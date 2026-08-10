Nothing accélère clairement la cadence. Quelques jours après avoir confirmé son intention de doubler sa gamme de smartphones en 2027, le constructeur britannique franchit une nouvelle étape. Deux appareils inédits viennent d’apparaître dans la base de données IMEI, un indice qui confirme que la prochaine génération est déjà en développement.

Si ces modèles restent entourés de mystère, leur apparition renforce l’idée que Nothing prépare la plus importante offensive de son histoire sur le marché des smartphones.

Deux nouveaux modèles apparaissent dans la base IMEI

Repérées par PassionateGeekz, les nouvelles certifications mentionnent les références A006 et A010. Comme souvent à ce stade du développement, aucun nom commercial ni aucune caractéristique technique n’accompagnent ces numéros de modèle. Les dépôts IMEI servent avant tout à enregistrer les futurs appareils destinés à la commercialisation, plusieurs mois avant leur présentation officielle.

Selon les premières informations, ces deux smartphones pourraient être lancés au début de l’année 2027.

Une stratégie d’expansion déjà en marche

Cette découverte intervient peu après les déclarations du cofondateur Akis Evangelidis, qui a confirmé que Nothing prévoyait de doubler son portefeuille de smartphones dès 2027. En 2026, la marque a commercialisé trois modèles : Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro et Phone (4b). L’objectif affiché consiste désormais à proposer jusqu’à six smartphones l’an prochain, répartis sur plusieurs segments tarifaires afin de toucher un public beaucoup plus large.

L’apparition simultanée de deux nouveaux modèles dans les bases réglementaires laisse penser que cette stratégie est déjà bien avancée.

Une marque qui change de dimension

Fondée en 2020 par Carl Pei, Nothing s’est imposée en quelques années comme l’un des constructeurs les plus atypiques du marché. Après avoir débuté avec une simple paire d’écouteurs sans fil, l’entreprise commercialise désormais des smartphones, des montres connectées, des écouteurs et développe progressivement son propre réseau de boutiques physiques.

Cette montée en puissance s’appuie notamment sur un marché devenu stratégique : l’Inde.

Nothing y figure aujourd’hui parmi les constructeurs connaissant la plus forte croissance, un résultat qui encourage naturellement la marque à accélérer ses investissements et à élargir son catalogue.

Plus de modèles pour séduire davantage de consommateurs

Multiplier les références ne répond pas uniquement à une logique de volume. En élargissant sa gamme, Nothing cherche surtout à occuper davantage de tranches de prix afin de rivaliser avec des acteurs comme Samsung, Xiaomi, Vivo ou OPPO, qui disposent déjà de catalogues extrêmement fournis.

Cette approche permettrait également de mieux segmenter son offre entre modèles accessibles, milieu de gamme premium et appareils plus ambitieux, tout en conservant l’identité visuelle qui fait aujourd’hui la réputation de la marque.

Des certifications qui confirment le calendrier

Les enregistrements IMEI interviennent généralement plusieurs mois avant une annonce officielle. Même si les références A006 et A010 ne révèlent encore aucun détail technique, leur apparition s’inscrit parfaitement dans le calendrier évoqué par Nothing pour 2027.

D’autres certifications et fuites devraient désormais permettre d’identifier progressivement ces futurs appareils, qu’il s’agisse de nouvelles séries, de successeurs directs ou même d’une toute nouvelle famille de produits.

Une année 2027 décisive pour Nothing

L’ambition affichée par Nothing est considérable. Doubler son catalogue en seulement un an représente un défi industriel autant que commercial. Mais, cette stratégie illustre surtout la nouvelle phase dans laquelle entre l’entreprise. Après avoir construit une image forte autour de son design minimaliste et de son interface Glyph, Nothing semble désormais vouloir passer à l’échelle supérieure en développant un véritable écosystème capable de rivaliser avec les géants du secteur.

La multiplication des certifications laisse penser que cette transformation est déjà en marche. Reste désormais à savoir si la marque saura conserver ce qui fait sa singularité tout en élargissant rapidement son offre.