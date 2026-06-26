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Apple lancerait bientôt un iPad mini OLED : la production des écrans aurait commencé

Apple lancerait bientôt un iPad mini OLED : la production des écrans aurait commencé

Après l’iPad Pro, Apple semble prêt à étendre la technologie OLED à d’autres produits emblématiques de son catalogue. Selon un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud, Samsung Display aurait lancé la production de masse des écrans destinés au futur iPad mini, tandis que les premiers panneaux OLED du MacBook Pro devraient suivre dès le mois prochain.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple, qui cherche progressivement à abandonner les écrans LCD et mini-LED au profit de dalles OLED plus performantes.

L’iPad mini OLED franchirait une étape décisive

D’après les informations publiées par ETNews, Samsung Display aurait démarré la production en série des panneaux OLED destinés à la prochaine génération d’iPad mini au début du mois.

Si cette information se confirme, cela signifie que le développement du produit est désormais suffisamment avancé pour entrer dans la phase industrielle, un indicateur souvent révélateur d’un lancement relativement proche.

Apple avait inauguré l’OLED sur l’iPad Pro en 2024. Depuis, de nombreux analystes considèrent l’iPad mini comme le candidat naturel pour bénéficier à son tour de cette technologie.

L’adoption d’un écran OLED permettrait notamment des noirs parfaitement profonds, un contraste nettement supérieur, une meilleure efficacité énergétique et des couleurs plus riches et plus précises. Pour une tablette compacte principalement utilisée pour la lecture, le multimédia ou les jeux, ce changement constituerait l’une des évolutions matérielles les plus importantes depuis plusieurs générations.

Le MacBook Pro OLED se rapproche lui aussi

Le rapport indique également que Samsung Display commencera dès juillet la production de panneaux OLED destinés au futur MacBook Pro. Cette montée en cadence accompagnerait l’entrée en service de la nouvelle ligne de production OLED de huitième génération du fabricant coréen, spécialement conçue pour les écrans de grande taille destinés aux ordinateurs portables.

Depuis plusieurs années, Apple travaille sur une transition de ses MacBook vers cette technologie afin d’améliorer la qualité d’affichage tout en réduisant la consommation énergétique.

Mais, l’écran ne serait pas la seule nouveauté.

Selon plusieurs rapports précédents de Mark Gurman (Bloomberg) et de l’analyste Ming-Chi Kuo, cette génération pourrait également devenir le premier MacBook doté d’un écran tactile, une évolution longtemps écartée par Apple. Toutefois, le calendrier reste incertain. Plusieurs observateurs estiment que le lancement commercial pourrait intervenir entre la fin de l’année 2026 et le début de 2027.

Samsung consolide son rôle de partenaire stratégique

Ces nouvelles informations illustrent également la place toujours plus centrale de Samsung Display dans l’écosystème Apple. Toujours selon ETNews, Samsung Display fournirait exclusivement les écrans du premier iPhone pliable, le fabricant coréen serait également le seul fournisseur des futurs écrans OLED de l’iPad mini et du MacBook Pro et Samsung partagerait avec LG Display la production des écrans OLED des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

De son côté, LG Display conserverait l’exclusivité de la fabrication des écrans de l’Apple Watch Series 12.

À l’inverse, le constructeur chinois BOE serait absent de la chaîne d’approvisionnement des iPhone 18 après plusieurs difficultés de qualité rencontrées lors de la production des écrans destinés aux iPhone 17 Pro.

Une transition qui redessine toute la gamme Apple

L’arrivée de l’OLED sur l’iPad mini dépasse largement la simple amélioration de l’affichage. Depuis plusieurs années, Apple uniformise progressivement ses technologies d’écran afin d’offrir une expérience plus cohérente entre ses différents appareils. Après les iPhone, les Apple Watch puis l’iPad Pro, le passage du plus petit iPad à l’OLED apparaît comme une évolution logique.

Le MacBook constitue, lui, un défi beaucoup plus ambitieux. Adapter cette technologie à des ordinateurs portables exige une production plus complexe, des coûts plus élevés et une maîtrise parfaite des phénomènes de marquage ainsi que de la consommation énergétique.

Si Apple parvient à franchir cette étape, l’ensemble de son catalogue premium pourrait progressivement basculer vers l’OLED au cours des prochaines années.

Une montée en gamme qui se poursuit

Apple n’a encore rien officialisé, mais les mouvements observés chez ses principaux fournisseurs dessinent une trajectoire de plus en plus claire. La production de masse des écrans est souvent l’un des derniers jalons avant la commercialisation d’un nouvel appareil. Si le calendrier de Samsung Display se confirme, l’iPad mini OLED pourrait devenir le prochain représentant de cette transition technologique, avant qu’un MacBook Pro OLED ne vienne, à son tour, redéfinir les standards des ordinateurs portables de la marque.

Plus qu’un simple changement de dalle, cette évolution confirme la volonté d’Apple de faire de l’OLED la pierre angulaire de sa prochaine génération d’appareils haut de gamme.