Nothing sait parfaitement comment attirer l’attention sans dévoiler grand-chose. Quelques jours seulement après l’abandon supposé du successeur du CMF Phone 2 Pro, la marque fondée par Carl Pei a publié un teaser intrigant laissant entrevoir un nouveau smartphone : le Nothing Phone (4b).

Une simple mention « 4b » aperçue sur une image publiée sur les réseaux sociaux a suffi à déclencher une avalanche de théories. Face aux interrogations, Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, a rapidement pris la parole pour clarifier la signification de cette mystérieuse lettre.

Et la réponse est plus simple qu’on ne l’imagine.

Le « b » ne signifie… rien

Selon Akis Evangelidis, le « b » ne cache aucun terme particulier.Phone (4b) Il s’inscrit simplement dans une nouvelle logique de nomenclature adoptée par Nothing. Les chiffres continueront à représenter les générations de produits, tandis que les lettres serviront à distinguer différents segments de marché.

Dans cette nouvelle hiérarchie :

La série principale représente le cœur de gamme.

La série « a » conserve son rôle de best-seller accessible.

La nouvelle série « b » se positionnerait encore plus bas dans la gamme.

Autrement dit, le Nothing Phone (4b) pourrait devenir le smartphone le plus abordable jamais commercialisé sous la marque Nothing.

Un projet CMF recyclé ?

L’aspect le plus intéressant de cette histoire concerne toutefois sa potentielle origine. Selon plusieurs rumeurs relayées ces derniers jours, Nothing aurait récemment annulé le développement du successeur du CMF Phone 2 Pro en raison de la hausse spectaculaire du coût de certains composants, notamment la mémoire vive et le stockage.

Le leaker Yogesh Brar avance une théorie particulièrement crédible : le projet n’aurait pas été abandonné, mais simplement transféré sous la marque principale Nothing.

Si cette hypothèse se confirme, le Phone (4b) serait en réalité l’ancien projet CMF réhabillé avec l’identité visuelle de Nothing.

Une stratégie qui permettrait à l’entreprise de préserver plusieurs mois de développement tout en repositionnant le produit sur un segment tarifaire légèrement supérieur.

Le vrai sujet : le prix

Derrière cette nouvelle appellation se cache probablement une réalité économique plus complexe. Selon les déclarations d’Akis Evangelidis, le smartphone initialement prévu sous la marque CMF aurait dû être commercialisé à un tarif compris entre 317 et 370 dollars après conversion.

Un niveau de prix nettement supérieur aux standards habituels de CMF, traditionnellement positionné sous la barre des 250 dollars.

La hausse du coût des composants mémoire semble être au cœur du problème. Cette situation ne concerne d’ailleurs pas uniquement Nothing. L’ensemble de l’industrie mobile subit actuellement une augmentation des prix des modules de RAM et de stockage, poussant plusieurs fabricants à revoir leurs stratégies produits.

Le Phone (4b) pourrait ainsi devenir un compromis : plus abordable qu’un Nothing Phone « classique », mais plus premium qu’un smartphone CMF traditionnel.

Les fans rêvent déjà d’un modèle compact

Comme souvent chez Nothing, les discussions autour du produit ont rapidement dépassé le simple sujet du prix. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs espèrent que ce nouveau modèle adoptera un format plus compact. La demande pour des smartphones plus petits reste étonnamment forte malgré la domination des écrans de grande taille.

De nombreux consommateurs regrettent la disparition progressive des appareils faciles à utiliser d’une seule main et voient dans Nothing l’une des rares marques capables de proposer une alternative différente.

Aucune fuite sérieuse ne va toutefois dans ce sens pour le moment.

Le Phone (4b) devrait davantage miser sur son positionnement tarifaire que sur une révolution de format.

Une opportunité stratégique pour Nothing

L’arrivée d’un modèle « b » pourrait néanmoins avoir du sens dans la stratégie globale de la marque. Depuis ses débuts, Nothing cherche à se différencier par son design, son interface minimaliste et une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Le problème est que cet univers esthétique reste souvent associé à des produits relativement plus coûteux que les références d’entrée de gamme traditionnelles.

Le Phone (4b) pourrait permettre de démocratiser davantage cet ADN sans exiger un investissement proche des modèles premium. Autrement dit, offrir l’expérience Nothing à un public qui se tournait jusqu’ici vers CMF ou d’autres marques plus agressives sur les prix.

Une réponse à la crise des composants

Cette situation illustre également un phénomène plus large qui touche actuellement toute l’industrie technologique. L’augmentation des coûts liés à la mémoire et au stockage oblige les fabricants à repenser leurs gammes de produits. Certaines références sont annulées, d’autres sont repositionnées, tandis que les marges deviennent de plus en plus difficiles à préserver sur les segments abordables.

Dans ce contexte, transformer un projet CMF en Nothing Phone (4b) pourrait être une manière pragmatique de sauver un produit déjà développé tout en lui donnant une nouvelle place dans le catalogue.

Un test important pour la marque

Si les rumeurs se confirment, le Nothing Phone (4b) pourrait devenir l’un des lancements les plus intéressants de la marque depuis plusieurs années. Non pas parce qu’il révolutionnera le marché, mais parce qu’il permettra de mesurer jusqu’où les consommateurs sont prêts à payer pour bénéficier du design et de l’expérience Nothing sur un smartphone plus accessible.

Car au final, la véritable question n’est peut-être pas ce que signifie le « b ».

La vraie question est de savoir si les utilisateurs accepteront de payer un peu plus cher pour obtenir un smartphone abordable qui ressemble enfin à un véritable Nothing.