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Apple préparerait un bouleversement majeur de ses puces M6 et M7 : une stratégie centrée sur l’IA

Apple préparerait un bouleversement majeur de ses puces M6 et M7 : une stratégie centrée sur l’IA

Apple pourrait modifier en profondeur sa feuille de route pour ses processeurs maison. D’après un nouveau rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino envisagerait de lancer uniquement une version standard de sa future puce M6, tout en réservant les déclinaisons Pro, Max et Ultra à la génération M7.

Une décision inhabituelle qui traduirait une volonté d’accélérer l’arrivée de nouvelles technologies dédiées à l’intelligence artificielle.

Si cette stratégie se confirme, elle marquerait l’une des évolutions les plus importantes de l’architecture Apple Silicon depuis le lancement des premières puces M1.

Une puce M6 recentrée sur l’essentiel

Selon les informations de Bloomberg, Apple teste actuellement la puce M6 en interne et prévoirait de l’intégrer à un futur MacBook Pro d’entrée de gamme dès la fin de l’année.

La principale surprise concerne toutefois la gamme elle-même. Contrairement aux générations précédentes, Apple ne proposerait pas de versions M6 Pro ou M6 Max. La firme concentrerait ses efforts sur une unique version standard afin d’accélérer son calendrier de développement.

L’objectif serait de raccourcir le délai d’introduction de plusieurs technologies initialement prévues pour les générations suivantes, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle embarquée.

Plus de bande passante et un GPU renforcé

Même sans variantes haut de gamme, la puce M6 devrait offrir une progression notable des performances. Le rapport évoque une augmentation significative de la bande passante mémoire, un élément devenu essentiel pour les traitements liés à l’IA locale, mais également pour le montage vidéo et les applications graphiques exigeantes.

Apple renforcerait également son Neural Engine afin d’améliorer les performances des fonctionnalités d’Apple Intelligence exécutées directement sur l’appareil.

Du côté graphique, le GPU passerait jusqu’à 12 cœurs, contre 10 cœurs sur la puce M5 actuelle. Cette évolution devrait bénéficier aux jeux, aux logiciels de création comme Final Cut Pro ou DaVinci Resolve, ainsi qu’aux nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle générative.

Les véritables nouveautés arriveraient avec le M7

Le véritable saut technologique serait toutefois réservé à la génération suivante. Toujours selon Bloomberg, Apple préparerait une famille M7 beaucoup plus complète, composée des versions M7, M7 Pro, M7 Max et M7 Ultra. Le lancement serait attendu au cours du premier semestre 2027.

Le modèle de base bénéficierait notamment d’une bande passante mémoire pouvant atteindre 240 Go/s, contre environ 153 Go/s pour la génération M5 actuelle. Cette progression viserait principalement les charges de travail IA, les modèles de langage exécutés localement et les logiciels créatifs de nouvelle génération.

En d’autres termes, Apple semble préparer une architecture pensée dès l’origine pour répondre aux besoins croissants de l’intelligence artificielle plutôt qu’à une simple montée en puissance classique.

Un M5 Ultra serait toujours en préparation

Autre information intéressante du rapport : Apple n’aurait pas abandonné la puce M5 Ultra. Cette dernière pourrait équiper un futur Mac Studio attendu d’ici la fin de l’année avec une configuration particulièrement ambitieuse jusqu’à 36 cœurs CPU, 80 cœurs GPU et une prise en charge de 768 Go de mémoire unifiée.

Une telle configuration viserait clairement les studios de production vidéo, les développeurs IA, les chercheurs et les professionnels manipulant d’immenses ensembles de données.

Une stratégie dictée par l’intelligence artificielle

Cette réorganisation de la gamme Apple Silicon illustre surtout l’évolution des priorités de Cupertino. Depuis l’arrivée d’Apple Intelligence, les besoins en puissance ne concernent plus uniquement les performances CPU ou GPU traditionnelles. Les modèles d’IA exécutés localement nécessitent davantage de bande passante mémoire, un Neural Engine toujours plus performant et une meilleure efficacité énergétique.

En concentrant ses efforts sur une puce M6 plus rapidement disponible avant de lancer une génération M7 entièrement repensée, Apple pourrait accélérer le déploiement de son écosystème IA tout en simplifiant temporairement son catalogue de processeurs.

Une fuite crédible, mais encore non confirmée

Comme toujours avec ce type d’informations, la prudence reste de mise. Apple n’a officiellement confirmé ni l’existence de la puce M6, ni une quelconque modification de sa stratégie Apple Silicon.

Néanmoins, la réputation de Bloomberg en matière de fuites concernant les produits Apple donne un certain poids à ces révélations. Si elles se concrétisent, elles pourraient marquer une nouvelle étape dans la transformation des Mac, où les performances ne seraient plus seulement mesurées en puissance brute, mais également en capacité à exécuter des modèles d’intelligence artificielle directement sur l’appareil.