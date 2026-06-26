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YouTube Shorts copie encore TikTok avec un mode écran épuré et la lecture en 2x

YouTube Shorts copie encore TikTok avec un mode écran épuré et la lecture en 2x

YouTube continue d’affiner l’expérience Shorts, et les dernières nouveautés montrent une direction de plus en plus assumée. Entre un mode d’affichage épuré, une lecture accélérée et une interface revisitée, la plateforme adopte plusieurs fonctionnalités déjà populaires sur TikTok afin de rendre son format vidéo court plus immersif.

L’objectif est clair : retenir davantage les utilisateurs dans l’écosystème Shorts tout en simplifiant la consommation de contenu.

YouTube Shorts : Un nouveau mode « écran épuré » pour une immersion totale

La principale nouveauté est l’arrivée d’un mode Clear Screen, qui masque temporairement les éléments de l’interface afin de laisser la vidéo occuper toute l’attention.

Une fois ce mode activé, les boutons d’interaction, les informations sur le créateur ainsi que les différents overlays disparaissent de l’écran. Le résultat est une expérience beaucoup plus immersive, particulièrement appréciable pour les vidéos cinématographiques ou les contenus créatifs où l’interface peut rapidement devenir envahissante.

Cette fonctionnalité rappelle fortement le Clear Mode proposé par TikTok depuis plusieurs années.

Une lecture jusqu’à deux fois plus rapide

YouTube introduit également un contrôle de vitesse plus intuitif. Les utilisateurs peuvent désormais maintenir leur doigt sur le bord de l’écran pour lancer une lecture en 2x, puis revenir instantanément à la vitesse normale en relâchant la pression.

Pour ceux qui souhaitent conserver cette vitesse, un simple geste supplémentaire permet de verrouiller définitivement la lecture accélérée.

Cette évolution répond à une tendance devenue courante sur les plateformes de vidéos courtes, où de nombreux utilisateurs consomment les contenus à vitesse accélérée afin d’enchaîner davantage de vidéos.

Une interface qui évolue

YouTube profite également de cette mise à jour pour revoir certains éléments de son interface. Le traditionnel bouton « J’aime » représenté par un pouce levé laisse désormais sa place à une icône en forme de cœur, un choix graphique déjà largement adopté par TikTok, Instagram Reels ou encore Facebook.

La plateforme ajoute également un bouton dédié permettant de couper le son directement depuis le lecteur, sans avoir à modifier le volume général de l’appareil.

En parallèle, le bouton « Je n’aime pas » disparaît totalement des Shorts. À la place, YouTube encourage les utilisateurs à utiliser les options « Pas intéressé » ou « Ne plus recommander cette chaîne », accessibles depuis le menu à trois points.

YouTube assume désormais son inspiration TikTok

Depuis le lancement de Shorts en 2020, Google n’a jamais caché son ambition de concurrencer TikTok. Cette nouvelle série de fonctionnalités confirme toutefois que la stratégie dépasse désormais la simple copie du format vidéo vertical. Les principaux codes d’interaction de TikTok — affichage minimaliste, accélération de la lecture, icône en forme de cœur ou encore simplification des contrôles — deviennent progressivement la norme sur YouTube Shorts.

Pour les utilisateurs, cette convergence réduit la période d’adaptation lorsqu’ils passent d’une plateforme à l’autre. Pour Google, elle augmente les chances de fidéliser un public habitué aux mécaniques de TikTok.

Une bataille qui se joue sur l’expérience utilisateur

La guerre des vidéos courtes ne repose plus uniquement sur les algorithmes de recommandation. Les plateformes cherchent désormais à perfectionner chaque détail de l’expérience utilisateur : rapidité des interactions, lisibilité de l’interface, confort de visionnage et fluidité de navigation.

Avec ces nouveautés, YouTube montre qu’il ne souhaite plus seulement proposer une alternative à TikTok. La plateforme entend désormais offrir une expérience suffisamment mature pour rivaliser directement avec son principal concurrent, jusque dans les moindres gestes du quotidien.