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Nothing annule le CMF Phone 3 : la crise mondiale de la mémoire frappe désormais les smartphones abordables

Nothing annule le CMF Phone 3 : la crise mondiale de la mémoire frappe désormais les smartphones abordables

Alors que les consommateurs s’attendaient à découvrir un successeur du très apprécié CMF Phone 2 Pro cette année, Nothing a finalement pris une décision radicale : abandonner purement et simplement le projet d’un CMF Phone 3. Une annonce surprenante qui n’est pas liée à un problème de conception ou de stratégie produit, mais à une crise bien plus large qui secoue toute l’industrie technologique.

Derrière cette annulation se cache un phénomène devenu impossible à ignorer : l’explosion du coût des puces mémoire.

Une victime inattendue de la guerre pour les ressources IA

C’est Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, qui a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Selon lui, l’entreprise travaillait bien sur un nouveau smartphone CMF, mais les équipes sont arrivées à une conclusion simple : impossible de proposer un véritable bond technologique tout en conservant un tarif cohérent avec l’ADN de la marque.

Le constat est particulièrement frappant lorsqu’on observe le parcours du CMF Phone 2 Pro. Lancé à 259 euros en avril 2025, l’appareil s’était imposé comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché Android.

Aujourd’hui, selon Evangelidis, ce même smartphone coûterait entre 320 et 370 dollars à produire et commercialiser, sans la moindre amélioration technique. Un éventuel successeur doté d’un processeur plus puissant, de davantage de mémoire ou d’un meilleur système photo aurait dépassé largement ce seuil.

La mémoire est devenue le nouveau goulet d’étranglement de l’industrie

Pendant des années, les processeurs représentaient le principal poste de dépense dans un smartphone. Cette réalité est en train de changer. Selon Carl Pei, la mémoire DRAM et le stockage NAND représentent désormais plus de la moitié du coût matériel total d’un smartphone moderne. Une situation inédite qui s’explique par la demande massive générée par l’intelligence artificielle.

Les géants du cloud et les entreprises spécialisées dans l’IA absorbent des volumes gigantesques de composants mémoire pour alimenter leurs centres de données. Cette concurrence exerce une pression directe sur les fabricants de smartphones, qui se retrouvent à payer leurs modules mémoire beaucoup plus cher qu’auparavant.

Le phénomène ne touche pas uniquement Nothing. L’ensemble du secteur commence à ressentir ses effets.

Une tendance qui menace tous les segments du marché

Les premiers signes sont déjà visibles. Chez Apple, plusieurs analystes évoquent désormais des hausses de prix substantielles pour la future génération d’iPhone. Certaines estimations placent déjà l’iPhone 18 Pro entre 1 299 et 1 399 dollars, soit plusieurs centaines de dollars de plus que les modèles précédents. Même Tim Cook en personne alerte sur la hausse des prix !

Pour les constructeurs Android, la situation pourrait être encore plus délicate, notamment sur l’entrée et le milieu de gamme où les marges sont beaucoup plus faibles.

Face à cette pression, les fabricants disposent de peu d’options

conserver les prix mais réduire la quantité de mémoire

maintenir les configurations 128 Go plus longtemps

limiter les évolutions générationnelles

ou répercuter directement la hausse sur les consommateurs

L’annulation du prochain CMF Phone illustre précisément ce dilemme.

Une décision rare dans l’industrie

Ce qui distingue Nothing de nombreux concurrents, c’est sa transparence. Plutôt que de lancer un appareil plus cher avec des améliorations limitées ou de réduire discrètement certaines caractéristiques techniques, la marque a préféré reconnaître publiquement que les conditions du marché ne permettaient pas de respecter sa promesse de valeur.

Cette approche reste inhabituelle dans un secteur où les constructeurs communiquent rarement sur les contraintes économiques qui influencent leurs décisions.

L’IA redessine l’économie du smartphone

L’histoire du CMF Phone est peut-être un avant-goût de ce qui attend le marché dans les prochaines années. À mesure que les infrastructures IA se développent, la bataille pour les ressources matérielles s’intensifie. Les smartphones, les PC, les serveurs et les centres de données se disputent désormais les mêmes composants stratégiques.

Cette évolution en dit long sur la manière dont l’intelligence artificielle transforme l’ensemble de la chaîne technologique. Les innovations ne se jouent plus uniquement dans les logiciels ou les algorithmes, mais également dans l’accès aux ressources physiques qui les rendent possibles.

Pour les consommateurs, la conséquence pourrait être simple : les années des smartphones toujours plus performants au même prix sont peut-être en train de toucher à leur fin.