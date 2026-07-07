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Intel augmente le prix de certains processeurs : les modèles haut de gamme sont les plus touchés

Intel augmente le prix de certains processeurs : les modèles haut de gamme sont les plus touchés

Intel vient de confirmer une hausse des prix sur une partie de son catalogue de processeurs grand public et professionnels. Une décision qui intervient dans un contexte de hausse des coûts de production, de tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement et d’augmentation du prix des composantsde mémoire.

Bonne nouvelle toutefois : la majorité des processeurs destinés aux particuliers ne sont pas concernés.

Des hausses ciblées plutôt qu’une augmentation générale

Le 6 juillet, Intel a officiellement annoncé avoir procédé à une révision tarifaire sur certains modèles de processeurs. Le constructeur explique avoir ajusté ses prix après avoir analysé l’évolution des coûts de fabrication, de la demande et des conditions du marché.

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, il ne s’agit pas d’une augmentation généralisée.

Intel cible principalement ses processeurs les plus performants et les plus coûteux, notamment dans le secteur des serveurs.

Les processeurs Xeon fortement impactés

Les principales hausses concernent certains modèles de la gamme Intel Xeon, utilisée dans les centres de données et les serveurs professionnels. Selon Intel, plusieurs références voient leur tarif augmenter de 7 à 12 %.

Sur les modèles les plus haut de gamme, cette hausse représente parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars.

En revanche, les processeurs Xeon d’entrée de gamme restent, pour la plupart, commercialisés au même prix qu’auparavant.

Une hausse limitée pour les PC grand public

Du côté des ordinateurs de bureau, les augmentations restent beaucoup plus modérées. Quelques processeurs de la gamme Core Ultra 200 « Plus », basée sur l’architecture Arrow Lake, voient leur prix progresser de 30 à 50 dollars.

Parmi les modèles concernés figurent notamment leIntel Core Ultra 7 270K Plus et l Intel Core Ultra 5 250K Plus.

Ces processeurs avaient été lancés avec un positionnement particulièrement compétitif, mais Intel explique que la hausse des coûts des composants et certaines difficultés d’approvisionnement rendent désormais ce tarif difficile à maintenir. Les autres processeurs Arrow Lake ainsi que la majorité du catalogue Intel conservent, pour le moment, leurs prix actuels.

La flambée des prix de la mémoire continue d’impacter le marché

Cette décision intervient alors que le marché informatique traverse une nouvelle période de tension. Depuis plusieurs mois, les prix de la mémoire DRAM et NAND Flash augmentent fortement, sous l’effet d’une demande exceptionnelle portée notamment par l’intelligence artificielle.

Cette situation entraîne une hausse des coûts de fabrication pour l’ensemble de l’industrie informatique.

Face à cette inflation, de nombreux assembleurs et consommateurs reviennent vers les plateformes compatibles DDR4, beaucoup moins coûteuses que les configurations DDR5 actuelles.

Intel relance même ses anciens processeurs

Cette demande inattendue pour les configurations abordables pousse Intel à revoir sa stratégie. Selon plusieurs informations récentes, le constructeur aurait relancé la production de plusieurs générations de processeurs Core de 10e à 14e génération.

L’objectif est simple : répondre à l’engouement des utilisateurs souhaitant construire ou mettre à niveau un PC gaming sans supporter le coût élevé des nouvelles plateformes DDR5. Cette stratégie pourrait également permettre à Intel de mieux résister face à AMD sur le segment des PC à petit budget.

Intel cherche à préserver ses marges

Avec ces ajustements tarifaires, Intel tente de trouver un équilibre délicat. L’entreprise doit absorber la hausse des coûts de production tout en restant compétitive sur un marché où AMD continue de gagner des parts.

Les augmentations concernent principalement les utilisateurs les plus exigeants, les professionnels et les centres de données, tandis que les joueurs et les particuliers devraient être relativement épargnés.

Une hausse qui reflète les difficultés actuelles du marché

Même si personne n’apprécie une augmentation de prix, Intel fait preuve d’une certaine transparence en expliquant clairement les raisons de cette décision. Entre la flambée du prix de la mémoire, les tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement et les coûts de fabrication toujours élevés, l’ensemble de l’industrie informatique continue de subir les conséquences d’un marché particulièrement instable.

Pour les consommateurs, cela confirme surtout une tendance qui se dessine depuis plusieurs mois : les composants informatiques haut de gamme risquent de continuer à devenir plus coûteux, tandis que les plateformes DDR4 et les anciennes générations de processeurs pourraient connaître un regain d’intérêt grâce à leur excellent rapport performances/prix.