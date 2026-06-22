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Nothing tease un mystérieux « (b) » : vers un nouveau smartphone Phone (4b) ou une surprise inattendue ?

Nothing tease un mystérieux « (b) » : vers un nouveau smartphone Phone (4b) ou une surprise inattendue ?

Quelques heures seulement après avoir confirmé l’annulation d’un nouveau smartphone CMF pour 2026, Nothing a relancé la machine à spéculations avec une publication aussi minimaliste qu’intrigante. Sur X, la marque britannique a simplement partagé un caractère : « (b) ».

Deux symboles, aucune explication, et pourtant suffisamment de matière pour enflammer sa communauté.

Une fois encore, Nothing démontre sa maîtrise de l’art du teasing. Derrière ce message volontairement cryptique pourrait se cacher la prochaine étape de sa stratégie produit, à un moment où l’industrie traverse une période particulièrement complexe marquée par l’explosion des coûts des composants.

Un teaser qui arrive à un moment très particulier

Le timing n’a rien d’anodin. Quelques heures auparavant, Akis Evangelidis avait expliqué publiquement pourquoi la marque renonçait à lancer un successeur au CMF Phone 2 Pro cette année.

Selon le dirigeant, la flambée des prix de la mémoire DRAM et du stockage NAND rend aujourd’hui extrêmement difficile la conception d’un smartphone abordable offrant une véritable progression technologique sans sacrifier les marges ou augmenter fortement le prix de vente.

Dans ce contexte, l’apparition soudaine de ce mystérieux « (b) » ressemble davantage à un changement de sujet qu’à une simple coïncidence.

Le Nothing Phone (4b) apparaît comme l’hypothèse la plus crédible

La théorie qui circule actuellement avec le plus d’insistance concerne l’arrivée d’un éventuel Nothing Phone (4b). La nomenclature serait inédite pour la marque. Jusqu’à présent, Nothing s’est principalement appuyé sur une stratégie relativement simple :

des modèles numérotés pour la gamme principale

des versions « a » destinées au milieu de gamme

quelques déclinaisons Pro pour compléter l’offre

L’introduction d’une variante « b » ouvrirait un nouveau chapitre. Ce modèle pourrait venir s’intercaler entre les récents Phone (4a) et Phone (4a) Pro, tout en restant plus accessible qu’un éventuel flagship de nouvelle génération.

D’autant plus que Nothing n’a toujours pas lancé de véritable Phone (4) cette année, laissant le Nothing Phone (3) occuper la position de porte-étendard du catalogue.

Une réponse aux défis économiques actuels ?

Si cette hypothèse se confirme, elle révélerait également un changement stratégique intéressant. Face à la hausse continue du coût des composants, de nombreux constructeurs réévaluent leur portefeuille produit. Les smartphones ultra-premium deviennent plus risqués à développer, tandis que les segments intermédiaires offrent souvent un meilleur équilibre entre volumes de ventes et rentabilité.

Nothing pourrait ainsi chercher à renforcer sa présence sur le milieu de gamme, là où son design distinctif et son identité de marque continuent de séduire. Un éventuel Phone (4b) pourrait embarquer une interface Glyph améliorée, une autonomie renforcée, un système photo plus polyvalent et quelques fonctions IA supplémentaires.

Le tout dans une enveloppe tarifaire plus maîtrisée que celle d’un véritable flagship.

Et si ce n’était pas un smartphone ?

Comme toujours avec Nothing, il existe une autre possibilité. La lettre « b » pourrait ne pas faire référence à un téléphone du tout. La société de Carl Pei a construit une partie importante de son succès autour des accessoires audio. Les Nothing Ear et les différents produits de la gamme CMF continuent d’occuper une place stratégique dans son écosystème.

Certains observateurs imaginent déjà de nouveaux écouteurs, un casque audio, un accessoire connecté inédit, voire une nouvelle sous-catégorie de produits.

Pour l’instant, aucune piste ne peut être totalement écartée.

Une communication fidèle à l’ADN de Nothing

Au-delà du produit lui-même, ce teaser illustre parfaitement la manière dont Nothing construit sa relation avec sa communauté. Là où de nombreuses marques publient des fiches techniques et des annonces calibrées des mois à l’avance, Nothing préfère entretenir le mystère, alimenter les discussions et transformer chaque lancement en événement communautaire.

Cette approche s’est révélée particulièrement efficace depuis les débuts de l’entreprise, lui permettant d’obtenir une visibilité disproportionnée par rapport à sa taille réelle sur le marché mondial des smartphones.

Les prochaines semaines seront décisives

Pour l’instant le « (b) » reste une énigme. Mais dans un contexte où Nothing vient de reconnaître publiquement les difficultés économiques qui touchent l’ensemble du secteur mobile, l’arrivée potentielle d’un nouveau produit pourrait également envoyer un signal fort : malgré la pression sur les coûts et les incertitudes du marché, la marque n’a pas l’intention de ralentir son rythme d’innovation.

Qu’il s’agisse d’un Phone (4b), d’un nouvel appareil audio ou d’un produit totalement inattendu, une chose semble certaine : Nothing est déjà parvenu à atteindre son premier objectif.

Tout le monde en parle.