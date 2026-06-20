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Pixel 10 : un bug Gmail transforme Gemini en obstacle pour répondre à vos e-mails

Pixel 10 : un bug Gmail transforme Gemini en obstacle pour répondre à vos e-mails

L’intelligence artificielle est censée simplifier notre quotidien. Pourtant, sur la série Pixel 10, elle semble parfois compliquer les tâches les plus basiques. Plusieurs utilisateurs des Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold signalent actuellement un bug particulièrement frustrant dans Gmail : impossible de répondre normalement à un e-mail lorsque Gemini intervient.

Le problème illustre parfaitement le défi auquel Google est confronté aujourd’hui : intégrer davantage d’IA sans perturber les usages fondamentaux que les utilisateurs attendent d’un smartphone.

Quand « Aide-moi à écrire » prend le contrôle

Selon plusieurs témoignages relayés par Android Authority et de nombreux utilisateurs sur Reddit, le bug apparaît lors de la rédaction d’une réponse dans Gmail. Au lieu d’afficher le clavier Gboard comme prévu, Gmail ouvre directement l’interface « Aide-moi à écrire », l’assistant de rédaction alimenté par Gemini. Résultat : le champ de saisie reste inaccessible et le clavier virtuel refuse d’apparaître.

Sur le Pixel 10 Pro XL, il existe au moins une solution temporaire. Les utilisateurs peuvent masquer manuellement l’interface IA puis appuyer plusieurs fois sur le champ de texte jusqu’à ce que le clavier finisse par s’afficher.

La situation est toutefois plus problématique sur le Pixel 10 Pro Fold. Dans certains cas, le curseur disparaît complètement, les interactions tactiles ne répondent plus correctement et l’utilisateur se retrouve pratiquement contraint d’utiliser l’outil d’écriture assistée.

Un bug visiblement lié aux dernières mises à jour

Les premiers signalements sont apparus peu après le déploiement du Pixel Drop de juin 2026 et l’arrivée d’Android 17 sur la gamme Pixel 10. Google a fortement renforcé l’intégration de Gemini dans ses applications ces derniers mois, notamment dans Gmail où « Aide-moi à écrire » occupe désormais une place centrale.

Normalement, cette fonctionnalité reste facultative et ne s’active qu’à la demande de l’utilisateur. Dans les appareils touchés, elle semble toutefois prendre le dessus sur l’expérience de rédaction traditionnelle.

Fait intéressant, Android Authority indique ne pas avoir reproduit le problème sur d’autres smartphones Android récents comme le OnePlus 15 ou le Vivo X300 FE. La version iOS de Gmail ne semble pas non plus concernée. Cette situation laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un conflit spécifique entre Gmail, Gemini et certaines optimisations propres à la série Pixel 10.

L’IA face à son principal défi : rester invisible

Ce bug intervient à un moment où Google cherche justement à démontrer que Gemini peut devenir un assistant omniprésent à travers Android. L’objectif est ambitieux : permettre à l’IA d’intervenir naturellement dans les applications, sans nécessiter de changement d’habitude pour l’utilisateur.

Mais lorsqu’un outil d’assistance empêche simplement de taper du texte, la promesse s’inverse rapidement.

Cette situation rappelle une réalité souvent sous-estimée dans l’industrie : les utilisateurs acceptent volontiers les nouvelles fonctionnalités IA tant qu’elles restent facultatives. Dès qu’elles semblent imposées ou perturbent un usage existant, la perception devient beaucoup plus négative.

Pour Google, ce type de bug représente donc davantage qu’un simple problème logiciel. Il touche directement à l’acceptation de Gemini au sein de son écosystème.

En attendant un correctif

En l’absence de communication officielle de Google, certains utilisateurs ont trouvé des solutions temporaires en désactivant certaines options Gemini dans les paramètres de Gmail. Ces manipulations ne règlent toutefois pas le problème de manière systématique.

Étant donné le nombre croissant de signalements, un correctif logiciel semble probable dans les prochaines semaines. Google n’a pas encore confirmé le bug publiquement, mais l’ampleur des retours laisse penser que ses équipes travaillent déjà sur une mise à jour.

Un rappel que l’IA doit rester au service de l’utilisateur

Les Pixel 10 figurent parmi les smartphones les plus avancés du marché en matière d’intelligence artificielle embarquée. Pourtant, cette affaire montre que même les meilleures innovations peuvent devenir frustrantes lorsqu’elles interfèrent avec des fonctions essentielles.

À mesure que Gemini s’intègre davantage dans Android, Google devra trouver le bon équilibre entre assistance intelligente et contrôle utilisateur. Car aussi impressionnante soit-elle, une IA ne devrait jamais empêcher quelqu’un de simplement répondre à un e-mail.