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Samsung dévoile le UFS 5.0 : un bond de performance pensé pour l’ère de l’intelligence artificielle

Samsung dévoile le UFS 5.0 : un bond de performance pensé pour l’ère de l’intelligence artificielle

Lorsque l’on évoque les performances d’un smartphone, les projecteurs se tournent généralement vers le processeur, la mémoire vive ou les capacités photographiques. Pourtant, un autre composant joue désormais un rôle de plus en plus crucial : le stockage.

Avec l’annonce de sa nouvelle technologie UFS 5.0, Samsung entend justement redéfinir les standards du secteur. Cette nouvelle génération de mémoire flash promet des débits nettement supérieurs, une meilleure efficacité énergétique et un format plus compact, autant d’éléments qui pourraient devenir essentiels à mesure que l’intelligence artificielle s’exécute directement sur nos appareils.

L’objectif est clair : préparer la prochaine vague de smartphones, montres connectées, casques XR et objets connectés dopés à l’IA.

Des performances qui franchissent un nouveau cap

Selon Samsung, l’UFS 5.0 représente une avancée majeure par rapport à la précédente génération. Le constructeur annonce jusqu’à 10,8 Go/s en lecture séquentielle, et jusqu’à 9,5 Go/s en écriture séquentielle. Ces chiffres placeraient l’UFS 5.0 parmi les solutions de stockage mobile les plus rapides jamais annoncées.

Samsung affirme que ces performances dépassent largement celles de l’UFS 4.1, avec des débits plus de deux fois supérieurs dans certains scénarios. Une telle évolution ne se limite pas à l’ouverture plus rapide des applications. Elle répond avant tout à un besoin croissant de traitement local des données.

Pourquoi l’IA a besoin d’un stockage plus rapide ?

L’intelligence artificielle embarquée transforme progressivement les exigences matérielles des appareils mobiles. Les assistants conversationnels, les modèles génératifs, les fonctions de traduction en temps réel ou encore les outils de création assistée reposent sur des volumes de données toujours plus importants.

Pour fonctionner efficacement, ces systèmes doivent accéder rapidement aux modèles d’IA stockés sur l’appareil et transférer d’importantes quantités d’informations entre les différents composants.

Dans ce contexte, le stockage devient un élément stratégique.

Une bande passante plus élevée permet notamment de réduire les temps de chargement des modèles d’IA, d’améliorer la réactivité des assistants intelligents, d’accélérer les traitements multimédias et de fluidifier le multitâche avancé.

À mesure que l’IA s’éloigne du cloud pour s’exécuter directement sur les appareils, les performances du stockage prennent une importance comparable à celle du processeur lui-même.

Une efficacité énergétique en forte progression

La vitesse n’est toutefois qu’une partie de l’équation. Samsung affirme également avoir amélioré l’efficacité énergétique de plus de 40 % par rapport à sa génération UFS 4.1. Cette optimisation repose sur plusieurs technologies destinées à réduire la consommation lors des transferts de données, notamment : le clock gating, la gestion multi-tension et de nouveaux mécanismes d’optimisation de l’interface mémoire.

Dans un marché où l’autonomie demeure l’une des principales attentes des consommateurs, cette amélioration pourrait avoir un impact significatif sur les futurs appareils haut de gamme.

Un format plus compact pour les appareils de demain

Samsung a également travaillé sur la miniaturisation de son module. Le nouveau package mesure seulement 7,5 mm × 13 mm × 0,9 mm. Cela représente une réduction d’environ 16,7 % par rapport à la génération précédente. Cette compacité permet aux fabricants de libérer de l’espace interne pour intégrer d’autres composants, qu’il s’agisse de batteries plus grandes, de capteurs supplémentaires ou de systèmes de refroidissement plus avancés.

Cette caractéristique pourrait s’avérer particulièrement importante pour les futures générations de lunettes connectées, de casques de réalité étendue (XR) ou d’appareils portables orientés IA.

Une technologie pensée pour la prochaine décennie

L’UFS 5.0 ne vise pas uniquement les smartphones premium. Samsung imagine déjà cette technologie dans un large éventail de produits connectés où l’IA locale jouera un rôle central.

Parmi les catégories concernées :

Smartphones haut de gamme.

Casques XR.

Montres connectées avancées.

Appareils d’edge computing.

Nouveaux dispositifs d’IA personnelle.

Cette approche reflète une transformation profonde du marché technologique : le stockage n’est plus un simple espace où conserver des données, mais un élément actif de l’architecture IA.

Production prévue fin 2026

Samsung prévoit de lancer la production de masse de l’UFS 5.0 au quatrième trimestre 2026. Les capacités pourront atteindre jusqu’à 1 To, répondant ainsi aux besoins croissants des utilisateurs et des applications basées sur l’intelligence artificielle.

À l’heure où les modèles d’IA embarqués deviennent plus sophistiqués et plus volumineux, cette nouvelle génération de stockage pourrait rapidement devenir l’un des composants les plus stratégiques des futurs appareils mobiles.

Avec l’UFS 5.0, Samsung ne cherche pas simplement à accélérer les transferts de fichiers. Le constructeur prépare l’infrastructure matérielle nécessaire à une nouvelle génération d’expériences numériques où l’intelligence artificielle fonctionnera en permanence, directement dans la poche des utilisateurs.