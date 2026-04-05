Les prochains SoC premium de Qualcomm sont encore à plusieurs mois de leur annonce, mais leur silhouette commence déjà à se préciser. Et cette fois, la marque pourrait aller plus loin qu’un simple rafraîchissement annuel.

Selon plusieurs fuites convergentes, Qualcomm préparerait non seulement deux variantes de sa future plateforme haut de gamme — Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro — mais réserverait aussi au modèle Pro une évolution particulièrement intéressante : la prise en charge de la LPDDR6.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Le vrai différenciateur pourrait être la mémoire

Jusqu’ici, les rumeurs évoquaient surtout une compatibilité LPDDR5X pour toute la famille. Mais, un nouveau rapport relayé par ITHome et repris par d’autres sites affirme que la variante SM8975, identifiée comme le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, serait désormais associée à la LPDDR6 dans des informations douanières.

Le modèle standard, lui, resterait sur de la LPDDR5X, ce qui installerait une vraie hiérarchie technique entre les deux puces.

Ce serait un changement important, car la mémoire mobile évolue rarement de façon spectaculaire d’une année à l’autre. Si Qualcomm introduit réellement la LPDDR6 sur son modèle Pro, cela marquerait l’un des premiers basculements majeurs du très haut de gamme Android vers une nouvelle génération de RAM.

Une puce Pro pensée pour creuser l’écart

Le reste de la fiche technique fuitée va dans le même sens. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro utiliserait une structure CPU 2+3+3, avec deux cœurs “prime”, trois cœurs performance et trois cœurs orientés efficacité, ainsi qu’un GPU Adreno 850 accompagné de 18 Mo de GMEM. Le modèle standard garderait la même logique CPU, mais avec un Adreno 845 moins ambitieux et 12 Mo de GMEM. Plusieurs rapports parlent aussi d’une fabrication sur le 2 nm de TSMC.

Autrement dit, Qualcomm ne se contenterait pas de proposer une version “plus rapide” de sa puce premium. Il préparerait une vraie segmentation interne du haut de gamme, où la version Pro servirait de vitrine technologique pour les smartphones Ultra de 2027.

Pourquoi la LPDDR6 compte vraiment ?

La LPDDR6 n’est pas qu’un nouveau label. Samsung, qui a déjà officialisé ses premières puces LPDDR6, met en avant des débits jusqu’à 10,7 Gb/s et une efficacité énergétique annoncée en hausse d’environ 21 % face à la LPDDR5X. De son côté, Samsung explique aussi que la LPDDR6 découle du nouveau standard JEDEC, pensé pour répondre aux besoins croissants de l’IA embarquée et des usages mobiles les plus lourds.

En pratique, cela pourrait se traduire par plus de bande passante pour les charges photo, vidéo, IA et gaming, ainsi qu’un meilleur équilibre entre performance et consommation. La différence ne sera pas forcément spectaculaire dans chaque geste du quotidien, mais elle pourrait devenir mesurable dès que le smartphone doit gérer plusieurs tâches exigeantes à la fois.

Une stratégie qui sent déjà le flagship 2027

Si ce duo Snapdragon Elite Gen 6 / Elite Gen 6 Pro se confirme, Qualcomm semble vouloir faire avec ses SoC ce que les constructeurs font déjà avec leurs smartphones : créer un niveau “Ultra” encore plus élitiste.

Le modèle standard resterait plus simple à intégrer et moins coûteux, tandis que la variante Pro embarquerait les briques les plus onéreuses, comme la LPDDR6, pour justifier son statut et son prix.

Qualcomm pourrait faire de la mémoire un nouveau marqueur premium

Le plus intéressant dans cette fuite, ce n’est peut-être pas le nom “Pro”. C’est le fait que la mémoire devienne à son tour un élément de différenciation produit. Jusqu’ici, l’écart entre deux puces premium se jouait surtout sur les fréquences, le GPU ou le NPU. Demain, Qualcomm pourrait aussi utiliser la LPDDR6 comme un signe distinctif réservé à ses plateformes les plus ambitieuses. Et dans un marché où les usages IA embarqués deviennent de plus en plus gourmands, cette décision aurait du sens.

En somme, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ne promet pas seulement plus de puissance. Il pourrait aussi être la puce qui fera entrer les flagships Android dans une nouvelle génération de mémoire mobile.