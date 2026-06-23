Accueil » Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9 : Samsung miserait sur l’évolution plutôt que la révolution

Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9 : Samsung miserait sur l’évolution plutôt que la révolution

Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9 : Samsung miserait sur l’évolution plutôt que la révolution

À quelques semaines de son traditionnel événement estival, Samsung voit déjà plusieurs détails de sa future génération de montres connectées apparaître sur Internet. De nouveaux rendus attribués aux Galaxy Watch Ultra 2 et Galaxy Watch 9 offrent un premier aperçu de la stratégie que le constructeur coréen pourrait adopter pour 2026.

Et à première vue, Samsung semble privilégier le raffinement plutôt que la rupture.

Après avoir profondément revu le design de sa gamme Ultra l’an dernier, la marque s’apprêterait à consolider cette identité visuelle tout en apportant plusieurs ajustements destinés à améliorer l’expérience quotidienne.

La Galaxy Watch Ultra 2 conserverait son identité distinctive

Selon les informations partagées par le leaker Galaxy Techie, la future Galaxy Watch Ultra 2 reprendrait les grandes lignes esthétiques du modèle actuel. Le boîtier adopterait une nouvelle fois la forme « squircle », mélange de carré et de cercle devenu la signature visuelle de la gamme Ultra. Un choix qui permet à Samsung de distinguer clairement son produit des montres plus traditionnelles du marché tout en optimisant l’espace disponible pour l’écran.

Cette continuité n’est pas surprenante.

Les constructeurs de montres connectées ont tendance à conserver plusieurs générations de design lorsqu’une identité forte commence à être reconnue par les utilisateurs.

Des bordures plus fines pour maximiser l’affichage

Si l’apparence générale évoluerait peu, plusieurs améliorations plus discrètes seraient au programme. La principale concernerait l’écran. Samsung travaillerait sur une réduction des bordures entourant la dalle, permettant d’augmenter la surface d’affichage utile sans modifier significativement les dimensions globales de la montre.

Cette évolution pourrait améliorer la lisibilité des notifications, des widgets et des données sportives tout en renforçant l’impression d’immersion.

Dans un secteur où les gains matériels deviennent plus subtils d’année en année, ce type d’optimisation visuelle représente souvent l’une des améliorations les plus appréciées par les utilisateurs.

Un design plus sobre pour le bouton Quick Button

Autre changement évoqué par les fuites : le célèbre Quick Button orange pourrait adopter une présentation plus discrète. Au lieu d’un bouton entièrement coloré, Samsung envisagerait une finition plus élégante reposant sur un simple contour orange. L’objectif semble être de conserver l’identité visuelle de la gamme Ultra tout en réduisant son caractère parfois jugé trop sportif ou imposant.

La zone regroupant les boutons latéraux pourrait également bénéficier de quelques ajustements ergonomiques destinés à améliorer la prise en main.

Il convient toutefois de rappeler que les visuels actuellement diffusés correspondent à des illustrations logicielles et non à des photographies de produits finalisés. Certains détails pourraient donc évoluer d’ici l’annonce officielle.

Une Galaxy Watch 9 au design plus affirmé

Les informations concernant la Galaxy Watch 9 sont tout aussi intéressantes. Samsung préparerait un changement de style notable pour son modèle standard, avec une silhouette plus angulaire que celle des générations précédentes.

Cette orientation rapprocherait davantage la montre de l’identité visuelle introduite par la gamme Ultra, créant ainsi une cohérence esthétique plus forte à travers toute la famille Galaxy Watch.

Autre surprise potentielle : l’absence d’une version Classic. Si les rumeurs se confirment, Samsung simplifierait son catalogue en concentrant son offre autour de deux modèles principaux : Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2.

Une stratégie qui permettrait de clarifier le positionnement de chaque produit tout en réduisant la fragmentation de la gamme.

De nouvelles couleurs et Wear OS 7 au programme

La Galaxy Watch 9 serait proposée dans plusieurs coloris : Beige, Noir et Argent. Samsung préparerait également de nouveaux bracelets ainsi qu’une série de cadrans inédits destinés à accompagner le lancement.

Côté logiciel, les deux montres devraient être livrées avec One UI 9 Watch, la nouvelle interface développée par Samsung sur la base de Wear OS 7. Cette mise à jour devrait apporter des optimisations d’interface, de nouvelles fonctionnalités liées à la santé et un renforcement des capacités d’intelligence artificielle intégrées à l’écosystème Galaxy.

Une autonomie en hausse pour la version Ultra

Les premières informations techniques évoquent également une amélioration de la capacité énergétique. La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait embarquer une batterie de 800 mAh, tandis que la Galaxy Watch 9 disposerait d’une cellule de 400 mAh. Si ces chiffres se confirment, la version Ultra continuerait de se positionner comme le modèle privilégié pour les sportifs, aventuriers et utilisateurs recherchant une autonomie prolongée.

Dans un marché où l’endurance reste l’un des principaux critères d’achat, cet aspect pourrait constituer un argument commercial majeur.

Samsung affine sa formule

À travers ces premières fuites, Samsung semble adopter une approche relativement prudente mais cohérente. Plutôt que de bouleverser une formule déjà bien établie, le constructeur miserait sur une série d’améliorations ciblées : écran plus immersif, design affiné, meilleure autonomie et expérience logicielle enrichie.

Cette stratégie reflète une tendance plus large du marché des montres connectées, où les progrès se mesurent désormais davantage dans les détails que dans les transformations spectaculaires.

Reste à savoir si ces évolutions suffiront à convaincre les utilisateurs de renouveler leur équipement. Réponse attendue lors du prochain événement Galaxy Unpacked, qui devrait se tenir le 22 juillet à Londres.