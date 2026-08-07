À quelques semaines de son annonce présumée, le Galaxy S26 FE se dévoile un peu plus. De nouveaux visuels, qui semblent provenir de supports officiels, confirment le design du prochain smartphone « Fan Edition » de Samsung ainsi que plusieurs coloris.

Sans révolution esthétique, le constructeur sud-coréen poursuit sa stratégie d’unification de sa gamme Galaxy, tout en préparant un modèle qui devrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un flagship plus abordable… malgré une hausse de prix attendue.

Trois coloris et un design désormais harmonisé

Les images dévoilées montrent le Galaxy S26 FE dans au moins trois finitions : bleu, noir et vert clair. Le bleu rappelle fortement la teinte Navy du Galaxy S25 FE, tandis que le noir devrait logiquement être commercialisé sous l’appellation Graphite, déjà bien connue dans le catalogue Samsung. Le vert clair, quant à lui, s’inscrit dans la continuité des couleurs pastel récemment adoptées sur certains modèles Galaxy.

Au-delà des coloris, la principale évolution concerne le module photo arrière.

Samsung abandonnerait les anneaux métalliques individuels qui entouraient chaque capteur sur le Galaxy S25 FE. À la place, les trois appareils photo seraient désormais intégrés dans un îlot photo vertical unique, reprenant le langage esthétique inauguré sur les Galaxy S26 et déjà visible sur plusieurs smartphones de la série Galaxy A.

Samsung uniformise toute sa gamme

Cette évolution confirme la nouvelle philosophie du constructeur. Là où Apple différencie visuellement ses iPhone selon leur gamme – avec des modules photo spécifiques aux versions Pro, standard ou « e » – Samsung semble privilégier une identité commune pour l’ensemble de son catalogue.

Le Galaxy S26 FE adopterait ainsi une apparence très proche des Galaxy S26, Galaxy A57 ou encore du Galaxy A56. Cette cohérence visuelle permet de renforcer l’identité de la marque, mais elle rend aussi plus difficile la distinction entre les différentes catégories de produits.

Une fiche technique qui évolue peu

Les précédentes indiscrétions dressent déjà un portrait assez précis du futur Galaxy S26 FE. Le smartphone embarquerait la puce Exynos 2500, associée à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. L’écran conserverait une diagonale de 6,7 pouces avec une dalle AMOLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale pouvant atteindre 1 900 nits.

Du côté de la photographie, Samsung ne prévoirait aucune évolution majeure. Les capteurs seraient identiques à ceux du Galaxy S25 FE, ce qui pourrait décevoir les utilisateurs espérant un véritable bond générationnel.

La capacité exacte de la batterie reste inconnue, mais devrait avoisiner les 5 000 mAh. En revanche, la recharge rapide filaire de 45 W semble désormais quasiment acquise, un avantage notable par rapport au Galaxy S26 standard.

Le smartphone fonctionnerait sous Android 17, accompagné de One UI 9, malgré certaines références à une future version One UI 9.5 aperçues dans des firmwares de test.

Un prix en hausse qui interroge

Le principal sujet de débat pourrait finalement être le tarif. Plusieurs fuites évoquent une augmentation d’environ 50 dollars, portant le prix de départ du modèle 128 Go à 699 dollars. Dans un contexte marqué par la hausse du coût des composants, cette inflation n’a rien de surprenant. Elle soulève néanmoins une question sur le positionnement de la gamme Fan Edition.

Historiquement, les modèles FE avaient pour vocation de proposer l’essentiel de l’expérience Galaxy S à un tarif plus accessible. Avec un prix qui se rapproche désormais des modèles premium, tout en conservant seulement 128 Go de stockage sur la version de base, la proposition de valeur devient moins évidente.

Le Galaxy S26 FE peut-il encore séduire ?

Selon les dernières rumeurs, Samsung pourrait officialiser le Galaxy S26 FE dès le 4 septembre. Si ces informations se confirment, ce modèle misera davantage sur l’équilibre que sur l’innovation. Son design harmonisé, son écran de qualité et sa recharge rapide constituent des arguments solides, mais l’absence d’améliorations significatives en photographie et une hausse tarifaire annoncée pourraient limiter son attrait.

La gamme Fan Edition reste pertinente pour les utilisateurs souhaitant accéder à l’univers Galaxy sans franchir le cap des modèles Ultra. Mais dans un marché où la concurrence chinoise multiplie les smartphones mieux équipés à prix équivalent, Samsung devra démontrer que son écosystème et son suivi logiciel justifient toujours cette stratégie.