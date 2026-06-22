Avec son MacBook Neo à 699 euros, Apple a créé la surprise. Longtemps réservé à des machines plus onéreuses, le niveau de performances offert par la puce A18 Pro a soudainement fait son entrée sur le marché des ordinateurs portables abordables.

Cette stratégie a immédiatement placé la concurrence sous pression. Les fabricants de PC Windows se retrouvaient confrontés à un appareil capable de combiner réactivité, autonomie et intégration logicielle dans une tranche tarifaire particulièrement agressive.

Mais de premiers résultats de benchmarks suggèrent aujourd’hui qu’Intel pourrait avoir trouvé une réponse crédible.

Le Core 3 304 se rapproche dangereusement du A18 Pro

Selon de nouveaux résultats apparus sur PassMark, le futur Intel Core 3 304 affiche des performances particulièrement prometteuses pour une puce destinée aux ordinateurs portables d’entrée de gamme. Le processeur obtient un score CPU Mark moyen de 11 543 points, soit seulement 2,2 % de moins que l’Apple A18 Pro, actuellement crédité d’une moyenne de 11 804 points dans le même test.

L’écart reste également contenu en performances monocœur, où Intel accuse un retard d’environ 7,7 %. Plus surprenant encore, l’une des soumissions enregistrées sur PassMark atteint un niveau quasiment équivalent au meilleur score observé sur la puce d’Apple.

Même si ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, ils témoignent d’une progression notable pour une plateforme conçue avant tout pour les machines à prix contenu.

Une architecture pensée pour les PC accessibles

L’un des aspects les plus intéressants de cette comparaison réside dans la conception même du processeur. Le Core 3 304 reposerait sur une architecture à cinq cœurs et cinq threads, tandis que l’A18 Pro embarque six cœurs et six threads. Malgré cette différence de configuration, Intel parvient à maintenir un niveau de performances très proche de celui du silicium d’Apple.

Cette puce devrait intégrer la future famille Wildcat Lake, une plateforme basse consommation spécifiquement destinée aux ordinateurs portables abordables. L’objectif est clair : offrir une expérience fluide sur les tâches quotidiennes tout en maîtrisant les coûts de fabrication.

Pour Intel, il s’agit d’un segment stratégique. Le marché des PC d’entrée de gamme représente encore des millions d’unités vendues chaque année, mais il a souvent souffert de compromis importants en matière de performances.

Les benchmarks ne racontent pas toute l’histoire

Aussi prometteurs soient-ils, les résultats synthétiques ne constituent qu’une partie de l’équation. L’expérience utilisateur finale dépendra de nombreux autres paramètres : autonomie, gestion thermique, performances graphiques, qualité de l’écran, vitesse du stockage ou encore optimisation logicielle.

C’est précisément sur plusieurs de ces critères qu’Apple a construit la réputation de ses puces Apple Silicon. La performance brute n’est qu’un élément parmi d’autres dans la perception globale d’un ordinateur portable.

La véritable question sera donc de savoir si les futurs PC équipés du Core 3 304 pourront offrir un niveau de cohérence comparable à celui du MacBook Neo dans des usages réels.

Le retour du PC Windows abordable ?

Depuis plusieurs années, les ordinateurs portables Windows à bas prix peinent à rivaliser avec les performances perçues des machines Apple les plus récentes. Le MacBook Neo a renforcé cette impression en proposant une expérience proche de celle d’un ordinateur premium tout en conservant un tarif relativement accessible.

Si les performances observées du Core 3 304 se confirment dans les produits commercialisés, Intel pourrait réduire l’un des principaux avantages compétitifs d’Apple sur ce marché.

La bataille ne se jouera toutefois pas uniquement sur les processeurs. Les constructeurs devront également proposer des configurations attractives en matière de mémoire, d’autonomie et de qualité d’affichage pour convaincre les consommateurs.

Une bataille qui pourrait redynamiser le segment

L’arrivée de Wildcat Lake intervient à un moment clé pour l’industrie du PC. Alors que l’intelligence artificielle s’invite progressivement dans les ordinateurs grand public et que les utilisateurs recherchent davantage de valeur pour leur investissement, le segment des machines abordables retrouve une importance stratégique.

Si Intel parvient à transformer ces premiers résultats en produits compétitifs, le marché pourrait assister au retour de véritables alternatives Windows capables de rivaliser avec les offres les plus attractives d’Apple.

Une perspective qui profiterait avant tout aux consommateurs, en réintroduisant une concurrence plus intense dans une catégorie où Apple semblait avoir pris une longueur d’avance.