commence désormais à séduire un public plus large, attiré par ses capacités rédactionnelles, son raisonnement avancé et son approche souvent perçue comme plus prudente dans la gestion des réponses.

Pour Anthropic, cette diversification représente un enjeu majeur à l’approche d’une éventuelle introduction en Bourse.

Un contexte politique qui pourrait peser

Cette progression intervient néanmoins dans un contexte délicat. Au début du mois, Anthropic a dû retirer du marché ses modèles spécialisés Mythos 5 et Fable 5, après des restrictions imposées par le gouvernement américain concernant leur utilisation en cybersécurité. Ces modèles ne sont désormais plus accessibles au grand public dans leur forme actuelle, ce qui pourrait freiner certaines ambitions de l’entreprise dans les mois à venir.

Pour l’instant, toutefois, aucun ralentissement significatif n’apparaît dans les indicateurs de croissance observés.

La bataille de l’IA grand public entre dans une nouvelle phase

Les chiffres montrent que le marché des assistants IA commence à se structurer autour de plusieurs acteurs solides. OpenAI conserve une position largement dominante, mais Anthropic ne se contente plus d’être une solution de niche destinée aux professionnels. La croissance rapide des abonnements, l’intérêt croissant des particuliers et l’explosion des formations consacrées à Claude témoignent d’un changement de perception.

À mesure que les modèles deviennent plus performants et que les usages se diversifient, la concurrence ne se jouera plus uniquement sur la puissance brute de l’intelligence artificielle. L’expérience utilisateur, la confiance accordée aux modèles et la capacité à fidéliser des abonnés payants pourraient devenir les véritables critères de différenciation.

Pour Anthropic, cette évolution représente sans doute l’un des signaux les plus encourageants depuis sa création : Claude n’est plus seulement l’assistant préféré des développeurs, il commence aussi à convaincre le grand public.