L’évolution du design de l’iPhone ne se fait plus par révolutions brutales, mais par étapes soigneusement orchestrées. Selon plusieurs rapports récents, Apple aurait mis en place une feuille de route sur trois ans visant à préparer l’arrivée d’un iPhone entièrement dépourvu d’encoche, de perforation ou de tout autre élément visible à l’écran.

Après les changements introduits avec l’iPhone 17 Pro, la prochaine étape serait incarnée par l’iPhone 18 Pro. Une nouvelle fuite concernant ses protections d’écran semble désormais confirmer l’un des principaux objectifs de cette transition : réduire significativement la taille du Dynamic Island.

Une évolution discrète en apparence, mais potentiellement déterminante pour l’avenir du design des iPhone.

Des protections d’écran qui dévoilent une Dynamic Island réduite

De nouvelles images attribuées aux futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max circulent actuellement sur les réseaux spécialisés. Ces clichés montrent des protections en verre trempé censées être destinées aux prochains smartphones premium d’Apple. L’élément le plus frappant concerne la découpe située en haut de l’écran.

Comparée à celle des générations actuelles, la zone occupée par la Dynamic Island apparaît nettement plus compacte.

Si ces composants sont authentiques, ils suggèrent qu’Apple est parvenu à réduire l’espace nécessaire aux capteurs frontaux et aux systèmes de reconnaissance faciale, un objectif évoqué depuis plusieurs années dans les différentes chaînes d’approvisionnement de la marque.

Pour l’heure, aucune information ne permet de confirmer si cette évolution concernera également les modèles standards de la gamme iPhone 18.

La première étape vers un iPhone sans découpe

Cette réduction de la Dynamic Island ne serait pas un simple ajustement esthétique. Selon plusieurs indiscrétions, Apple travaille depuis longtemps sur l’intégration de certains éléments du système Face ID directement sous l’écran. Une telle avancée permettrait de diminuer progressivement la taille des découpes visibles tout en conservant les fonctionnalités biométriques qui font la force de l’écosystème iPhone.

L’iPhone 18 Pro représenterait ainsi une étape intermédiaire avant un objectif beaucoup plus ambitieux : l’arrivée d’un iPhone entièrement borderless. Apple préparerait en effet pour l’horizon de l’iPhone 20 un appareil capable de dissimuler sous la dalle aussi bien Face ID que la caméra frontale.

Une évolution qui constituerait l’un des changements de design les plus importants depuis l’introduction de l’encoche sur l’iPhone X.

Apple aurait surmonté des difficultés techniques

Ces dernières semaines, plusieurs rapports affirmaient que le développement du Face ID sous l’écran rencontrait encore des obstacles techniques. Les prototypes testés auraient souffert de performances insuffisantes, notamment en matière de vitesse d’authentification et de précision. L’apparition de ces nouvelles protections d’écran pourrait toutefois indiquer qu’Apple a trouvé une solution viable.

Il reste également possible que la firme ait simplement réussi à miniaturiser davantage certains composants tout en conservant une architecture classique.

Dans les deux cas, le résultat visuel semble aller dans la même direction : rendre le Dynamic Island moins présent sans compromettre l’expérience utilisateur.

Une amélioration qui ne fera pas forcément l’unanimité

Cependant, la question demeure de savoir si cette nouveauté suffira à convaincre les utilisateurs de renouveler leur smartphone. Contrairement à l’encoche de l’iPhone X, qui représentait une rupture majeure, la réduction d ela Dynamic Island apparaît comme une évolution plus subtile.

De nombreux utilisateurs se sont habitués à cette interface dynamique devenue l’une des signatures visuelles de l’iPhone moderne. Certains apprécient même son intégration dans l’expérience logicielle d’iOS et pourraient ne pas considérer sa disparition progressive comme une priorité.

Autrement dit, si l’innovation est réelle sur le plan technique, son impact commercial pourrait être plus limité.

Le véritable changement pourrait venir ailleurs

Pour une partie du public, d’autres nouveautés pourraient avoir davantage de poids dans la décision d’achat. Parmi elles, les rumeurs évoquent notamment l’arrivée d’une nouvelle finition Dark Cherry, susceptible d’attirer l’attention des amateurs de design.

Mais surtout, l’attention des observateurs se porte déjà vers un autre produit : le futur iPhone pliable, souvent désigné sous le nom d’iPhone Ultra dans les rumeurs. Ce modèle pourrait constituer la véritable révolution de la gamme Apple à court terme, reléguant l’iPhone 18 Pro à un rôle plus transitoire dans l’évolution de la marque.

L’iPhone 20 reste le véritable horizon

À travers cette stratégie progressive, Apple semble poursuivre une vision claire : créer un smartphone dont l’écran occupe l’intégralité de la façade sans aucune interruption visible. La Dynamic Island réduite de l’iPhone 18 Pro pourrait ainsi représenter bien plus qu’une simple amélioration esthétique. Elle constituerait un jalon technologique vers l’iPhone 20, appareil que de nombreux analystes décrivent déjà comme l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire récente d’Apple.

Si les fuites actuelles se confirment, l’iPhone 18 Pro ne sera peut-être pas le modèle le plus spectaculaire de la décennie. En revanche, il pourrait être celui qui prépare discrètement l’une des plus grandes transformations du design de l’iPhone depuis près de vingt ans.