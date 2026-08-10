L’Apple Watch Ultra représente déjà le sommet de la gamme de montres connectées d’Apple. Pourtant, ce plafond pourrait bientôt être relevé. Selon de nouvelles informations publiées par Bloomberg, Cupertino réfléchirait à une nouvelle catégorie d’Apple Watch premium qui viendrait s’intercaler au-dessus des actuelles versions Ultra et Hermès.

Une stratégie qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l’évolution des wearables haut de gamme.

Apple envisagerait une nouvelle catégorie de montres premium

D’après le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple étudie plusieurs scénarios pour faire évoluer sa gamme de montres connectées au cours des prochaines années.

Parmi les pistes explorées figure un modèle encore plus exclusif que les actuelles Apple Watch Ultra et Apple Watch Hermès. À ce stade, aucun nom ni calendrier de lancement n’ont été évoqués, mais cette orientation montre qu’Apple ne souhaite plus seulement segmenter son offre par le design ou les matériaux.

L’entreprise chercherait également à créer une véritable hiérarchie de produits, à l’image de ce qu’elle propose déjà avec les iPhone, les iPad ou les Mac.

Plus qu’un simple changement de finition ?

Aujourd’hui, le modèle le plus onéreux du catalogue est l’Apple Watch Hermès Ultra, commercialisée autour de 1 699 euros. Cette version se distingue essentiellement par ses bracelets exclusifs, ses matériaux premium et son partenariat avec la maison Hermès.

Toutefois, la prochaine étape pourrait aller bien au-delà du simple luxe.

Apple pourrait réserver certaines fonctions inédites à cette future montre haut de gamme, notamment dans le domaine de la santé ou du suivi biométrique. Plusieurs rumeurs évoquent déjà l’arrivée de nouveaux capteurs, une meilleure efficacité énergétique ainsi que des avancées importantes autour de la mesure de la pression artérielle, actuellement en cours d’évaluation réglementaire aux États-Unis.

Même si rien n’indique que ces innovations seront exclusives à un modèle premium, Apple pourrait s’en servir pour renforcer la différenciation entre ses différentes gammes.

Une refonte globale de l’Apple Watch se dessine

Cette nouvelle montre ne représenterait qu’une partie d’un projet beaucoup plus vaste. Bloomberg indique qu’Apple travaille également sur plusieurs concepts destinés à redéfinir sa famille de wearables : un bracelet connecté sans écran orienté santé, des modèles plus abordables que l’actuelle Apple Watch SE, différentes tailles et technologies d’affichage, de nouveaux formats de boîtier et même une Apple Watch ronde, même si cette dernière aurait peu de chances d’être commercialisée.

Ces travaux montrent qu’Apple cherche désormais à adapter son offre à des usages beaucoup plus variés qu’auparavant.

Les Apple Watch 2026 resteront prudentes

Les prochains modèles attendus cette année devraient toutefois rester relativement classiques. Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 devraient principalement bénéficier d’un nouveau processeur plus performant, de nouvelles fonctionnalités de santé et de fitness, de bracelets inédits, de nouveaux coloris ainsi que du retour potentiel d’un boîtier en céramique sur certains modèles.

Les changements les plus profonds semblent donc réservés aux générations suivantes.

Apple veut repositionner sa montre connectée

Cette stratégie reflète une évolution plus large du marché. Face à la montée des bagues connectées, des bracelets spécialisés comme Whoop et des wearables centrés exclusivement sur la santé, Apple semble vouloir élargir son portefeuille plutôt que de miser uniquement sur une Apple Watch universelle.

Créer une gamme encore plus premium permettrait également de renforcer son positionnement sur le segment du luxe technologique, tout en conservant des modèles plus accessibles pour le grand public.

À l’image de l’iPhone Ultra attendu sur le marché des smartphones pliables, cette future Apple Watch pourrait devenir la nouvelle vitrine technologique de Cupertino.

Une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple

Même si aucun produit n’a encore été officialisé, une tendance se dessine clairement : Apple prépare l’après-Apple Watch telle que nous la connaissons aujourd’hui. L’entreprise ne se contente plus d’améliorer progressivement son produit phare. Elle explore de nouveaux formats, de nouveaux usages et de nouveaux niveaux de gamme afin d’anticiper l’évolution du marché des objets connectés.

Si ces projets aboutissent, l’Apple Watch pourrait bientôt devenir une famille de produits beaucoup plus diversifiée, allant du bracelet santé discret à une montre ultra-premium concentrant les technologies les plus avancées de la marque.